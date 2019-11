Báječná tečka za strhujícím příběhem. Pomohli mi přátelé, říká Nedomanský

Ve městě na břehu jezera Ontario, do něhož v červenci 1974 přiletěl za lidskou i sportovní svobodou, se v listopadu 2019 dokreslí vypravěčský oblouk, jaký by jen tak nevykoumal ani špičkový romanopisec. K Torontu cítil Václav Nedomanský silné pouto dlouho po přestěhování do USA. A nyní ho patrně ještě upevní uvedení mezi vážené osobnosti v Hokejové síni slávy.