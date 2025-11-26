Konkrétně se má jednat o hráče, které v zámoří nazývají veterány. Zkušenější borci, jenž nehrají pod nováčkovskými kontrakty a věkem se pohybují kolem třicítky.
Vancouver sice nepatří mezi týmy, co spadly do hluboké přestavby a víceméně jen vyčkávají na lepší časy. Má slušné jádro hokejistů, přesto se řadí k aktuálně nejhorším celkům v NHL.
I proto mělo všech 31 generálních manažerů v lize dostat upozornění, že se mohou začít vyptávat na hráče, kteří by je mohli zajímat.
Kdo by se tedy mohl stěhovat a jak to vypadá s českými zástupci?
Těmi začněme.
Filip Hronek? Zůstane.
V okamžik, kdy uznávaný redaktor Elliotte Friedman informoval o iniciativě Canucks, rovnou skrze výpověď anonymního činitele z NHL přidal: „Vancouver řekl jasně, že odchod Hughese nyní není prioritou. A Hronek je dalším hráčem, který velmi pravděpodobně nikam nepůjde.“
V týmu jsou s ním totiž nadmíru spokojení, třeba The Athletic o něm nedávno napsal: „Je těžké si představit, kde by Vancouver byl, kdyby nebylo jeho stabilních výkonů v obraně.“
Pravidelně hraje oslabení, zaskakuje také na přesilovce, obecně patří k nejvytěžovanějším hráčům v celé lize.
Co takový Filip Chytil?
Těžko si představit, že by si aktuálně zraněný útočník měl zvykat na jiný trikot. Ve Vancouveru působí teprve od února, když si ho přivedl generální manažer Patrik Allvin z New York Rangers.
Obří rána a strach z dalšího otřesu mozku. Chytila sestřelil tvrďák Wilson
Prožil dobrý kemp, v přípravných zápasech vypadal slušně a celkem se mu dařilo i na začátku sezony. Jenže už v šestém utkání se zranil a nyní už přes měsíc zůstává na marodce.
Jiří Patera? V současnosti dvojka týmu, zaskakuje za absentujícího Kevina Lankinena.
Až bude finský brankář opět k dispozici, poputuje ten český nejspíš zpět na farmu. U něj se výměna řešit nebude.
A David Kämpf? Také spíš ne, ale z Čechů snad nejpravděpodobnější kandidát na výměnu.
A to i přesto, že v týmu je ještě kratší dobu než Chytil – dokonce jen necelé dva týdny. Canucks však nebyli podle informací ze zámoří jediní, kteří o něj po jeho vypovězení smlouvy s Torontem stáli. Navíc podepsal skromný, lehce víc než milionový kontrakt, takže by nezabral ani příliš místa pod stropem.
Kämpf zůstává v NHL. Po odchodu z Toronta podepsal smlouvu s Vancouverem
Ale stejně by překvapilo, kdyby ze všech hráčů odešel zrovna Kämpf.
Jenže zas tolik jednoznačných možností Vancouver taky nemá.
Když se podíváte na detaily podmínek všech úmluv hráčů, kteří nyní působí v áčku, narazíte na jednu zásadní věc.
Berme teď v potaz jen ty, kteří splňují přízvisko „veterán“, a klidně ho rozšiřme na věkovou skupinu hráčů 25 plus.
Takových hokejistů mají Canucks aktuálně na soupisce 21. A hned deset z nich má podepsané různé klauzule, které buď komplikují, nebo úplně znemožňují možnosti trejdů.
Z těch, kteří by mohli mít na trhu solidní hodnotu, zbudou útočníci Conor Garland, jemuž klauzule začne platit až od příští sezony, Kiefer Sherwood, Chytil a Kämpf, ještě beci Hughes a Derek Forbort a zraněný gólman Thatcher Demko, jenž je ve stejné situaci jako spoluhráč Garland.
„V pondělí napsali ostatním klubům, že chtějí změny. Ale jaké? Půlka týmu má klauzule o nevyměnitelnosti, nikam nepůjde Hronek, Hughes ani Pettersson, Chytil je zraněný a třeba Kämpf strávil většinu sezony v AHL. Koho tedy vymění, pokud se někdo sám nepřihlásí?“ zamýšlel se v podcastu Frankly Hockey reportér Frank Seravalli z Daily Faceoff.
Podle něj si Vancouver v protihodnotách představuje mladší hráče, zároveň se ale do velkých změn bez souhlasu velké části svých hokejistů ani pouštět nemůže. Klauzule totiž znemožňuje výměnu bez jejich souhlasu. Pokud ale dají svolení, odejít můžou.
Hronka vyřadila ruská zákeřnost. Agent soptil a obul se do NHL: Liga otřesů mozku
„Velkou hodnotu má Sherwood, ale nevím, kde by Canucks bez něj byli...“ zmínil Seravalli dost možná jediného hráče, který by díky své všestrannosti měl vzbudit mezi konkurenty větší rozruch.
Vancouver je v NHL až třicátý. Ambiciózní plán, kdy nabídl své hráče ostatním, má ovšem daleko komplikovanější stať i závěr, než se na první pohled může zdát.
Je tak pravděpodobné, že i po případných rošádách zůstanou Canucks týmem s největší základnou českých hráčů v celé NHL.