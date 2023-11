Měl ses narodit o 300 kilometrů dál na západ! Vychází příběhy Nedomanského

Knihu Václav Nedomanský - Můj největší únik pokřtil jeho autor a dlouholetý redaktor MF DNES Karel Knap v pražském Luxoru i za přítomnosti Dominika Haška nebo Jana Klapáče.

„Když jsem se s papaláši zkoušel dohodnout na uvolnění do National Hockey League, vysmáli se mi: „Měl ses narodit o tři sta kilometrů dál na západ!“ vzpomíná Nedomanský.

Jako první hokejista na světě překonal železnou oponu východního bloku a nastoupil v nejslavnější lize světa NHL.

Tehdy o své emigraci nehovořil na potkání. Jak zmiňuje v díle, jako jednomu z mála se svěřil svému psovi. „Zavolal jsem na něj a popravdě mu vysvětloval, co se děje. Seděl ke mně zády, ani se na mě nepodíval. Jako by mi můj rok starý kamarád rozuměl a nechtěl tu špatnou novinu slyšet. Nebo spíš vycítil můj smutek a obavy ze všeho, co mě čeká,“ popisuje.

V překvapivě otevřené zpovědi odhaluje také zákulisí nenávisti k Sovětům. Jak reprezentanti prožívali dvě vítězství nad odvěkým rivalem na šampionátu v roce 1969, jak pak sám chtěl úmyslně vyrazit soupeři zuby.

Vzpomíná však také na momenty, nad kterými se dnes může už pouze ušklíbnout. Jak v Detroitu pamatují na jeho dech po novoročním tataráku, jak se ve Spojených státech dvakrát bránil přepadení - jednou hráběmi, podruhé už puškou.

Věnuje se i tragickým událostem ze svého života. Jak moc ho zasáhla zpráva o autonehodě Ivana Hlinky, nebo když se dozvěděl, že se jeho spolupracovníci skauti Los Angeles stali sebevražednými zbraněmi při útoku na newyorské Světové obchodní centrum 11. září 2001.

Autor téměř 800 soutěžních gólů líčí rovněž právní spor s kanadským zlosynem Alanem Eaglesonem i bitvu s vážnou chorobou. „Od první chvíle jsem absolutně důvěřoval doktorům. A taky sobě. Pomáhala mi slušná fyzička. Opakoval jsem si, že přežiju. Jen jsem zprávu nevykřikoval do světa. Soustředil jsem se na svou misi. Kdybych ji náhodou nezvládl, stejně by se to všichni dozvěděli z novin, televize nebo internetu – jako u mnoha jiných,“ míní.

Muž, který díky své vůli a pomoci přátel doputoval z válkou poničeného Hodonína až do Síně slávy v Torontu, nejméně třicet let odmítal zveřejnění svých pamětí. Až teď změnil názor.