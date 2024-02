Vypískaný Rus, drzý Pastrňák či Hertl junior. Co nabídlo Utkání hvězd NHL?

Kontroverzní Pastrňák

David Pastrňák se raduje se spoluhráči z Týmu McDavid z proměněného rozhodujícího nájezdu v utkání Zápasu hvězd.

Jak začal, tak také skončil. Pastrňák domácí fanoušky v Torontu několikrát poškádlil. Nejdříve když poprvé vjel na led Air Canada Centre při představování jednotlivých hráčů, kdy reagoval na bučení z tribun políbením loga Bostonu na svém dresu. Není tajemstvím, že obě organizace patří mezi největší rivaly v NHL.

Během celé události pak diváky v hale bavil. Při dovednostních soutěžích i druhý den v zápasech, kdy spolu s hvězdnými Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem složil prakticky nejlepší možnou trojici, kterou současný hokej může nabídnout.

Rozloučil se pozápasovým rozhovorem, kde si pro změnu rýpl do celého Toronta. Utkání hvězd ovládl tým Austona Matthewse s dalšími třemi hráči Maple Leafs, proto Pastrňák odvětil: „Dobře pro ně. Potřebovali už něco vyhrát, tak zvítězili aspoň teď,“ reagoval na dlouhou torontskou krizi v play off, kde za posledních osmnáct let postoupili jen jednou přes brány prvního kola.