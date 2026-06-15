Hertl smolařem, střelci mlčeli. Porážka bolí, ale finále je působivé, zní z Vegas

Do konce třetí části zbývalo necelých dvě a půl minuty. Hertl se v blízkosti branky Hurricanes dostal k odraženému kotouči, jenže na gólmana Brandona Bussiho nevyzrál.
Tak jako v šestém duelu série z jeho týmu nikdo.
Ani o pár minut před ním Jack Eichel, jenž v závěru přesilové hry osamocený pálil po nahrávce Marka Stonea. Jenže pouze do horní tyčky.
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Jenom tak prodloužil své střelecké trápení ve finálových bojích. 11 zápasů, nula v kolonce vstřelených branek. Podobně jako Hertl ani on nemohl nevyužité šanci uvěřit. Po střele skončil na koleni a jeho prázdný výraz směřoval k ledu.
Co naplat, že se Golden Knights dostali za devět let fungování potřetí do finále. Podruhé v něm totiž neuspěli. Stejně jako Hertl.
Pražský rodák se před deseti lety musel v dresu San Jose sklonit před Pittsburghem po prohře 2:4 na zápasy, stejným poměrem pro něj nyní skončila i série proti Carolině.
Přitom za stavu 0:2 byl blízko snížení, nebylo to však poprvé, co v utkání prožil smolný moment. V první třetině se v přesilové hře postavil tradičně na buly, jenže v souboji s Jordanem Staalem neudržel rovnováhu a v pádu zahrál puk rukou.
Rozhodčí byli nekompromisní, za porušení postupu vhazování vykázali odchovance Slavie na dvě minuty na trestnou lavici. A výhoda jednoho muže navíc tak přišla vniveč.
Podobně jako při závěrečném tlaku, kdy Vegas vsadilo na hru bez gólmana a Bussiho v soupeřově bráně zasypávalo jednou střelou za druhou. Včetně Hertlova pokusu.
Podívejte se na Hertlovu šanci:
BRANDON BUSSI ROBS TOMAS HERTL!!!!— Daily Faceoff (@DailyFaceoff) June 15, 2026
🎥: Sportsnet pic.twitter.com/qW1xUBvrjT
Avšak neúspěšně. A protože se pak na druhé straně mezi prázdné tři tyče trefil Nikolaj Ehlers, mohla 68 sekund před koncem za stavu 3:0 propuknout radost na straně Caroliny.
Opačné emoce pochopitelně panovaly u hráčů Golden Knights.
„Během celého roku to nebylo snadné. V zápasech jsme prohrávali, ale mnohokrát se nám podařilo otočit výsledek a bojovali jsme až do samého konce, abychom se dostali až sem. Jsem na všechny kluky hrdý. Ale tahle porážka bude bolet,“ soukal ze sebe obránce Shea Theodore.
„Když se podívám na všechno, co se během sezony odehrálo, na ty vzestupy i pády, je docela působivé, že jsme si vybojovali šanci zahrát si ve finále,“ ocenil alespoň kapitán Stone.
Mířil tak i k turbulentnímu období na konci března. Klub tehdy kvůli nevalným výsledkům dosadil na střídačku bouřliváka Johna Tortorellu místo Bruce Cassidyho, jenž před třemi lety s organizací z Nevady získal Stanley Cup.
Pod novým koučem se ambiciózní celek rozjel a ve zbytku základní části vyhrál sedm z osmi zápasů. V play off si poměrem 4:2 na zápasy poradil s Utahem i Anaheimem, v konferenčním finále dokonce smetl vítěze dlouhodobé části z Colorada 4:0.
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„V určitém okamžiku sezony jsme jako tým vlastně nevěděli, na čem jsme. Potýkali jsme se s obtížemi. Ale našli jsme způsob, jak se semknout a sehrát ve správný okamžik, a tím jsme si vytvořili šanci dosáhnout něčeho výjimečného,“ vysvětloval zadák Noah Hanifin.
Vegas nakonec po turbulentním ročníku dělila od trofeje dvě vítězná střetnutí. A i přes tažení ve vyřazovacích bojích tak Hertl a spol. smutní.