Návrat ruského lenocha. Od Vancouveru dostává další šanci, sedne si s Chytilem?

jhr Jakub Hromada Autor:

13:51

Měl skvěle našlápnuto, ale do rychlovlaku s názvem NHL nezvládl napevno naskočit. Chvíli se držel ve dveřích, ale brzy zvolil pohodlnější řešení a nasedl na spoj zpět do Ruska. Teď se útočník Vitalij Kravcov do zámoří vrací, domluvil se na smlouvě s Vancouverem. A pokusí si vydobýt pozici třeba vedle českého hokejisty Filipa Chytila.