Vasilevskij získal Vezinovu trofej, nejlepším brankářem NHL se stal podruhé

O držiteli ocenění, o němž rozhodují generální manažeři, informovalo vedení ligy.
Vasilevskij v tomto ročníku kraloval gólmanům s 39 výhrami, o jednu méně vychytal Karel Vejmelka z Utahu, jenž se ale do tříčlenné finálové nominace nedostal. S průměrem 2,31 inkasované branky na zápas a úspěšností zákroků 91,2 procenta byl Vasilevskij druhý.
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V hlasování o držiteli trofeje za sebou nechal druhého Ilju Sorokina z New York Islanders, třetí byl Jeremy Swayman z Bostonu. Z českých brankářů se v konečném pořadí nejvýše umístil Daniel Vladař z Philadelphie na šestém místě.