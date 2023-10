Pod širým nebem. O vzniku tradice, jež nadchla Gretzkého a spasila Edmonton

Asi nepřekvapí, že primárním motivačním faktorem byly peníze. Na začátku tisíciletí kanadské kluby strádaly, v hokejovém světě před platovými stropy nezvládaly konkurovat movitějším americkým soupeřům.

Velkým strašákem byly osudy Winnipeg Jets nebo Quebec Nordiques, kteří nepřežili. Kdysi nepředstavitelná hrozba stěhování děsila i Oilers, což donutilo tehdejšího klubového prezidenta Patricka LaForge experimentovat.

O popularitě hokeje v Kanadě není třeba pochybovat. LaForge byl přesto překvapený, jak divácky populární jsou nejrůznější duely pod širým nebem, třeba na zamrzlých jezerech. Napadlo jej, že i na zápase někdejších hvězd Oilers ve venkovním prostředí by se možná dalo slušně vydělat.

Když se o svou představu podělil s Waynem Gretzkým, hokejová legenda byla nadšená. Dokonce povolila LaForgovi, aby při vyjednávání používal její jméno coby podporovatele projektu.

„Vůbec jsem si neuvědomoval, jaký má zvuk. Tím se dalo všechno do pohybu,“ vzpomíná prezident.

Jen s jezerem Louise se LaForge příliš netrefil. Destinaci mu odborníci zavrhli, protože i kdyby přišla jen tisícovka fanoušků, zřejmě by ještě před koncem zápasu skončila v ledové vodě.

Ve veteránském duelu při Heritage Classic si v roce 2003 zahrál i Wayne Gretzky.

Commonwealth Stadium, to byla jiná. Netrvalo dlouho, než NHL odvážný plán odklepla a multifunkční aréna se převlékla do hokejového. Napřed utkání veteránů, poté oficiální duel mezi Oilers a Montreal Canadiens.

Zájem? Nepředstavitelný. „Po světě se o lístky přihlásilo přes 700 tisíc lidí. Rozklepala se nám z toho kolena,“ nezastírá LaForge. „Díky zápasu jsme nejen vydělali dostatek peněz, abychom poté přežili výluku, ale ještě jsme položili základ něčemu speciálnímu.“

Krása i ze střídačky

To bylo před dvaceti lety. A zatímco Oilers tehdy prohráli, v noci na pondělí si užívali vítězství. V krásných dresech skolili Calgary Flames 5:2 a mohli si vychutnat triumf ve výjimečných kulisách.

Dokonce i soupeři byli uchváceni atmosférou, kterou hokej pod širým nebem umí nabídnout. „Parádní událost. Byl to pro mě velký zážitek, i když jsem nechytal,“ vypráví gólman poraženého celku Daniel Vladař. „Kabiny byly menší, na střídačku to byla docela dlouhá procházka, takže nám brankářům dalo zabrat dojít ve výstroji až tam. Ale všechno se povedlo, byla z toho velká show.“

Atraktivitě duelu pomohla i účast Connora McDavida, hvězda Edmontonu se do sestavy vrátila dvouzápasové pauze vynucené zraněním. Až na rozbruslení se trenér Jay Woodcroft definitivně rozhodl, že nejproduktivnějšího hokejistu posledních třech sezon NHL do hry pošle.

„Výhru jsme potřebovali tak jako tak. Před takovou masou fanoušků je to samozřejmě ještě příjemnější,“ sdělil novinářům McDavid, který přispěl jednou asistencí.

V probíhajícím ročníku jsou mimochodem v plánu ještě další tři zápasy pod širou oblohou. Na Nový rok přivítají Seattle Kraken na baseballovém stadionu Vegas Golden Knights, v polovině února se pak uskuteční dvojice utkání na MetLife Stadium. Aréna primárně určená pro americký fotbal, která v NFL slouží coby domov New York Giants a New York Jets, uvidí střetnutí New Jersey Devils - Philadelphia Flyers a New York Islanders - New York Rangers.