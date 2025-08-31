„Čekal jsem, co se bude dít, teď se cítím klidněji,“ odfoukl si odchovanec Litvínova, který v poslední sezoně nižší AHL zaznamenal za San Diego Gulls 42 kanadských bodů (18+24) v 68 zápasech. „Doma jsme řešili, co se bude dít, jestli nepodepíšu. Rodina mě podpořila, ať si za svým snem jdu. Jsem rád, že od nich mám takovou podporu.“
Jaké varianty jste zvažoval?
V zámoří jsem musel zůstat jen v Anaheimu, protože oni na mě drží práva. Evropu jsme řešili, kdyby to nevyšlo, ale už po sezoně mi v klubu dali najevo, že o mě zájem mají. I já tam chtěl zůstat.
Jak vás to potěšilo?
Jsem rád, protože jsem se tvrdě probojovával. Před trejdem jsem v Lavalu moc nehrál, výměna z Montrealu pro mě byla osvěžení. A poslední rok už byl fajn.
V Anaheimu je kapitánem Gudas, v týmu jsou i brankáři Dostál s Mrázkem. Pomůže vám to?
Všichni jsou super. Gudy je kapitán, skvělý frajer. I Dosty, se kterým jsem byl na dvacítkách. Je paráda mít takové kluky, kteří pomůžou, když se něco děje.
Čekal jste už loni, že by vám dali k NHL čichnout?
Trošku jsem o to bojoval, to je jasné. Byl bych rád, kdyby to vyšlo, ale nestalo se tak. Nic se neděje, jedeme dál, je před námi další training camp. Chci se ukázat.
Je stále možný návrat do Evropy, třeba během sezony?
Momentálně ne. Jsem nastavený, že chci v zámoří zůstat. Díky jejich zájmu i tomu, že jsem byl na farmě Anaheimu spokojený.
Máte buldočí zarputilost?
Řekl bych, že jo. Mohl bych pak litovat, kdybych se na to vykašlal.
I v minulé sezoně jste tuhle vlastnost potřeboval, že?
Ze začátku to bylo náročné, zase jsem začal na tribuně a přemýšlel jsem, co se bude dít. A pokud jsem hrál, tak sedm minut za zápas. Když se mi to dělo třetím rokem za sebou, už jsem byl hodně frustrovaný. V prosinci se to zlomilo, začal jsem hrát hodně. Začaly i padat góly a body, to pak člověka hokej baví mnohem víc.
Co za zlom mohlo?
Dostal jsem šanci na druhém centru, kde se klukovi nedařilo. Já byl docela trpělivý a pak jsem za 25 zápasů udělal asi 25 bodů. Hodně se mi dařilo. Sedli jsme si se spoluhráči a pak už jsem na své místo nikoho moc nepustil.
Proč to takhle nešlo pod Montrealem, který vás draftoval?
Když mě Canadiens podepsali, tak hned vyhodili manažera. A když jsem pak přišel na farmu, dali mi i tam najevo, že také u nich budu hrát spíš čtvrtého centra. Občas jsem ani nenastoupil. Jiné plány prý se mnou nemají. Bylo frustrující spíš jen nahazovat puky a hrát málo času v zápase. Po výměně jsem byl rád, že se to oživilo. Teď jsem docela spokojený, jak to vypadá. Ale nic se pro mě nemění, pořád mě čeká jen a jen práce. Ale je to nová situace, těším se.
Máte i mentálního kouče, který vám radí: Vydrž, nevybuchni!?
Odmala jsem klidný člověk. Když jsem byl menší a hrál v Litvínově, pracoval jsem s Mariánem Jelínkem. Teď už jsem schopný kočírovat se sám. Díky svému klidu mentální kouče už nevyhledávám. Vím, že jednou nějaká velká příležitost přijde, a chci na ni být připravený. Ať se děje, co se děje, chci na sobě pořád pracovat.
Smlouva je dvoucestná, s tím jste předem počítal?
Určitě. Už v průběhu roku mi agent říkal, že jak jsem vyšel z nováčkovského kontraktu a jsem pořád na farmě, nic lepšího zřejmě nedostanu. Vím, o co jde, budu se o to prát. Věřím, že se to brzy zlomí.
O šanci na NHL rozhoduje i výše smluv, vy máte minimální plat.
Koukal jsem, co podepsali jiní kluci, ale soustředím se na sebe. Chci být nejlepší verzí sebe samého. Podat dobrý výkon na kempu, pak uvidíme, co se bude dít dál.
Máte sny, jak hrajete NHL?
Často. Upřímně, přemýšlím nad tím hodně. Ten sen se často mění, občas dám gól, občas mám první střídání. Je toho docela dost.
Anaheim se nedostal do play off, zvyšuje to vaše šance?
Je to možné, ale i kdyby play off hrál, nic se pro mě nemění. Jdu do práce, chci se ukázat. A v NHL jsem ještě nic neukázal, to chci změnit.
Zvažoval jste někdy v poslední době návrat do Litvínova?
Často jsem nad tím přemýšlel. Každý start sezony, když jsem začínal na tribuně nebo na farmě. Byl jsem hodně naštvaný a vytočený, ale vždycky jsem si řekl, že bych toho litoval. Že to překousnu a budu makat dál. Věřím, že až budu o dost starší, kouknu se dozadu a řeknu si, že jsem udělal dobře, že jsem byl trpělivý. Doufám, že to tak bude.
Bojíte se o Litvínov? Po sezoně ztratí většinového vlastníka.
Sleduju to hodně, ale nemám moc informace, co se bude dít. Doufám, že to dopadne dobře. Líbí se mi, co dělají fanoušci, mají skvělou akci se záchranářskými tričky. Je pecka, že všichni stojí při sobě. Snad se to vyřeší a extraliga v Litvínově zůstane. Je to tradiční klub, bylo by velká škoda, kdyby o nejvyšší soutěž přišel.