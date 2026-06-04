Protivové z Las Vegas. Kráčí za pohárem, ale kdekdo je nesnáší. Důvodů je víc

Třebaže sídlí ve „Městě hříchu“, zdá se, že sportovní božstvo je jim nakloněno.
Vegas Golden Knights patří mezi šest klubů National Hockey League, v nichž hráči platí nejnižší daň z příjmu (31,4 procenta). Proto se jim do pouště snáz lákají posily, jimž tu z gáže zbude větší částka.
Vedení soutěže jim podle mnohých znalců při vstupu v červnu 2017 poskytlo výraznou výhodu, když jim pro rozšiřovací draft nabídlo vstřícnější podmínky než předchozím a pozdějším nováčkům, aby se rychleji mohli přiblížit ke špičce.
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Konkurenci štvali taky tím, že nehodlali obětovat roky na pozvolné piplání mužstva. Dychtili po okamžitém úspěchu, v čemž svou agresivní strategii dosud nezměnili.
Ve své deváté sezoně se potřetí protloukli do finále Stanley Cupu. V úterní úvodní partii díky zásahu Tomáše Hertla vyhráli 5:4 a stříbrnému pokladu jsou o krůček blíž.
Na jednu stranu zaujali hřmotným nástupem, bombastickou show před utkáními i chytlavým logem.
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Provází je však rozporuplná pověst, kterou si stále upevňují neobvyklými manévry. V poslední době přidali další důvody k tomu, aby je sportovní veřejnost nesnášela.
Už předloni rozzuřili konkurenci uklizením marodícího útočníka Marka Stonea na seznam dlouhodobě zraněných, aby v závěru základní části mohli vyztužit sestavu o beka Hanifina a forvardy Hertla s Manthou.
Jelikož se v daném případě Stoneova mzda nezahrnovala do rozpočtu, Knights se coby obhájci poháru vešli pod platový strop, na nějž se v play off ještě nepohlíželo.
Stone – po měsících kurýrování náhle čilý jako rybička – naskočil do první partie série proti Dallasu a hned skóroval. Trefil se i Hertl.
Las Vegas bylo právem obviňováno z obcházení pravidel. Také kvůli němu NHL zavedla platový strop i ve Stanley Cupu.
Na startu sezony 2025/26 se kdekdo podivil, když Knights angažovali brankáře Cartera Harta, jednoho z pěti obžalovaných Kanaďanů v případu sexuálního násilí při oslavách juniorského titulu v ontarijském Londonu v červnu 2018.
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NHL označila jejich chování jako hluboce znepokojující a nepřijatelné bez ohledu na osvobozující verdikt v turbulentním a hojně sledovaném procesu.
Las Vegas jako jediné hodilo laso některému z mužů s cejchem a od té chvíle ho zatvrzele chrání před otázkami na minulost.
Když se novinář z odborného webu The Athletic zeptal zadáka Hanifina na případné Hartovo angažování, klub mu odebral akreditaci.
Vztahy Knights s médii a veřejností nikterak nevyžehlila ani květnová aféra, která vznikla po utkání v Anaheimu, po němž Las Vegas postoupilo do semifinále Stanley Cupu.
Kouč Tortorella odmítl účast na tiskovce a tým nevpustil žurnalisty do kabiny, jak velí pravidla NHL.
Za okázalé porušení řádů po předchozím varování přišel drsný trest. Ztráta výběru ve druhém kole červnového draftu a pokuta 100 tisíc dolarů pro Tortorellu.
A aby toho nebylo málo, vzápětí vyšlo najevo, že klub zakázal trenérovi Cassidymu, jehož v březnu vyhodil krátce před koncem základní části, vyjednávat o dalším působení v soutěži.
Zájem o něj projevili Edmonton Oilers a Los Angeles Kings, nicméně Knights nesvolili ani s předběžnými rozhovory s Cassidym, jenž mančaft dovedl k triumfu před třemi lety. Což je v rozporu s běžnou praxí v NHL.
„Soustředíme se na play off,“ vzkázali šéfové z Las Vegas.
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„Je to k vzteku, vždyť já jenom chci pracovat,“ lamentoval Cassidy v podcastu Spittin’ Chiclets. „Ale lidé, kteří mě propustili, mi nedají ani povolení jednat.“
Manažer Kelly McCrimmon v kanadské televizi TSN odpověděl: „Tuhle věc řešíme akorát proto, že ji Edmonton pustil ven.“
K renomé poněkud bezohledné organizace poznamenal: „Kluci u nás chtějí hrát. Jsou pyšní, že k nám patří. A my se za to nepotřebujeme omlouvat.“
Pakliže si sečtete všechny zmíněné příklady, není divu, že z nedávného průzkumu uspořádaného společností Rotowire vyšli Vegas Golden Knights jako nejnenáviděnější hokejový tým v USA.