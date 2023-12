Zastavil Pastrňáka, pomohl k obratu. Takový zápas jsme potřebovali, ví Vaněček

„Vytáhl ohromně důležitý zásah, takové typy zákroků vám dávají šanci na vítězství,“ povídal trenér Lindy Ruff na tiskové konferenci, když se vyjadřoval k situaci ze závěru druhé třetiny.

Do útočného pásma se shodou okolností řítil zrovna David Pastrňák. Naznačil střelu, aby si šikovně obhodil bránícího Šimona Nemce a už čelil jen Vaněčkovi.

„Udělal to moc dobře. Nemo (Nemec) se ho pokusil zablokovat, ale on se přes něj dostal. Já jsem se pak ocitl ve špatné pozici a nechal tam Pastrňákovi nohu. Ani nevím, co se potom stalo,“ přiznal havlíčkobrodský rodák zámořským novinářům.

Ve spolupráci s Nemcem nebezpečnou příležitost za stavu 1:0 pro Bruins zlikvidoval. Pastrňák v obtížné situaci zametal puk z forhendu. Hokejkou narazil do vytrčeného betonu, kotouč putoval vedle branky.

„Snažil jsem se ho nějak ustát, ale vážně ani nevím, jestli jsem zasáhl já, nebo Nemo hokejkou,“ popisoval český gólman.

Pro Devils bylo zásadní, že se udrželi na dostřel. Při skrumáži před brankou Jeremyho Swaymana nejprve zazvonila tyč, než puk do sítě ve 43. minutě doklepl Dawson Mercer. V prodloužení následně duel rozhodl produktivní Jack Hughes, jenž tři zápasy čekal na bod.

„Trpělivost byla v tomhle utkání strašně důležitá,“ věděl Vaněček. „Takový zápas jsme potřebovali. Vidíme, že můžeme porazit každého a věřit si i v těsných duelech.“

Vítězná akce začala právě u brankáře, který si tak vedle 23 úspěšných zákroků a čtvrté vychytané výhry z posledních pěti utkání připsal i asistenci.

Na začátku prosince dostával přednost kolega i konkurent v jedné osobě Akira Schmid. Teď se ale Vaněček hlásí o udržení role jedničky. V divokém zápase ve Vancouveru (6:5) pomohl zdolat jeden silný tým, dalších 23 zásahů zaznamenal při triumfu na ledě Calgary (4:2), nyní si připsal skalp proti rozjetému Bostonu.

„Feeling good,“ odpovídá stroze na dotaz novináře k povedené sérii.

Opět se cítí ve formě.