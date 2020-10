Co s Fleurym. Vegas nenašlo kupce, a tak má druhý nejdražší tandem NHL

Trocha čísel pro srovnání. Vůbec nejdražší dvojicí se „pyšní“ Montreal Canadiens. Carey Price a Jake Allen je stojí 14,85 milionu dolarů.

Tampa Bay Lightning získali Stanley Cup s Andrejem Vasilevským a Curtisem McElhinneyem (v příští sezoně zaberou 10,8 milionu, přičemž 9,5 sám Vasilevskij). Boston zatěžuje duo Tuukka Rask a Jaroslav Halák 9,25 miliony.

Šampioni z roku 2019 St. Louis Blues sázejí na Jordana Binningtona a Villa Hussa (5,15 milionu), levný extrém pocítí Washington Capitals. Veterán Henrik Lundqvist a mladý Rus Ilja Samsonov ukrojí ze stropu pouhopouhých 2,425 milionu.

Golden Knights se Fleuryho snažili zbavit, jenže nenašli kupce. Podle webu The Athletic klub mluvil se zástupci Pittsburghu či Caroliny, kde působí Čech Petr Mrázek.

Stejný server také připomíná, že některé kluby stále zůstávají hořké z roku 2017, kdy Vegas vstupovalo do ligy a mělo právo si vzít jednoho hráče od každého konkurenta. I proto ostatní neměli potřebu Vegas nyní pomáhat.

Na fotografii vlevo Fleury, vpravo Lehner.

„Jasně že jsme se dívali na možnosti, ale nakonec jsme si řekli, že to necháme být. Brankoviště bude v sezoně 2020/21 přece jenom neuvěřitelně důležité. Program se nahustí, to každý čeká. Snadno se o tom mluví, hůř se v tom žije, takže si myslím, že dva takhle kvalitní brankáři se budou opravdu hodit,“ říká nyní manažer Kelly McCrimmon.



O výměně Fleuryho se začalo spekulovat poté, co devětadvacetiletý Lehner na začátku října podepsal s Vegas pětiletou smlouvu na 25 milionů dolarů.



A s podpisem elitního beka Alexe Pietrangela na sedm let průměrně za 8,8 milionu dolarů má klub problém vejít se do platového stropu a udržet zároveň kvalitní kádr.

Idylickou situaci to nepřipomíná i proto, že Lehner v play off Fleuryho zastínil a uzmul pro sebe post jedničky, na což reagoval Fleuryho agent „vtípkem“ na twitteru. Allan Walsh přidal Fleuryho fotku se zapíchnutým mečem v zádech, na něm bylo jméno kouče Petera DeBoera.

„Fleury se za agenta omluvil a dál jsme to neřešili. Bylo to spíš úsměvný, ale taky to vypovídá o tom, že s ním už moc nepočítají,“ vrátil se k aférce nedávno Tomáš Nosek.

„Vycházím s Robinem skvěle, vše je v pořádku, ale rozhodně nechci být dvojkou. Uvidíme,“ říká sám Fleury.



Aktuálně má Vegas na soupisce dva brankáře, sedm beků a dvanáct útočníků, tudíž sestavu do zápasu naplní, jen má omezený prostor pro případné vylepšení.