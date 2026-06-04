Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Protivové z Las Vegas. Kráčí za pohárem, ale kdekdo je nesnáší. Důvodů je víc

Karel Knap
  6:36
Páni, jak tahle hokejová banda štve soupeře, fanoušky i reportéry! Borci v nablýskané zbroji se na samém sklonku sezony střetávají s Carolina Hurricanes o Stanley Cup a jejich příznivci se tetelí radostí. Za hranicemi Nevady, jejich domovského státu, jim ovšem v zámoří skoro nikdo nepřeje. Proč? Vyčítá se jim vychytralost, povýšenost, naschvály nebo bezostyšnost.
Tomáš Hertl (čelem) se raduje se svými spoluhráči z Vegas z postupu do finále...

Tomáš Hertl (čelem) se raduje se svými spoluhráči z Vegas z postupu do finále play off NHL. | foto: AP

Hokejisté Vegas si gratulují k úspěšně zvládnutému vstupu do finále play off.
Fanoušci Caroliny mávají ručníky během úvodního finále play off proti Vegas.
Tomáš Hertl zařídil Vegas úspěšný vstup do finále play off.
Tomáš Hertl (Vegas) plachtí vzduchem po kontaktu s gólmanem Frederikem...
42 fotografií

Třebaže sídlí ve „Městě hříchu“, zdá se, že sportovní božstvo je jim nakloněno.

Vegas Golden Knights patří mezi šest klubů National Hockey League, v nichž hráči platí nejnižší daň z příjmu (31,4 procenta). Proto se jim do pouště snáz lákají posily, jimž tu z gáže zbude větší částka.

Vedení soutěže jim podle mnohých znalců při vstupu v červnu 2017 poskytlo výraznou výhodu, když jim pro rozšiřovací draft nabídlo vstřícnější podmínky než předchozím a pozdějším nováčkům, aby se rychleji mohli přiblížit ke špičce.

Těží z rad legendy. Hertl zářil a dočkal se chvály: Góly si šetří na velké příležitosti

Konkurenci štvali taky tím, že nehodlali obětovat roky na pozvolné piplání mužstva. Dychtili po okamžitém úspěchu, v čemž svou agresivní strategii dosud nezměnili.

Ve své deváté sezoně se potřetí protloukli do finále Stanley Cupu. V úterní úvodní partii díky zásahu Tomáše Hertla vyhráli 5:4 a stříbrnému pokladu jsou o krůček blíž.

Na jednu stranu zaujali hřmotným nástupem, bombastickou show před utkáními i chytlavým logem.

Hertl byl hrdinou Vegas v úvodním finále, na ledě Caroliny rozhodl v 57. minutě

Provází je však rozporuplná pověst, kterou si stále upevňují neobvyklými manévry. V poslední době přidali další důvody k tomu, aby je sportovní veřejnost nesnášela.

Už předloni rozzuřili konkurenci uklizením marodícího útočníka Marka Stonea na seznam dlouhodobě zraněných, aby v závěru základní části mohli vyztužit sestavu o beka Hanifina a forvardy Hertla s Manthou.

Jelikož se v daném případě Stoneova mzda nezahrnovala do rozpočtu, Knights se coby obhájci poháru vešli pod platový strop, na nějž se v play off ještě nepohlíželo.

Mark Stone se raduje z gólu v utkání proti St. Louis.

Stone – po měsících kurýrování náhle čilý jako rybička – naskočil do první partie série proti Dallasu a hned skóroval. Trefil se i Hertl.

Las Vegas bylo právem obviňováno z obcházení pravidel. Také kvůli němu NHL zavedla platový strop i ve Stanley Cupu.

Na startu sezony 2025/26 se kdekdo podivil, když Knights angažovali brankáře Cartera Harta, jednoho z pěti obžalovaných Kanaďanů v případu sexuálního násilí při oslavách juniorského titulu v ontarijském Londonu v červnu 2018.

Od soudu zpět až do NHL. Osvobozený Hart čekal 682 dní, vítězný návrat ho dojal

NHL označila jejich chování jako hluboce znepokojující a nepřijatelné bez ohledu na osvobozující verdikt v turbulentním a hojně sledovaném procesu.

Las Vegas jako jediné hodilo laso některému z mužů s cejchem a od té chvíle ho zatvrzele chrání před otázkami na minulost.

Když se novinář z odborného webu The Athletic zeptal zadáka Hanifina na případné Hartovo angažování, klub mu odebral akreditaci.

Vztahy Knights s médii a veřejností nikterak nevyžehlila ani květnová aféra, která vznikla po utkání v Anaheimu, po němž Las Vegas postoupilo do semifinále Stanley Cupu.

Legendární kouč John Tortorella na střídačce Vegas Golden Knights

Kouč Tortorella odmítl účast na tiskovce a tým nevpustil žurnalisty do kabiny, jak velí pravidla NHL.

Za okázalé porušení řádů po předchozím varování přišel drsný trest. Ztráta výběru ve druhém kole červnového draftu a pokuta 100 tisíc dolarů pro Tortorellu.

A aby toho nebylo málo, vzápětí vyšlo najevo, že klub zakázal trenérovi Cassidymu, jehož v březnu vyhodil krátce před koncem základní části, vyjednávat o dalším působení v soutěži.

Zájem o něj projevili Edmonton Oilers a Los Angeles Kings, nicméně Knights nesvolili ani s předběžnými rozhovory s Cassidym, jenž mančaft dovedl k triumfu před třemi lety. Což je v rozporu s běžnou praxí v NHL.

„Soustředíme se na play off,“ vzkázali šéfové z Las Vegas.

Nečekaný debakl, suverén NHL si s Vegas ani neškrtl. Hertl v souboji sestřelil Nečase

„Je to k vzteku, vždyť já jenom chci pracovat,“ lamentoval Cassidy v podcastu Spittin’ Chiclets. „Ale lidé, kteří mě propustili, mi nedají ani povolení jednat.“

Manažer Kelly McCrimmon v kanadské televizi TSN odpověděl: „Tuhle věc řešíme akorát proto, že ji Edmonton pustil ven.“

K renomé poněkud bezohledné organizace poznamenal: „Kluci u nás chtějí hrát. Jsou pyšní, že k nám patří. A my se za to nepotřebujeme omlouvat.“

Pakliže si sečtete všechny zmíněné příklady, není divu, že z nedávného průzkumu uspořádaného společností Rotowire vyšli Vegas Golden Knights jako nejnenáviděnější hokejový tým v USA.

Vstoupit do diskuse

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Carolina vs. VegasHokej - - 5. 6. 2026:Carolina vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
5. 6. 02:00
  • 2.07
  • 3.92
  • 3.09
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané

Finští hokejisté slaví vítězství na mistrovství světa.

Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...

Kanada - Norsko 2:3P. Šok na šampionátu! Seveřané berou historicky první medaili

Norští hokejisté slaví bronzové medaile na mistrovství světa.

Nikdy v historii nezískali z hokejového mistrovství světa elitní divize medaili. To pro Nory platilo do neděle. V souboji o třetí místo zaskočili favorizovanou Kanadu, kterou zdolali 3:2 po...

Protivové z Las Vegas. Kráčí za pohárem, ale kdekdo je nesnáší. Důvodů je víc

Tomáš Hertl (čelem) se raduje se svými spoluhráči z Vegas z postupu do finále...

Páni, jak tahle hokejová banda štve soupeře, fanoušky i reportéry! Borci v nablýskané zbroji se na samém sklonku sezony střetávají s Carolina Hurricanes o Stanley Cup a jejich příznivci se tetelí...

4. června 2026  6:36

Eliáš je generálním manažerem národního týmu. Trenérský štáb doplňuje Král

Patrik Eliáš pozoruje z lavičky New Jersey rozbruslení týmu před utkáním s...

Nejen změna na trenérské pozici. Do dalších dvou sezon půjde hokejová reprezentace i s novým generálním manažerem, kterým se po Jiřím Šlégrovi stává Patrik Eliáš. Ten naposledy působil jako poradce v...

3. června 2026  15:13,  aktualizováno  15:30

Že jsou Slováci hrozní? Ne, to rozhodčí. Crosby se omluvil za uniklé video z MS

Kanaďan Sidney Crosby na tréninku před začátkem mistrovství světa.

Ukázal charakter a omluvil se, přestože to nebyla jeho chyba. Hvězdný kanadský útočník Sidney Crosby schytával během hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku kritiku za video, které uniklo z týmové...

3. června 2026  14:25

Těží z rad legendy. Hertl zářil a dočkal se chvály: Góly si šetří na velké příležitosti

Gólová radost útočníka Tomáše Hertla z Vegas proti Carolině.

Od parťáka z útoku Coltona Sissonse obdržel z pravého kruhu efektní nahrávku zadovkou. Bránící Shayne Gostisbehere ho nedokázal včas zachytit a Tomáš Hertl pak z prostoru mezi kruhy namířil přesně...

3. června 2026  12:35

Kometa přivádí posilu do obrany. Ze zámoří se po pěti letech vrací Svozil

Stanislav Svozil (vpravo) z Columbus Blue Jackets útočí v zápase s Pittsburgh...

Obránce Stanislav Svozil bude po pěti letech strávených v zámoří hrát znovu hokejovou extraligu za Kometu Brno. Klub podmínky spolupráce s třiadvacetiletým hráčem, který ve dvou zápasech nahlédl do...

3. června 2026  10:47

Češi a Rusové utvoří společný tým v NHL. A problém už prý není ani Světový pohár

Český hokejista David Pastrňák (vpravo) slaví vstřelený gól s hvězdným...

Ze zámoří přišla nečekaná a těžko představitelná zpráva. Češi spolu s dalšími národy utvoří v únoru 2027 společný tým s Rusy na turnaji NHL v rámci Utkání hvězd. Vedení elitní soutěže navíc oznámilo,...

3. června 2026  6:32,  aktualizováno  10:01

Hertl byl hrdinou Vegas v úvodním finále, na ledě Caroliny rozhodl v 57. minutě

Tomáš Hertl zařídil Vegas úspěšný vstup do finále play off.

V letošní finálové sérii play off hokejové NHL nastupuje jediný český zástupce. A právě útočník Tomáš Hertl se stal klíčovou postavou úvodního finále Stanley Cupu mezi Carolinou a Vegas. Zkušený...

3. června 2026  6:58,  aktualizováno  7:48

Ztráta času sem jezdit. Kanada se smiřuje s těžkou prohrou, experti bijí na poplach

Zklamaní Kanaďané po porážce od Norů v utkání o bronzové medaile

Prohra v olympijském finále. A teď další nezdar, tentokrát na mistrovství světa, které Kanada zakončila porážkou s Norskem (2:3 v prodloužení) v utkání o bronz. Uplynulou sezonou prošla bez zisku...

2. června 2026  16:07

Zrod dynastií, nečekaní hrdinové i slavící Češi. Připomeňte si finálové bitvy v NHL

Hokejisté Floridy pózují se Stanley Cupem po úspěšném finále s Edmontonem.

Souboj o bájný Stanley Cup začíná. Zvednou jednu z nejcennějších sportovních trofejí nad hlavu hokejisté Vegas, nebo Caroliny? To ukážou až nadcházející dny a týdny. Finále opět napíše řadu příběhů,...

2. června 2026  13:23

Nejsem tím pravým. Šéf švýcarského svazu po nešťastném finále hokejistů rezignoval

Šéf švýcarského hokejového svazu Urs Kessler

Ač Švýcaři zažili patrně nejlepší mistrovství světa v historii, dopadli stejně jako v letech předešlých. Stříbro, to už není úspěch, ještě navíc doma. A tamní svaz se po porážce ve finále s Finskem...

1. června 2026  16:20

Ohromný smolař, tahouni i norský hrdina. Jak vypadá výběr největších hvězd z MS?

Aleksander Barkov s pohárem pro mistry světa, předává mu prezident Mezinárodní...

Na turnaji táhli a oslnili. Řada z nich „jen“ naplnila očekávání, další překvapili. Sedm jmen se ale ve výběrech novinářů a ředitelství hokejového mistrovství opakovalo nejčastěji. Hokejová redakce...

1. června 2026  15:35

Nelze ho nahradit. Finové opěvují Barkova, maminka zlatého střelce po gólu omdlela

Aleksander Barkov přijíždí s trofejí pro mistry světa k finským spoluhráčům.

Nepřipisoval si zásluhy. Ani ve chvíli, kdy se mu na krku houpala zlatá medaile pro vítěze mistrovství světa. „Že bych já byl klíčem k úspěchu? Tak to nevidím,“ pousmál se po finále se Švýcarskem...

1. června 2026  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.