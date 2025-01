Napětí ve Vancouveru. Opory se nemusí, ale veřejně vzkázaly: Neřešte kraviny

O stěhování jednoho z produktivních útočníků se spekuluje už několik týdnů, ale stále jde o krajní řešení, kterému se chce generální manažer Patrik Allvin v ideálním případě vyhnout.

Není se čemu divit. Vždyť kdo by chtěl kvůli interním sporům přijít o hráče, kolem nějž staví tým, který už v minulém ročníku ukázal, že může pomýšlet na nejvyšší příčky?

„Ve Vancouveru stále doufají, že mezi sebou přetrvávající problémy zvládnou vyřešit, ale stát se může cokoliv,“ napsal pro renomovaný web The Athletic novinář Chris Johnston.

Canucks se podle něj připravují na všechny možné varianty. Napříč zámořskou soutěží dali na srozuměnou, že jsou připraveni si vyslechnout případné nabídky.

J.T. Miller sleduje letící puk v utkání s Nashvillem.

„Není to tak, že by už teď s agenty aktivně řešili jejich odchod, ale konverzace v zákulisí skutečně probíhají a ve vedení panuje určitá otevřenost možnosti výměny.“

Neshody mezi Petterssonem a Millerem prý přetrvávají delší dobu, v tradičně rušném hokejovém prostředí v Kanadě momentálně nenajdete moc diskutovanějších témat.

Nikde není napsáno, že v pracovním kolektivu si musí všichni lidsky sednout, ale pokud jde o dvě tak výrazné osobnosti, na nichž závisí úspěch celé organizace, je pro všechny lepší, když stojí na stejné straně.

„Ještě před mým příchodem jsem věděl, že mezi sebou mají problém. Jen jsem si myslel, že teď už je všechno vyřešené,“ prohlásil pro TSN kouč Bruce Boudreau, který vedl Vancouver mezi lety 2021 a 2023.

Zdůraznil, že v takových případech se má ještě zvýraznit role trenéra, který musí odhadnout atmosféru v kabině a rázně zasáhnout. Jeho nástupce Rick Tocchet se odpovědnosti nezříká.

„Lidé mají neshody téměř všude. Občas si na něco stěžují, občas se pohádají. Já jsem tu od toho, abych je vyslechl, ale pak také zavelel, že se posuneme dál. Nemusí spolu chodit na večeři, ale když je to potřeba, tak chci, aby na ledě stáli při sobě.“

Na odpovědích obou útočníků poznáte, že chtějí, jak je v hokeji i dalších sportech zcela běžné, ponechat celou záležitost za zavřenými dveřmi a neřešit ji na veřejnosti.

„Nechápu, proč si někdo pořád musí vymýšlet a řešit takové kraviny,“ odsekl šestadvacetiletý Švéd ostře na dotaz novinářů.

Lachlan Irvine @LachInTheCrease Elias Pettersson on any potential rift with J.T. Miller: "I don't know why people are still trying to make shit up."

Jeho o pět let starší spoluhráč reagoval podobně: „Vy jste to vytvořili, ale zbytečně plýtváte časem. Píšete o něčem, co pro nás vůbec není téma. Pokud vám to udělá radost, můžu pro něj dojít a rozhovor uděláme ve dvou.“

Jakmile se ale takové informace dostanou ven, hráči i klub nad nimi ztrácí kontrolu. Spekulace se kupí, zároveň roste počet více či méně zainteresovaných osob, které se ke všemu vyjadřují.

Podle bývalého centra Brada Richardsona, jenž s oběma v roce 2022 ve Vancouveru krátce působil, mohou neshody pramenit z Millerova přístupu a vysokých nároků na Petterssona.

Švédský centr Elias Pettersson v akci proti Tampě.

„Je to borec, mám ho strašně rád, ale i já mu jednou řekl: ‚Jsi na toho kluka extrémně tvrdý. Říkáš mu přesně to, co si myslím i já, ale on je ještě dítě, které si nemusí všechno přebrat po dobrém.‘ Občas už to bylo za hranou,“ uvedl v podcastu Missin Curfew.

Jedenatřicetiletý Američan vynechal na přelomu listopadu a prosince deset utkání. Klub to odůvodnil osobními důvody, přesnější informaci k třítýdenní absenci nejsou dosud známé.

Po návratu nastřádal dvě branky a devět asistencí, v úterý se proti Montrealu blýskl bilancí 2+2. Jeho švédský spoluhráč momentálně chybí v sestavě kvůli blíže nespecifikovanému zranění, předtím posbírat ve čtyřiatřiceti duelech osmadvacet bodů (10+18).

Slušná čísla, ale Canucks od něj očekávají víc.

Nehraje v optimální formě, zasekl se především střelecky. I tak se dá předpokládat, že pokud by si Allvin musel vybrat, dá mu přednost před starším Millerem, jenž údajně v uplynulých týdnech mohl zamířit do New York Rangers výměnou za Miku Zibanejada.

Vancouver se zatím marně pokouší navázat na loňské první místo v Pacifické divizi. V Západní konferenci se drží na poslední pozici zajišťující účast v play off, ale od začátku prosince zvládl jen šest duelů ze sedmnácti.

Jen kabina ví, zda má dusnější atmosféra okolo týmu na zhoršené výkony vliv. Loučení s jednou z hvězd se nakonec může ukázat jako krok, který uleví všem.