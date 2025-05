O pár let později založil česko-slovenský fanklub Buffala a letos dostal od klubu ocenění Fan of the Year, Fanoušek roku. Pozvali ho do Buffala, kde burcoval celou arenu a navštívil i kabinu.

Možná je vám tenhle ryšavý sympaťák povědomý. Přes dva roky je hokejovým komentátorem O2 TV Sport. „Ale kdybych nedělal tuhle práci, která mě moc baví a jsem za ni vděčný, chtěl bych pracovat pro Buffalo Sabres, klidně bych tam myl záchody,“ směje se Maudr.

Co na tom, že jeho milovaný klub drží mrzutý rekord: Už 14 let se nedostal do play off. „Ale až to jednou vyjde, budou se o tom vyprávět legendy.“

Když zavítáte k němu domů, najdete tam i „Zeď slávy Buffala.“ Zarámované fotky hokejistů, společný snímek s někdejším brankářem klubu Ryanem Millerem či současným Ukko-Pekka Luukkonenem, autogramy, klubové kšiltovky... „Skoro všechno moje oblečení ve skříni má znak Buffala. Jo, vím, jsem trochu magor.“