Moje Buffalo. Vánice, bezdomovci, trpká prohra. Varaďa ale vzpomíná s láskou

„V Buffalu jsem zažil svá nejkrásnější léta,“ tvrdí. „Stále mám v organizaci hodně známých a kamarádů. Přetrvává pouto, které mě pojilo s hráči a klubem. Nemusíme být v kontaktu na nějaké každodenní bázi. Kdykoliv se potkáme, sdílíme výjimečný pocit.“

Koho konkrétně máte na mysli?

Kromě skupiny Čechů, která držela pohromadě i mimo led, bych vypíchl kouče Lindyho Ruffa. Teď se po působení v New Jersey vrátil do Sabres. Já od něj dostal šanci prosadit se v NHL. On mě podržel a věřil mi, což mu nezapomenu.