V NHL se může stěhovat předražený bek i hvězda MS v Praze. A co parťáci Čechů?

Brad Marchand (Boston)

Cale Makar (vlevo) z Colorada brání bostonského Brada Marchanda.

V NHL nikdy neoblékl jiný dres. Poslední dvě sezony plní roli kapitána. Je oporou, tmelí tým a ačkoliv má pravděpodobně nejlepší roky už za sebou, Boston stále táhne i na ledě. Tak proč by měl klub takového hráče vyměnit?

Zní to zvláštně, ale Bruins by to měli zvážit. Byť mají play off na dosah, patří jim v současnosti až dvanáctá příčka ve Východní konferenci. Marchandovi navíc po sezoně končí smlouva a na trhu by vyloženě vynikal. Platnějšího hráče do vyřazovací fáze byste totiž hledal jen těžce.

Sám by preferoval variantu prodloužení smlouvy s Bostonem, jednání prý už pár týdnů probíhají, ale že se obě strany stále nedomluvily, o lecčems vypovídá. „Bylo by to zvláštní, ale moc jsem o tom nepřemýšlel. Nemyslím si, že budu vyměněn,“ domnívá se Marchand.

Jenže někdy musí jít klubový sentiment zkrátka stranou. Stačí jeden telefonát, který může všechno změnit. Týmy usilující o Stanley Cup jsou za hráče takového kalibru připraveni vysypat balík. A generální manažer Don Sweeney by měl naslouchat.