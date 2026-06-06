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Vasilevskij získal Vezinovu trofej, nejlepším brankářem NHL se stal podruhé

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  18:39
Andrej Vasilevskij z Tampy Bay vyhrál podruhé v kariéře Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře sezony v NHL. Jednatřicetiletý ruský gólman, jenž byl ve finálové nominaci už pošesté, navázal na vítězství z roku 2019.
David Pastrňák sice překonal v nájezdu Andreje Vasilevského, puk ovšem narazil...

David Pastrňák sice překonal v nájezdu Andreje Vasilevského, puk ovšem narazil pouze do tyče. | foto: Reuters

Bostonský útočník David Pastrňák v souboji s brankářem Andrejem Vasilevským z...
David Pastrňák gratuluje Andreji Vasilevskému k výhře.
Jeremy Swayman se pere s Andrejem Vasilevským.
V zápase pod širým nebem se poprali Jeremy Swayman a Andrej Vasilevskij.
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O držiteli ocenění, o němž rozhodují generální manažeři, informovalo vedení ligy.

Vasilevskij v tomto ročníku kraloval gólmanům s 39 výhrami, o jednu méně vychytal Karel Vejmelka z Utahu, jenž se ale do tříčlenné finálové nominace nedostal. S průměrem 2,31 inkasované branky na zápas a úspěšností zákroků 91,2 procenta byl Vasilevskij druhý.

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V hlasování o držiteli trofeje za sebou nechal druhého Ilju Sorokina z New York Islanders, třetí byl Jeremy Swayman z Bostonu. Z českých brankářů se v konečném pořadí nejvýše umístil Daniel Vladař z Philadelphie na šestém místě.

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Vegas vs. CarolinaHokej - 3. zápas - 7. 6. 2026:Vegas vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
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