Další český tandem v NHL. Utah nepočítá s brankářem z asistenčního programu

Ingram se v srpnu po necelém půlroce vrátil z asistenčního programu, když bojoval se zdravotními problémy. Včetně psychických potíží, s nimiž se vypořádával po úmrtí své matky na rakovinu.
V mezičase ale Mammoth přivedli z trhu volných hráčů Vaněčka, který coby náhradník slavil Stanley Cup s Floridou.
S Ingramem, který boj o post jedničky mohl ještě teoreticky zamotat, už nepočítali. Kanadský gólman se neúčastní ani předsezonní přípravy.
„Dohodli jsme se, že brankáře už máme. Pro Connora je tak nejlepší, aby na kemp nejel a nevystavil se do těžké situace,“ líčil Bill Armstrong, generální manažer Utahu.
Osmadvacetiletý brankář si za Utah, potamžo klubového předchůdce Arizonu, připsal 99 startů. Obzvlášť v sezoně 2023/24 byl těžkou konkurencí pro Vejmelku, zasáhl hned do padesáti zápasů, třiadvacet i se slabším týmem vyhrál, navrch vychytal šest nul. A obdržel i trofej Billa Mastertona za oddanost v hokeji.
V asistenčním programu se ocitl už před čtyřmi lety, léčil se s depresemi a obsedantně-kompulzivní poruchou.
„Jsme za něj moc rádi, že našel cestu, jak se dát zase dohromady,“ doplnil ještě Armstrong. „Teď buď dostane šanci v jiném týmu v NHL, nebo půjde na farmu do AHL, aby se zase rozchytal. Nakonec ale bude hrát a z toho jsme nadšení.“
Zatímco celek ze Salt Lake City bude stavět na ryze české brankářské dvojici.