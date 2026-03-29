Hertla a spol. povede ve Vegas trenér Tortorella, Cassidy byl odvolán

Vegas prohrálo poslední tři zápasy a z uplynulých 12 utkání dokázalo zvítězit jen třikrát.V Západní konferenci je sedmé a drží postupovou příčku do play off.
Šedesátiletý Cassidy vedl Golden Knights od roku 2022 a před třemi roky s nimi získal Stanley Cup. Držitel Ceny Jacka Adamse pro nejlepšího trenéra NHL z roku 2020 předtím koučoval Boston.
Stanley Cup má ve sbírce úspěchů i Tortorella. O sedm let starší trenér ho vybojoval v roce 2004 s Tampa Bay. V NHL působil naposledy do loňského března ve Philadelphii.
Letos v roli asistenta pomohl hokejistům USA ke zlatu na olympijských hrách. V NHL, kde koučoval i New York Rangers, Vancouver a Columbus, se zapojí do 24. sezony.