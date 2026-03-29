Hertla a spol. povede ve Vegas trenér Tortorella, Cassidy byl odvolán

Autor: ,
  23:38
Tomáš Hertl a jeho parťáci z Vegas Golden Knights dostali nového trenéra. Povede je John Tortorella, který nahradil odvolaného Bruce Cassidyho. Klub hokejové NHL to oznámil na svém webu.
Kouč Philadelphie John Tortorella gestikuluje směrem k rozhodčímu. | foto: AP

Vegas prohrálo poslední tři zápasy a z uplynulých 12 utkání dokázalo zvítězit jen třikrát.V Západní konferenci je sedmé a drží postupovou příčku do play off.

Šedesátiletý Cassidy vedl Golden Knights od roku 2022 a před třemi roky s nimi získal Stanley Cup. Držitel Ceny Jacka Adamse pro nejlepšího trenéra NHL z roku 2020 předtím koučoval Boston.

Stanley Cup má ve sbírce úspěchů i Tortorella. O sedm let starší trenér ho vybojoval v roce 2004 s Tampa Bay. V NHL působil naposledy do loňského března ve Philadelphii.

Letos v roli asistenta pomohl hokejistům USA ke zlatu na olympijských hrách. V NHL, kde koučoval i New York Rangers, Vancouver a Columbus, se zapojí do 24. sezony.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá šest týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Návrat jako hrom. Beránek zmrazil Liberec dvěma góly: Sedmý zápas? Jedeme bojovat

Karlovarský Ondřej Beránek slaví trefu proti Liberci.

Tři zápasy ve čtvrtfinále chyběl a jeho tým ve všech případech padl. V důležitém šestém utkání proti Liberci se karlovarský hokejista Ondřej Beránek vrátil ve velkém stylu. Dvěma góly a jednou...

29. března 2026  21:15

Tardif předá hokejovou federaci IIHF, na prezidenta už znovu kandidovat nebude

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Luc Tardif se po pěti letech ve funkci prezidenta mezinárodní hokejové federace IIHF nebude ucházet o znovuzvolení. Francouzský funkcionář to oznámil v den svých 73. narozenin na webu IIHF. Jeho...

29. března 2026  18:48

Karlovy Vary - Liberec 4:0. Rozhodne až sedmý zápas, zářil navrátilec Beránek

Hráči Karlových Varů slaví gól v šestém čtvrtfinále proti Liberci.

Hokejisté Liberce na ledě Karlových Varů nevyužili mečbol ve čtvrtfinálové sérii. Západočeši totiž triumfovali jednoznačně 4:0, když se dvakrát trefil navrátilec do sestavy Ondřej Beránek a gólman...

29. března 2026  18:47

Nepiplat jen pro NHL. Chceme v mladých rozvíjet radost z hokeje, říká Schwarz

Brankář Marek Schwarz v dresu Znojma

Horácká aréna v Jihlavě hostila hokejový kemp zaměřený na brankářské naděje kategorie U15. Pod dohledem zkušených trenérů, mezi nimiž nechyběl ani bývalý reprezentant a gólman se zkušenostmi z NHL...

29. března 2026  16:23

Jágr: Konec kariéry? Oficiální to není. Už mi ale nedává smysl hokeji tolik obětovat

Jaromír Jágr při rozbruslení předzápasem s Vítkovicemi.

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr v rozhovoru pro web zámořské NHL uvedl, že kariéru ještě oficiálně neuzavřel. Připustil však, že mu nedává smysl trávit tolik času přípravou na zápas, aby pak...

29. března 2026  14:32

Výzva pro Spartu i boj o domácí půdu. Jak můžou vypadat semifinálové dvojice?

Zápas Sparty a Pardubic provázely konflikty a potyčky.

Dva účastníci jsou už jistí. O zbylá dvě místa v semifinále play off hokejové extraligy bojují ještě čtyři týmy, které výrazně promluví do složení dvojic. Jaké jsou varianty? Kdo na koho může v...

29. března 2026  11:26

Zacha s Pastrňákem dotáhli Boston k výhře, Klapka se v NHL trefil i popral

Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti...

Útočník Pavel Zacha dvěma góly přispěl k výhře Bostonu 6:3 nad Minnesotou a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. David Pastrňák dvakrát asistoval a s 92 body vládne Čechům v hokejové NHL. Střelecky se...

29. března 2026  7:36,  aktualizováno  11:04

Ujčík po postupu: Čachotského řezali do zad, za hranou! Litoměřice nařčení odmítly

Litoměřice, 28.3. 2026, Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, 6. semifinále play...

Šli po našem kapitánovi, nařkl jihlavský trenér Viktor Ujčík hokejové Litoměřice po postupu do finále první ligy. Odstoupení veterána Tomáše Čachotského během čtvrtého utkání semifinále play off...

29. března 2026  9:22

Střílíme se do nohy, štve Jandače. Jeho bek ale jistě ohlásil: Třetí mečbol bude vítězný!

Kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač v emocích gestikuluje na střídačce.

Od čtvrtka je na nich znát, pod jakou tíhou se ocitli. Výkony plzeňských hokejistů se v průběhu čtvrtfinálové série proti Spartě překotně mění. V prvním zápase ještě zaplatili za vstup do play off po...

29. března 2026  6:05

Loni finále s Kometou, teď se Zlínem. Snad jsem se jim vyplatil, usmívá se Rachůnek

Střelec postupové trefy Tomáš Rachůnek po šestém semifinále s Kolínem.

Už jen pro tenhle okamžik stál návrat do Zlína za to. Vítěznou trefou v prodloužení a jedinou v zápase nasměroval Tomáš Rachůnek hokejové Berany počtvrté za sebou do finále první ligy, kde se po roce...

28. března 2026  21:30

