Povedené návraty hochů z Vysočiny. Vejmelka s Vaněčkem zaskočili favority

„Je to fajn pocit, snažím se do toho dostat. Tým mi hodně pomohl blokováním střel a já se mu to pokoušel oplatit,“ říkal Vaněček, který se na začátku února zranil. Ke konci měsíce se vrátil, rozehrál se na farmě v Hershey a tři dny nazpátek střídal Samsonova při porážce 3:5 od Toronta.

„Určitě mi to pomohlo, nabral jsem kondici a teď se cítím dobře,“ popisoval Vaněček návrat po zranění v horní části těla.

Nyní chytal po měsíci kompletní utkání a zastavil nejen všech 36 střel soupeře, ale také sérii tří porážek Capitals v řadě.

Carolinu srazilo sedm vyloučení, která napomohla ke konci sedmizápasové bodové šňůry druhého týmu pořadí NHL. Washington využil hned dvě početní výhody a zvítězil 4:0. Pro Vaněčka to znamenalo třetí nulu v sezoně, pátou kariérní v lize. Navíc byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

„Vítek vytáhl několik vážně skvělých zákroků,“ chválil hlavní kouč Peter Laviolette havlíčkobrodského odchovance. Ten si hodně důležitý zásah připsal i ve 25. minutě proti Martinu Nečasovi, jenž se vydal sám vstříc svému krajanovi. Vaněček však kličku do bekhendu vystihl a udržel Capitals v tu chvíli ve vedení 1:0.

Český brankář Washingtonu Vítek Vaněček (41) vychytal samostatný únik krajana Martina Nečase z Caroliny (88), kterého se snažil dohnat Slovák Martin Feherváry (42).

Velké poklony od trenéra se dočkal i Karel Vejmelka z Arizony, který v zahajovací sestavě figuroval poprvé od 19. února.

„Je konzistentnější. Sezonu začal několika povedenými výkony v řadě, poté měl menší výpadek, ale od té doby je to stále lepší a téměř pokaždé chytá skvěle. Tady se nejvíc ukazuje jeho vývoj,“ usmíval se André Tourigny.

Vejmelka ukořistil cenný skalp nejlepšího týmu soutěže. Avalanche proti Coyotes prohráli už podruhé v ročníku. U únorového vítězství 3:2 po nájezdech ve prospěch naopak bodově nejhoršího mužstva byl ale druhý brankář Wedgewood.

Teď se konečně radoval i třebíčský rodák, jenž si ve srovnání s Vaněčkem připsal dokonce ještě o šest zákroků víc, tedy dvaačtyřicet. A měl i to štěstí, že si zachytal proti Pavlu Francouzovi, který v brance Colorada sice zaznamenal 27 úspěšných zásahů, ale dvakrát inkasoval. To na Vejmelku ve formě zkrátka nestačí.

Brankář Arizony Karel Vejmelka (70) kryje puk. Přihlíží spoluhráč z defenzivy Jakob Chychrun (6).

„Známe dobře jejich herní styl. Je to jeden z top týmů v lize, zakončují ze všech pozic. My ale zahráli skvěle v obranném pásmu, což byl hlavní faktor úspěchu,“ poznamenal Vejmelka, který se za střelcem vítězné branky Nickem Schmaltzem stal druhou hvězdou zápasu.

V kanadsko-americké soutěži to pro něj byl už pátý zápas, během něhož překonal hranici čtyřiceti zásahů. Fascinující na této statistice je pak fakt, že z těchto pěti duelů, v nichž ho soupeři puky doslova zasypali, Vejmelka tři vyhrál.

„V utkáních proti nejlepším týmům je to mnohem víc psychický boj,“ uvedl 25letý brankář. „Snad další zápas odehrajeme podobně jako tento,“ přál si na závěr výstupu před novináři, v němž toho přece jen namluvil o něco více než jeho nenápadný krajan na jiné tiskové konferenci ve Washingtonu.

Jen pro zajímavost, oba čeští gólmani se znají z mládežnických reprezentací. Navíc jejich rodiště od sebe leží ani ne padesát kilometrů. Možná si tak duo V+V z Vysočiny mezi sebou vyměnilo i nějakou tu zprávu.