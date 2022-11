Rozjetí Devils, v bráně jistý Vaněček. Ještě se můžu zlepšit, hlásí gólman

„Cítím se parádně. Navíc mám před sebou skvělé spoluhráče, kteří mi pomáhají,“ prohlásil šestadvacetiletý gólman v rozhovoru po zápase s Canadiens.

Před pěti dny kvůli drobným zdravotním problémům odstoupil po střetu s Thomasem Chabotem z utkání s Ottawou, v brance vydržel jen do jedenapadesáté minuty. Proti Montrealu naskočil zpět do akce.

A vedl si znamenitě.

Devils se rozjížděli pomaleji, první třetina vyšla o poznání lépe kanadskému celku. „Na začátku nám pomohl, předvedl tam pět skvělých zákroků. Udržel nás ve hře,“ pochválil svého svěřence trenér Lindy Ruff.

„Věděl jsem, že když kluky na začátku podržím, tak potvrdí formu z předchozích zápasů a začnou šlapat,“ vyprávěl Vaněček.

Situaci odhadl velmi dobře, New Jersey se po přestávce skutečně nadechlo. Krátce po návratu z kabin využil přesilovku Jack Hughes, na nějž nedlouho poté navázal obránce Dougie Hamilton.

Vaněčkova sezona statisticky 10 utkání (8 od začátku) 2,17 obdržené branky na zápas 91,5% úspěšnost zákroků 1 čisté konto

Rodák z Havlíčkova Brodu inkasoval pouze jednou, ale těžko mu šlo cokoliv vyčítat. Puk se od brusle bránícího Jegora Šarangoviče odrazil přesně k Jevgeniji Dadonovovi, kterému stačilo jen trefit prázdnou branku.

Devils na smolný moment odpověděli v šestatřicáté minutě, v závěrečném dějství přidali další dva přesné zásahy a mohli se radovat z desátého vítězství v řadě.

„Daří se nám, celý tým si věří. Když budeme podávat stejné výkony i nadále, můžeme porazit každého. A já? Doufám, že můžu být ještě lepší,“ řekl odhodlaně Vaněček.

V základní části zatím odchytal osm zápasů. Při své premiéře v novém působišti inkasoval pětkrát, ale od té doby pomohl spoluhráčům k sedmi výhrám po sobě.

Úspěšnost zákroků drží na 91,5 %, ve statistice obdržených gólů na utkání je napříč soutěží pátý nejlepší (2,17). Chválu sklízí od spoluhráčů, fanoušků i hokejových expertů.

Jeho služby si pochvaluje také dvaašedesátiletý kouč Ruff: „Je pro nás velice důležitý. Působí nesmírně klidně a sebevědomě. Ale není to jen o něm. Všechny čtyři lajny šlapou a bodují, v obraně limitujeme počet střel i šancí.“

Další utkání čeká New Jersey v pátek ráno (1:00 SEČ) na ledě Toronta. A zřejmě znovu s Vaněčkem, jeho konkurent Mackenzie Blackwood je totiž momentálně kvůli poranění kolena na marodce a do hry by se měl vrátit nejdříve za dva týdny.

Vaněček má šanci ukázat, kdo by měl být ve zbytku stále ještě počínající sezony v brankovišti Devils číslem jedna.