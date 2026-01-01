Nedovy historky brankářské. Zachránce psů, ukradené hole i náfuka Treťjak

Zkoušel odhalit jejich slabiny. Obdivoval jejich odvahu. Častokrát je svými přesnými, pohotovými a prudkými pumelicemi naštval nebo rozesmutněl.
Činil tak s neobyčejnou úspěšností v československé lize, na mezinárodní scéně nebo v zámořských profesionálních soutěžích WHA a NHL.
O význačných mužích s betony, lapačkou a vyrážečkou ovšem mluví zpravidla s uznáním.
„Říká se o nich, že jsou blázni. Mají svůj svět a jedinečný způsob, jak svou práci dělají,“ vykládá Nedomanský. „Jak už dneska víme, nemůžou trénovat jako kdysi – běhat 10 kilometrů s týmem a zvedat činky. Každý už má osobního kouče, do absolutní dokonalosti pilují techniku.“
Věděl o mně, o mé ráně zápěstím. Přijdu před zápasem do kabiny a moje hokejky byly fuč. Objeví se vysmátý Cheevers a podává mi tři kusy z obchodu s úplně rovnou čepelí: „Tady máš!“