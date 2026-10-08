Varlamov už v 7. minutě inkasoval z první střely, když ho z pravého kruhu propálil Oliver Bjorkstrand. „Když jste nějakou dobu nehráli zápas, tak v hlavě přemýšlíte nad tolika věcmi,“ líčil Varlamov. „Jak to dneska zvládnete, co se stane... Během dne a před zápasem se vám zkrátka honí hlavou tisíce myšlenek.“
Ve druhé třetině ale předvedl dva důležité zákroky proti pokusům Gavrikova i J.T. Millera, a přestože celkově kryl jen 19 z 24 střel, pochvaloval si: „Dneska to pro mě byl velký test… Odehrál jsem tři třetiny a v závěru se pořád cítil silný.“
Naposledy ruský veterán nastoupil k zápasu NHL 29. listopadu 2024 proti Washingtonu. Pak podstoupil částečné náhrady obou kolenních kloubů a začal pomalu zase trénovat. V minulé sezoně naskočil do dvou utkání na farmě, kdy měl v dresu Bridgeportu úspěšnost zákroků 93,9 %.
A letos už byl s Islanders od prvního dne přípravného kempu.
„Nikomu v kabině neuniklo, kolik práce odvedl. Všichni viděli, jak každý den dře v posilovně, aby se vrátil,“ přiblížil kouč Peter DeBoer.
„Ani si nedokážu představit, čím si celou tu dobu procházel,“ ocenil zase Calum Ritchie, který gólem ve druhé části vyrovnal na 2:2. „Má neskutečnou pracovní morálku, že se dokázal po takovém zranění vrátit.“
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Co si od osmatřicetiletého veterána ale Islanders slibují?
Jasnou jedničkou týmu je jeho o sedm let mladší krajan Ilja Sorokin, jenž v uplynulé sezoně odchytal 55 utkání s průměrem 2,68 inkasovaného gólu a sedmi čistými konty, díky čemuž byl mezi finalisty na Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana základní části.
Podívejte se na zákrok Vítka Vaněčka proti Belleville Senators:
#Isles #HammerTime Vitek Vanecek 😳 SAVE OF THE YEAR CANDIDATE @TheElmonters https://t.co/dF5mB09iWv— Kenny Kaminsky (@KennyKaminsky) October 3, 2026
Generální manažer Mathieu Darche ale přiznal, že byl Sorokin až příliš přetěžovaný, a proto celek z Long Islandu potřebuje spolehlivou dvojku.
Mistr světa z roku 2012 Varlamov má na kontě 174 zápasů v NHL s úspěšností 91,6 %. Začátkem července ale klub podepsal za milion dolarů na rok i vítěze Stanley Cupu Vaněčka.
Třicetiletého českého brankáře však nakonec po přípravném kempu poslal do AHL. A hned v prvním duelu proti Belleville Senators se blýskl fantastickým zákrokem, když vychytal českého beka Tomáše Hamaru, jenž už střílel do prázdné branky.
Cesta do NHL tak pro Vaněčka povede jen přes skvělé výkony v dresu Hamiltonu, nebo pokud se jeden z ruské dvojice bude trápit či nečekaně vypadne. Pokud se Varlamov totiž vrátí do své dřívější formy, nebude to snadné.