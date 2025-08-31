Premium

Myšák překousl frustraci a ťuká na NHL: Mívám sen, jak v ní dávám první gól

Petr Bílek
  7:30
Když usne, mívá živý sen, jak střílí svůj první gól v NHL. Anebo jak naskakuje na první střídání. Třiadvacetiletý útočník Jan Myšák má plnou hlavu nejlepšího hokejového jeviště světa. A teď je možná nejblíž, aby v něm konečně dostal roli. Ve své sedmé sezoně za velkou louží. S Anaheimem podepsal novou, roční smlouvu na 775 tisíc dolarů, bude-li hrát za Ducks.
Chomutov, 9. 8. 2025. Charitativní Utkání Ondřeje Buchtely. Jan Myšák.

Chomutov, 9. 8. 2025. Charitativní Utkání Ondřeje Buchtely. Jan Myšák. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Litvínovský talent Jan Myšák naskočil do hokejové extraligy v 16 letech.
Chomutov, 9.8. 2025, benefiční utkání pro zesnulého hokejistu Ondřeje Buchtelu...
Chomutov, 9.8. 2025, benefiční utkání pro zesnulého hokejistu Ondřeje Buchtelu...
Jan Myšák v dresu týmu Laval Rocket
39 fotografií

„Čekal jsem, co se bude dít, teď se cítím klidněji,“ odfoukl si odchovanec Litvínova, který v poslední sezoně nižší AHL zaznamenal za San Diego Gulls 42 kanadských bodů (18+24) v 68 zápasech. „Doma jsme řešili, co se bude dít, jestli nepodepíšu. Rodina mě podpořila, ať si za svým snem jdu. Jsem rád, že od nich mám takovou podporu.“

Jaké varianty jste zvažoval?
V zámoří jsem musel zůstat jen v Anaheimu, protože oni na mě drží práva. Evropu jsme řešili, kdyby to nevyšlo, ale už po sezoně mi v klubu dali najevo, že o mě zájem mají. I já tam chtěl zůstat.

Jak vás to potěšilo?
Jsem rád, protože jsem se tvrdě probojovával. Před trejdem jsem v Lavalu moc nehrál, výměna z Montrealu pro mě byla osvěžení. A poslední rok už byl fajn.

Boj o NHL pokračuje. Útočník Myšák podepsal novou roční smlouvu v Anaheimu

V Anaheimu je kapitánem Gudas, v týmu jsou i brankáři Dostál s Mrázkem. Pomůže vám to?
Všichni jsou super. Gudy je kapitán, skvělý frajer. I Dosty, se kterým jsem byl na dvacítkách. Je paráda mít takové kluky, kteří pomůžou, když se něco děje.

Čekal jste už loni, že by vám dali k NHL čichnout?
Trošku jsem o to bojoval, to je jasné. Byl bych rád, kdyby to vyšlo, ale nestalo se tak. Nic se neděje, jedeme dál, je před námi další training camp. Chci se ukázat.

Je stále možný návrat do Evropy, třeba během sezony?
Momentálně ne. Jsem nastavený, že chci v zámoří zůstat. Díky jejich zájmu i tomu, že jsem byl na farmě Anaheimu spokojený.

Máte buldočí zarputilost?
Řekl bych, že jo. Mohl bych pak litovat, kdybych se na to vykašlal.

Chomutov, 9.8. 2025, benefiční utkání pro zesnulého hokejistu Ondřeje Buchtelu uspořádal Jakub Lauko. Vlevo Viktor Hübl, vpravo Jan Myšák.

I v minulé sezoně jste tuhle vlastnost potřeboval, že?
Ze začátku to bylo náročné, zase jsem začal na tribuně a přemýšlel jsem, co se bude dít. A pokud jsem hrál, tak sedm minut za zápas. Když se mi to dělo třetím rokem za sebou, už jsem byl hodně frustrovaný. V prosinci se to zlomilo, začal jsem hrát hodně. Začaly i padat góly a body, to pak člověka hokej baví mnohem víc.

Co za zlom mohlo?
Dostal jsem šanci na druhém centru, kde se klukovi nedařilo. Já byl docela trpělivý a pak jsem za 25 zápasů udělal asi 25 bodů. Hodně se mi dařilo. Sedli jsme si se spoluhráči a pak už jsem na své místo nikoho moc nepustil.

Nagano můžeme zopakovat, věří Gudas. Letošní šampionát u televize protrpěl

Proč to takhle nešlo pod Montrealem, který vás draftoval?
Když mě Canadiens podepsali, tak hned vyhodili manažera. A když jsem pak přišel na farmu, dali mi i tam najevo, že také u nich budu hrát spíš čtvrtého centra. Občas jsem ani nenastoupil. Jiné plány prý se mnou nemají. Bylo frustrující spíš jen nahazovat puky a hrát málo času v zápase. Po výměně jsem byl rád, že se to oživilo. Teď jsem docela spokojený, jak to vypadá. Ale nic se pro mě nemění, pořád mě čeká jen a jen práce. Ale je to nová situace, těším se.

Máte i mentálního kouče, který vám radí: Vydrž, nevybuchni!?
Odmala jsem klidný člověk. Když jsem byl menší a hrál v Litvínově, pracoval jsem s Mariánem Jelínkem. Teď už jsem schopný kočírovat se sám. Díky svému klidu mentální kouče už nevyhledávám. Vím, že jednou nějaká velká příležitost přijde, a chci na ni být připravený. Ať se děje, co se děje, chci na sobě pořád pracovat.

Jan Myšák v dresu týmu Laval Rocket

Smlouva je dvoucestná, s tím jste předem počítal?
Určitě. Už v průběhu roku mi agent říkal, že jak jsem vyšel z nováčkovského kontraktu a jsem pořád na farmě, nic lepšího zřejmě nedostanu. Vím, o co jde, budu se o to prát. Věřím, že se to brzy zlomí.

O šanci na NHL rozhoduje i výše smluv, vy máte minimální plat.
Koukal jsem, co podepsali jiní kluci, ale soustředím se na sebe. Chci být nejlepší verzí sebe samého. Podat dobrý výkon na kempu, pak uvidíme, co se bude dít dál.

Máte sny, jak hrajete NHL?
Často. Upřímně, přemýšlím nad tím hodně. Ten sen se často mění, občas dám gól, občas mám první střídání. Je toho docela dost.

Anaheim se nedostal do play off, zvyšuje to vaše šance?
Je to možné, ale i kdyby play off hrál, nic se pro mě nemění. Jdu do práce, chci se ukázat. A v NHL jsem ještě nic neukázal, to chci změnit.

Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci

Zvažoval jste někdy v poslední době návrat do Litvínova?
Často jsem nad tím přemýšlel. Každý start sezony, když jsem začínal na tribuně nebo na farmě. Byl jsem hodně naštvaný a vytočený, ale vždycky jsem si řekl, že bych toho litoval. Že to překousnu a budu makat dál. Věřím, že až budu o dost starší, kouknu se dozadu a řeknu si, že jsem udělal dobře, že jsem byl trpělivý. Doufám, že to tak bude.

Bojíte se o Litvínov? Po sezoně ztratí většinového vlastníka.
Sleduju to hodně, ale nemám moc informace, co se bude dít. Doufám, že to dopadne dobře. Líbí se mi, co dělají fanoušci, mají skvělou akci se záchranářskými tričky. Je pecka, že všichni stojí při sobě. Snad se to vyřeší a extraliga v Litvínově zůstane. Je to tradiční klub, bylo by velká škoda, kdyby o nejvyšší soutěž přišel.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík

Mělo jít o tvrdé federální derby plné ostrých soubojů, ideálně s dramatickou koncovkou. Té se ale fanoušci v Chomutově nedočkali, ovšem zklamaní rozhodně neodcházeli. Ještě aby jo, vždyť čeští...

Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci

Potřebují ne kolečko, ale celý náklaďák peněz, aby spasili hokejovou baštu, proto mobilizace záchranářů a fanoušků pokračuje. Před sezonou se potkají v sobotu 6. září na akci Litvínove, nezhasni! v...

Pocta pro Jágra. V Pittsburghu ho s dalšími osobnostmi uvedou do klubové Síně slávy

Jaromír Jágr bude uveden do Síně slávy hokejových Pittsburgh Penguins, která se rozroste o nové členy po dvanáctileté pauze. V následujících třech letech do ní vstoupí deset osobností. Nejbližší...

Hradec na úvod Ligy mistrů selhal s nováčkem, Kometa zazářila proti Brynäs

Páteční večer nabídl další rundu zápasů hokejové Ligy mistrů. Do jejího jedenáctého ročníku vstoupily po Spartě také Hradec a mistrovská Kometa. Východočeši začali slušně, solidně rozehraný domácí...

Myšák překousl frustraci a ťuká na NHL: Mívám sen, jak v ní dávám první gól

Když usne, mívá živý sen, jak střílí svůj první gól v NHL. Anebo jak naskakuje na první střídání. Třiadvacetiletý útočník Jan Myšák má plnou hlavu nejlepšího hokejového jeviště světa. A teď je možná...

31. srpna 2025  7:30

Překvapivé zaváhání v Norsku, Sparta si v Lize mistrů nevěděla rady se Storhamarem

První kolo zvládli, druhé už nikoliv. Hokejisté Sparty zakončili zahraniční výjezd v rámci základní fáze Ligy mistrů porážkou 2:4 se Storhamarem. Nad norským protivníkem dvakrát vedli zásluhou tref...

30. srpna 2025  20:27,  aktualizováno  20:48

Bitka v plánu nebyla, hlásil Tomáš Zohorna. Rozjezd v Kometě má parádní

Dva týdny a během nich tři zápasy stačily, aby se v Brně „v plné palbě“ předvedl útočník Tomáš Zohorna. Náramně mu sedl hlavně páteční zápas Ligy mistrů proti švédskému Brynäsu, v němž si připsal dvě...

30. srpna 2025  13:52

Nespěchám, mám jasné priority. McDavid naznačil plány, podepíše už před sezonou?

Nejspíš čekal úplně jiný úvodní dotaz. „To nemá s olympiádou moc společného, viďte? Ale ne, nic se neděje,“ usmál se uvolněný Connor McDavid na novináře. Na letním srazu kanadské reprezentace se...

30. srpna 2025  8:56

Nejstarší, ale pořád stejně hladový. Lenc chce s Libercem zpět na vrchol

Radan Lenc by měl patřit k hlavním lídrům Bílých Tygrů, kteří se po několika letech útlumu chtějí znovu vyškrábat na vrchol. Ve svých 34 letech je v liberecké kabině nejstarším hráčem. „Je to poprvé...

30. srpna 2025  8:44

Kulich nebude sedět v koutě. V Buffalu prorazil, ale: Chci víc bodů a přitvrdit

Přelomová sezona v NHL? Ne že by se hokejový útočník Jiří Kulich mračil, ale ani nelítá v oblacích. Je na sebe náročný. Že se v Buffalu usídlil v základní sestavě? A dokonce na místě elitního centra?...

30. srpna 2025  7:30

Hradec na úvod Ligy mistrů selhal s nováčkem, Kometa zazářila proti Brynäs

Páteční večer nabídl další rundu zápasů hokejové Ligy mistrů. Do jejího jedenáctého ročníku vstoupily po Spartě také Hradec a mistrovská Kometa. Východočeši začali slušně, solidně rozehraný domácí...

29. srpna 2025  17:15,  aktualizováno  22:03

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

29. srpna 2025  16:38

Za Spartu nedal ani gól, přesto měl na dresu nápis „Nejlepší střelec“. Tak se činil

Od našeho zpravodaje v Rakousku Hokejová Liga mistrů vyžívající se ve zkoušení netradičních pravidel drží i jedno marketingové dílo. Z každého týmu nosí jeden hráč vizuálně vyčnívající dres s nápisem „Top scorer“. Nejlepší střelec....

29. srpna 2025  11:21

Největší zážitek kariéry. Jergl vyhlíží Ligu mistrů, o zraněních říká: Trestá nás někdo?

Krátce před polovinou zápasu Aleš Jergl nahodil puk na brankáře švýcarského Zugu. K překvapení většiny přítomných skončil puk v brance. Žádná velká branková hitparáda. „Moc si to nepamatuji, vlastně...

29. srpna 2025  10:19

Kouč Komety před Ligou mistrů: Bude to hlavně o nás. Zkusí nové útočné varianty

Když hokejová Kometa naposledy hrála Ligu mistrů, vedl ji z trenérské lavičky majitel Libor Zábranský a kapitánské céčko na prsou nosil Leoš Čermák. Dnešní návrat do soutěže po sedmi letech proti...

29. srpna 2025  8:59

Sparta porazila v prvním zápase Ligy mistrů Klagenfurt, zaskvěl se Dzierkals

Hokejisté Sparty vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů výhrou na ledě Klagenfurtu 4:1. Dvěma góly se pod úspěch podepsal lotyšský reprezentační útočník Martins Dzierkals, který nastoupil s...

28. srpna 2025,  aktualizováno  22:48

