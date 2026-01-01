Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Nedovy historky brankářské. Zachránce psů, ukradené hole i náfuka Treťjak

Premium

Fotogalerie 14

Před padesáti lety emigroval Václav Nedomanský, idol hokejového Československa. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Karel Knap
Mnohokrát překazili Václavovi Nedomanskému radost, když mu lapili nebo vyrazili náramně povedenou střelu. Nicméně ani on brankáře nešetřil. Na nejvyšší úrovni jim legendární hokejový kanonýr nasázel přes 800 gólů. V rozhovoru pro iDNES Premium vypráví nejen o těch, kteří zemřeli v roce 2025.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Zkoušel odhalit jejich slabiny. Obdivoval jejich odvahu. Častokrát je svými přesnými, pohotovými a prudkými pumelicemi naštval nebo rozesmutněl.

Činil tak s neobyčejnou úspěšností v československé lize, na mezinárodní scéně nebo v zámořských profesionálních soutěžích WHA a NHL.

O význačných mužích s betony, lapačkou a vyrážečkou ovšem mluví zpravidla s uznáním.

„Říká se o nich, že jsou blázni. Mají svůj svět a jedinečný způsob, jak svou práci dělají,“ vykládá Nedomanský. „Jak už dneska víme, nemůžou trénovat jako kdysi – běhat 10 kilometrů s týmem a zvedat činky. Každý už má osobního kouče, do absolutní dokonalosti pilují techniku.“

Věděl o mně, o mé ráně zápěstím. Přijdu před zápasem do kabiny a moje hokejky byly fuč. Objeví se vysmátý Cheevers a podává mi tři kusy z obchodu s úplně rovnou čepelí: „Tady máš!“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
San Jose vs. MinnesotaHokej - - 31. 12. 2025:San Jose vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • 18.00
  • 1.07
  • 16.00
Anaheim vs. TampaHokej - - 31. 12. 2025:Anaheim vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • 10.00
  • 1.54
  • 3.40
USA vs. ŠvédskoHokej - - 1. 1. 2026:USA vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • -
  • -
  • -
Detroit vs. WinnipegHokej - - 1. 1. 2026:Detroit vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
1. 1. 00:30
  • 2.66
  • 4.07
  • 2.37
Columbus vs. New JerseyHokej - - 1. 1. 2026:Columbus vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
1. 1. 01:00
  • 2.32
  • 4.21
  • 2.66
Dallas vs. BuffaloHokej - - 1. 1. 2026:Dallas vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
1. 1. 02:00
  • 2.04
  • 4.18
  • 3.17
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, na soupeře v play off čekají

Aktualizujeme
Útočník hokejové dvacítky Václav Nestrašil (vlevo) se pustil do lotyšského...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

31. prosince 2025,  aktualizováno  1. 1.

Nedovy historky brankářské. Zachránce psů, ukradené hole i náfuka Treťjak

Premium
Před padesáti lety emigroval Václav Nedomanský, idol hokejového...

Mnohokrát překazili Václavovi Nedomanskému radost, když mu lapili nebo vyrazili náramně povedenou střelu. Nicméně ani on brankáře nešetřil. Na nejvyšší úrovni jim legendární hokejový kanonýr nasázel...

1. ledna 2026

Washington šesti góly přejel Rangers, Hertl asistoval za Vegas

Aktualizujeme
Anthony Beauvillier (72) z Washington Capitals oslavuje se spoluhráči svůj gól.

Silvestrovský program hokejové NHL otevřela výhra Washingtonu 6:3 nad Rangers. V dalším předehrávaném duelu nastoupilo Vegas proti Nashvillu a jednou asistencí se za domácí připomněl český centr...

31. prosince 2025  23:30,  aktualizováno  23:45

Švýcarští junioři udolali Slováky a patří jim třetí příčka ve skupině

Švýcarský junior Jamiro Reber (vlevo) u puku, následuje ho Tobias Tomík ze...

Slovenští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali v posledním čtvrtém utkání ve skupině A v St. Paulu třetí porážku, když podlehli Švýcarům 2:3. Slováci tedy půjdou do čtvrtfinále...

31. prosince 2025  22:56

Kanada nominovala. Na olympiádu míří junior Celebrini i Marchand, chybí Bedard

Kanaďan Macklin Celebrini se snaží proniknout obranou Francie

V nominaci kanadských hokejistů na olympijské hry je i devatenáctiletý útočník Macklin Celebrini ze San Jose, kterému momentálně patří třetí místo v kanadském bodování NHL. V mužstvu je 19 hráčů,...

31. prosince 2025  19:16

Zadina je hrdina, rozhodl finále Spengler Cupu pro Davos. Gól dal i Stránský

Filip Zadina z Davosu oslavuje svou trefu ve finále Spengler Cupu.

Filip Zadina vstřelil vítězný gól finále Spengler Cupu, ve kterém domácí Davos porazil výběr amerických univerzit U.S. Collegiate Selects 6:3. K zisku rekordního 17. triumfu švýcarského týmu v...

31. prosince 2025  15:01

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

31. prosince 2025  14:37

Na koho narazí čeští junioři ve čtvrtfinále? Možností je víc, hrozí velký favorit i Slováci

Po utkání s Dánskem si čeští hokejisté vyslechli státní hymnu.

Skupinová fáze juniorského mistrovství světa pomalu míří do finiše. Čeští hokejisté změří ve středu večer síly s Lotyšskem, pak už je čeká čtvrtfinále. Ale kdo v něm? Možných soupeřů je více, hrozí...

31. prosince 2025  12:50

KVÍZ: MS v hokeji do 20 let je v plném proudu. Co o šampionátech víte?

Adam Benák na střídačce slaví gól se svými spoluhráči.

Tradičně na přelomu roku probíhá hokejové mistrovství světa hráčů do 20 let, na kterém se Čechům v posledních letech velmi daří. Co všechno o historii juniorských šampionátů víte? Otestujte si...

vydáno 31. prosince 2025

Kämpf byl u dvou gólů Vancouveru, Vladař s Rittichem slavili výhry

David Kämpf z Vancouver Canucks přijímá gratulace po trefě v duelu proti...

Hubenou bilanci jediného gólů si v úterním programu hokejové NHL centr Vancouveru David Kämpf rozšířil hned dvěma zápisy (1+1). Hvězdou duelu byl ale nakonec jiný Čech, hostující gólman Dan Vladař. K...

31. prosince 2025  7:22,  aktualizováno  8:31

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

31. prosince 2025  8:14

Spartu v semifinále Spengler Cupu zastavil výběr z amerických univerzit, zářil Fink

Aiden Fink (U.S. Collegiate Selects) překonává sparťanského gólmana Jakuba...

Na finále nedosáhli. Sparťanští hokejisté na Spengler Cupu prohráli s výběrem z amerických univerzit U.S. Collegiate Selects 3:5 a o celkové prvenství vánočního turnaje ve Švýcarsku si nezahrají.

30. prosince 2025,  aktualizováno  23:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.