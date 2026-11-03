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Velmi krotká ovečka. Nejlepší střelec všech dob v NHL nevídaně strádá

Karel Knap
  20:58
Alexandr Ovečkin z Washingtonu reaguje v zápase s Montrealem.

Alexandr Ovečkin z Washingtonu reaguje v zápase s Montrealem. | foto: AP

Alexandr Ovečkin z Washingtonu slaví trefu proti New Jersey.
Alexandr Ovečkin (Washington) pálí na branku v utkání se Seattlem.
Alex Ovečkin z Washington Capitals pálí.
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Býval zuřivým beranem, který na ledě boural soupeře jako kuželky a prudce pálil málem z každé pozice. Jenže letos na podzim se Alexandr Ovečkin v NHL objevuje v nelichotivých scénách. Historický král střelců měl po třinácti zápasech jedinou trefu a v týmu Washington Capitals patří k nejhorším hráčům.

Zdá se, že v jedenačtyřiceti na něj náhle a nemilosrdně dolehlo stáří. Že se nerozhodl dobře, když v létě kývl na prodloužení smlouvy s Capitals.

Vlasy a vousy mu čím dál víc šedivějí, břicho se kulatí. Na bruslích působí netypicky mdle, méně se vyskytuje v brankových příležitostech a ještě výjimečněji je proměňuje.

Svůj odkaz u mnoha fanoušků si tak kazí nejen paktováním s politickými figurami z rodného Ruska, které od února 2022 ničí vše živé i neživé na sousední Ukrajině.

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Shazuje se i pracovně, což naznačuje bilance 1+3 po třinácti utkáních nebo klesající počet střel, hitů i minut strávených na kluzišti.

Též podle pokročilých statistik neprospívá. V hodnocení očekávaných gólů spadl na předposlední místo v mužstvu a mezi nejbídnější třicítku v lize.

„Capitals jsou lepším mančaftem, když Ovečkin sedí na střídačce,“ píše odborná stránka The Athletic.

I proto, že je ruské křídlo kapitánem, vnímá ho řada příznivců „Caps“ jako zátěž.

Alex Ovečkin z Washington Capitals pálí.

Jejich příspěvky na sítích se přirozeně nedají brát jako objektivní a odborné hodnocení, svědčí ovšem o náladě, která se okolo něj ve Washingtonu šíří.

„Má větší vanu než většina chlapů v naší veteránské pivní lize.“

„V kolikátém měsíci těhotenství vlastně je?“

„Proboha, neposílejte ho už na přesilovku.“

„Ovečkin už NIKDY nedá gól!“

Tak pomalý start ještě statný pravák nezažil. Jistě, dříve zabředl do několika krizí. Například v ročníku 2023/24 se soužil do poloviny základní části s osmi zásahy, než se v následujících měsících rozparádil a skončil na čísle 31.

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Tentokrát vypadá nejzoufaleji. Bídně vychází ze srovnání se svým mladším já i s dalšími legendami ve stejně pokročilém věku.

Jedenačtyřicetiletí Gordie Howe a Jaromír Jágr z úvodních třinácti mačů NHL vytěžili po deseti bodech, Teemu Selänne dokonce čtrnáct.

Podobně si v současnosti vedou též Ovečkinovi životní rivalové a jen o málo mladší borci Sidney Crosby (4+6) a Jevgenij Malkin (6+5) z Pittsburghu.

Ovečkin v minulých pěti partiích zaznamenal součet 0+0. Těžko něco namítat proti soudům, podle nichž se jednoduše ztrapňuje.

Přitom o prázdninách ho potěšilo, že klub přivedl posily Jordana Kyroua, Alexe Tucha nebo Boona Jennera. Zavětřil šanci na další úspěch.

Alexandr Ovečkin z Washingtonu slaví trefu proti New Jersey.
Alexandr Ovečkin (Washington) pálí na branku v utkání se Seattlem.

V občerstvené partě ovšem vypadl z první lajny. Nejčastěji se po jeho boku objevují mladík Ilja Protas, Justin Sourdif nebo Anthony Beauvilier, čili žádné hvězdy.

Jeho „ice time“ se svezl z loňských 17:27 minut na 13:31.

„Chce být produktivní, takže je po nevyužitých tutovkách naštvaný. Já se mu snažím pomoct, aby se z té mizérie vyhrabal,“ řekl kouč Spencer Carbery pro The Athletic.

Snaží se Ovečkina posílat do akce, když se vhazuje v útočném pásmu Capitals. Šetří jeho síly. Využívá ho pouze na první půlku početní výhody, zatímco dřív ho nasazoval na celé dvě minuty.

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„Alex věděl, že přijde o výsadní roli, ale sám tvrdil, že mu záleží jedině na vítězství,“ pravil trenér.

Radí veteránovi, aby se tlačil k brance. Tvrdí, že brzy prolomí otravnou smůlu.

Otázkou je, zda Ovečkina opravdu brzdí pouze nepřízeň osudu.

Nebo jestli se z výbojného skopce stal už nadobro neškodnou a poněkud otylou ovečkou.

Zatím vždy svým kritikům vytřel zrak. Teď ho ale čeká zvlášť velká výzva.

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