V bídě se musí vytáhnout, jinak může skončit. Vaněček bojuje v NHL o místo

Ještě nevyhrál.

Jednoduchou větu můžete v případě Vaněčka chápat dvojím způsobem.

V probíhající sezoně dál čeká na první vítězství, což platí nejen čistě pro něj, ale také pro celé San Jose.

Druhou výhru by pro něj představovalo zajištění si místa v NHL i do budoucna. A ani toho ještě nedosáhl.

Ale pojďme postupně.

Sharks nepochybně nepatří mezi nejsilnější týmy soutěže, dál pokračují v přestavbě a postup do play off od nich snad nikdo neočekává. Ale současné výkony i tak překračují jakousi abstraktní linii snesitelnosti.

Šest utkání, šest porážek, z toho dvě alespoň až v prodloužení.

Český brankář Vítek Vaněček sleduje puk v utkání proti Winnipegu. Vlevo útočník Jets Morgan Barron, uprostřed obránce Sharks Matt Benning.

Vaněček se se svým konkurentem Mackenziem Blackwoodem v brankovišti pravidelně střídá. Podávají hodně podobné výkony, což jim aktuálně přisuzuje takřka totožnou pozici v týmu.

Oba mají za sebou jeden velmi vydařený zápas, kdy dosáhli úspěšnosti zákroků vysoko nad devadesát procent. Jindy ale nedokážou zachraňovat chyby hráčů v poli, Blackwood dokonce musel jednou střídat.

Tento fakt i prozatímní statistiky lehce favorizují Vaněčka (88,4 % vs. 87,5 %), pozici jasné jedničky ale zdaleka nemá.

Přesto má velkou šanci, že překoná počet odchytaných zápasů z minulého ročníku. To ještě v dresu New Jersey naskočil do 32 utkání, pak se ale zranil, navíc ho vedení klubu jako nechtěného vyměnilo právě do San Jose. Místo zvykání si na nový styl hry ale musel na operaci a do branky už se nepostavil.

Teď ho čekají možná nejdůležitější měsíce v kariéře, po sezoně mu totiž končí tříletá smlouva a pokud chce v NHL pokračovat, musí zaujmout.

Vítek Vaněček ještě v dresu New Jersey Devils míří na ledovou plochu.

„O tom ale moc nepřemýšlím. Zkrátka musím předvádět co nejlepší výkony, ale kdybych si nad tím příliš lámal hlavu, akorát bych se stresoval,“ hlásil Vaněček.

Jestli má za cíl se v zámoří „pouze“ udržet, nebo si získat pozici brankáře číslo jedna, teď nemá smysl řešit, byť sám po jarním trejdu hlásil: „Dva roky zpátky jsem měl skvělou sezonu, odchytal jsem za Devils 55 zápasů. Takže ano, opravdu si myslím, že dokážu být jedničkou.“

Sharks nedává příliš smysl držet i do budoucna dvojici Vaněček – Blackwood, jíž po sezoně končí kontrakt. Oba se pomalu blíží k třicítce, navíc na farmě čeká velký talent Jaroslav Askarov.

Brankář San Jose Vítek Vaněček inkasuje z hole útočníka Anaheimu Isaca Lundeströma.

Toho už mnozí viděli v NHL před pár lety. V Nashvillu se ale důvěry nedočkal, v San Jose zase putoval na farmu poté, co promarodil celý tréninkový kemp. Pokud si ho Sharks vytáhnou mezi elitu už v průběhu ročníku, může přijít tvrdá sekyra pro jednoho ze současného dua daleko dřív než v létě.

Ačkoliv zatím dvaadvacetiletý Askarov nenaplnil mimořádný potenciál, má být jedničkou na několik dalších let. V probíhající sezoně záložní AHL nastoupil dvakrát, ani jednou neinkasoval.

I na něm tedy závisí Vaněčkova budoucnost. Ač to na první pohled nevypadá bůhvíjak slavně, v San Jose český brankář nezačal špatně.

Pokud Blackwooda přechytá a přežije také případný nástup Askarova, v létě by se mohl dočkat další smlouvy. Ať už to bude od Sharks, nebo třeba jiného klubu.