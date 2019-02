Zázrak z pouště znovu ožívá. Vegas se vrací mezi nejlepší týmy NHL

Úvod této sezony se hokejistům Golden Knights vůbec nepovedl. Z prvních pěti zápasů čtyři prohráli, do konce listopadu se jim jen jednou povedlo přidat minimálně dvě výhry za sebou.

Jako by šlo o úplně jiný tým než ten, který se ve své premiérové sezoně v NHL oproti všem předpokladům probojoval až do finále Stanley Cupu. Až v něm skončila neuvěřitelná jízda zbrusu nového mužstva.

Začátek druhého ročníku byl však diametrálně odlišný. „Nevím, čím to mohlo být. Možná příliš velkým očekáváním,“ zamýšlí se český útočník ve službách Vegas Tomáš Nosek.

Velký rozdíl byl i v tom, že zatímco v nováčkovské sezoně byli Vegas většinou spíše atrakcí pro soupeře i fanoušky, po úspěšném tažení završeném finálovou účastí si každý začal dávat na Golden Knights pořádný pozor.

„Také přišli noví hráči a chvíli trvalo, než si na sebe všichni zvykli. Do toho se objevilo dost zraněných,“ shrnuje nepříliš radostný podzim Nosek.

Změn v sestavě sice nebylo tolik, o to zásadnější však byly. Členy kádru z města kasín se stali Max Pacioretty nebo Paul Stastny, útočníci hvězdného formátu, kteří se však zároveň na začátku sezony ocitli na marodce.

„Potom jsme se ale začali oklepávat. Všechno si postupně sedlo a my jsme začali být zase tím týmem z předchozí sezony,“ popisuje výkonnostní zlom 26letý pardubický odchovanec.

Na konci listopadu přišla série pěti výher v řadě, na přelomu roku jich Golden Knights nastřádali dokonce sedm za sebou. Vyšplhali se už na třetí místo v Pacifické divizi, postupovou příčku do play off hájí s desetibodovým náskokem.

Hráči Vegas nalezli znovu svou sílu. „Hrajeme dobře v plném počtu, navíc agresivně, takže to proti nám mají soupeři těžké. Také nestojíme jen na pár hvězdách, ale sázíme na týmovost,“ cítí soudržnost Nosek.

Tomáš Nosek nastoupil v této sezoně do 47 zápasů, v nichž nasbíral 12 bodů (6+6).

I když, jedna hvězda by se z kádru trenéra Gerarda Gallanta vypíchnout dala. Je jím brankář Marc-Andre Fleury. „Na něm to stojí. Je to naše superstar, která každý den potvrzuje, že je jedním z nejlepších gólmanů,“ vyzdvihuje Nosek brankáře, který kraluje NHL ve výhrách (27) i vychytaných nulách (6).

A co Nosek? Patří sice k méně viditelným dříčům týmu, prostoru však oproti minulému ročníku dostává víc. Nastupuje do oslabení a jelikož mužstvu příliš nejdou přesilovky, sem tam vyjede i do nich. Ve 47 utkáních nasbíral 12 bodů (6+6).

Nejpodstatnější rozdíl však najdete v kolonce +/-, kde oproti loňským +6 bodům momentálně svítí -11. „Za to může hlavně ten začátek sezony. Když to řeknu blbě, tak jsem byl na ledě snad u každého gólu, který jsme dostali,“ směje se s odstupem český útočník. „Je to pozůstatek začátku sezony, ze kterého se špatně vyhrabává.“

Důležitější pro něj však je, že se z podzimního marastu vyhrabal tým.