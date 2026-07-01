Další Vaněčkovo stěhování. V NHL bude hájit branku Islanders, podepsal na rok

Třicetiletý rodák z Havlíčkova Brodu strávil uplynulý ročník v Utahu, kde vytvořil českou dvojici s Karlem Vejmelkou.
Vaněček nastoupil do 22 utkání a vychytal pět výher, v průměru inkasoval 2,93 branky na zápas a měl úspěšnost zákroků 88,3 procenta. Jednou udržel čisté konto.
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Celkem zasáhl Vaněček za kariéru v NHL do 210 duelů základní části a vychytal 101 vítězství. V průměru obdržel 2,84 gólu na utkání při úspěšnosti zásahů 90 procent, v 11 utkáních uhájil nulu.
Za deset startů v play off má průměr 4,52 a úspěšnost 83,4 procenta. V minulosti hájil také barvy Washingtonu, který si ho vybral během draftu v roce 2014 ze 39. místa, New Jersey a San Jose.
V týmu Islanders naváže Vaněček na krajana Davida Ritticha, jemuž skončila roční smlouva. Kontrakt na příští ročník mají dlouholetá jednička Ilja Sorokin a Semjon Varlamov, jenž však chytal v NHL naposledy koncem listopadu 2024. Nyní se bude snažit o návrat poté, co podstoupil dvě operace náhrady kolenního kloubu.
Islanders uzavřeli roční smlouvu na 2,25 milionu dolarů také s pětadvacetiletým finským útočníkem Matiasem Maccellim, jenž odehrál minulou sezonu za Toronto s bilancí 14 gólů a 25 asistencí v 71 zápasech.