Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Další český tandem v NHL. Utah nepočítá s brankářem z asistenčního programu

Autor:
  18:50
Český hokej bude mít v nadcházejícím ročníku NHL s největší pravděpodobností hned dvě brankářská dua. Vedle Lukáše Dostála s Petrem Mrázkem, kteří si podělí zápasy v Anaheimu, počítá s tuzemskými gólmany také Utah. Ten se rozhodl zařadit navrátilce Connora Ingrama na tzv. waiver list, a dal ho tudíž k dispozici ostatním celkům. Konkurence tak ubyla Karlu Vejmelkovi s Vítem Vaněčkem.
Za pukem hledí Matias Marcelli (63) a brankář Connor Ingram z Utahu i jejich...

Za pukem hledí Matias Marcelli (63) a brankář Connor Ingram z Utahu i jejich soupeř Morgan Barron z Winnipegu. | foto: Reuters

Brankář Utahu Karel Vejmelka během utkání proti Dallasu.
Karel Vejmelka na vyhlášení výsledků ankety Zlatá hokejka 2025..
Karel Vejmelka v bráně Utahu
CONNOR INGRAM. Rozbuškou pro trable dalšího výtečného gólmana byla obsedantně...
39 fotografií

Ingram se v srpnu po necelém půlroce vrátil z asistenčního programu, když bojoval se zdravotními problémy. Včetně psychických potíží, s nimiž se vypořádával po úmrtí své matky na rakovinu.

V mezičase ale Mammoth přivedli z trhu volných hráčů Vaněčka, který coby náhradník slavil Stanley Cup s Floridou.

V NHL se otevřel trh s volnými hráči. Stěhují se Blümel, Faksa, Vladař i Vaněček

S Ingramem, který boj o post jedničky mohl ještě teoreticky zamotat, už nepočítali. Kanadský gólman se neúčastní ani předsezonní přípravy.

„Dohodli jsme se, že brankáře už máme. Pro Connora je tak nejlepší, aby na kemp nejel a nevystavil se do těžké situace,“ líčil Bill Armstrong, generální manažer Utahu.

Karel Vejmelka v bráně Utahu

Vítek Vaněček ještě v brance Floridy

Osmadvacetiletý brankář si za Utah, potamžo klubového předchůdce Arizonu, připsal 99 startů. Obzvlášť v sezoně 2023/24 byl těžkou konkurencí pro Vejmelku, zasáhl hned do padesáti zápasů, třiadvacet i se slabším týmem vyhrál, navrch vychytal šest nul. A obdržel i trofej Billa Mastertona za oddanost v hokeji.

V asistenčním programu se ocitl už před čtyřmi lety, léčil se s depresemi a obsedantně-kompulzivní poruchou.

„Jsme za něj moc rádi, že našel cestu, jak se dát zase dohromady,“ doplnil ještě Armstrong. „Teď buď dostane šanci v jiném týmu v NHL, nebo půjde na farmu do AHL, aby se zase rozchytal. Nakonec ale bude hrát a z toho jsme nadšení.“

Zatímco celek ze Salt Lake City bude stavět na ryze české brankářské dvojici.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Třinec vs. PlzeňHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Třinec vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
19. 9. 17:00
  • 1.67
  • 4.65
  • 4.06
Litvínov vs. SpartaHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Litvínov vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
19. 9. 17:30
  • 3.59
  • 4.41
  • 1.80
Vítkovice vs. Ml. BoleslavHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Vítkovice vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
19. 9. 17:30
  • 1.75
  • 4.45
  • 3.77
Kometa vs. LiberecHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Kometa vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
19. 9. 18:00
  • 1.75
  • 4.50
  • 3.74
K. Vary vs. Hradec Kr.Hokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:K. Vary vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
19. 9. 18:00
  • 2.06
  • 4.27
  • 2.93
Kladno vs. Č. BudějoviceHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Kladno vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
19. 9. 18:00
  • 2.35
  • 4.20
  • 2.52
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...

Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér

Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil...

Míst je málo, zájemců hodně. Kdo se může z extraligy probojovat až na olympiádu?

Volných míst nebude moc. Většinu soupisky obsadí hokejisté z NHL, brankoviště dokonce velmi pravděpodobně kompletně. V boji o únorové olympijské hry v Itálii tak zbude pro české hráče z Evropy...

Další český tandem v NHL. Utah nepočítá s brankářem z asistenčního programu

Český hokej bude mít v nadcházejícím ročníku NHL s největší pravděpodobností hned dvě brankářská dua. Vedle Lukáše Dostála s Petrem Mrázkem, kteří si podělí zápasy v Anaheimu, počítá s tuzemskými...

18. září 2025  18:50

Ani Kanada, ani Philadelphia. Brankář Hart po zproštění u soudu pečlivě váží angažmá

O nabídky nouzi zjevně nemá, zrovna tak ale musí pečlivě vybírat. Brankář Carter Hart v sedmadvaceti letech řeší návrat do NHL. Nelehký, po vynucené pauze způsobené obviněním ze sexuálního násilí,...

18. září 2025  14:16

Po výhře pád na dno. Sledovat tabulku je teď zbytečné, uklidňuje hradecký kapitán

Tři zápasy musel trpět v hledišti. Asi hodně, protože týmu, jejž v této sezoně nově vede jako kapitán, se nevydařily. Když ale Martin Pláněk mohl po vypršení svého disciplinárního trestu z play off...

18. září 2025  13:22

Labilní tým, nedotrénovaní hráči. Říha chce dovést Prostějov opět do první ligy

Naskočil do rozjetého vlaku, který se nevyhnutelně řítil do propasti. Zastavit už ho nedokázal. Hokejový trenér Miloš Říha, jenž převzal loni v listopadu prostějovské Jestřáby, nakonec musel kousat...

18. září 2025  12:13

Kvalifikace? Pro hvězdy stres, můžou všechno ztratit. Vadlejch ale recept zná

Premium

Od našeho zpravodaje v Japonsku Když v útrobách tokijského Nového národního stadionu dorazil k rozhovoru, mnozí soupeři z jeho oštěpařské kvalifikační skupiny ještě házeli. I Jakub Vadlejch mohl. Za sebou měl jen dva pokusy a...

18. září 2025

Káňův sešup: zářil po Krejčího boku, restartovat se chce o dvě patra níž

Příznivci hokejové Olomouce si dobře vybaví, jak v jejich barvách v sezonách 2021/22 a 2022/23 válel útočník Jan Káňa. Nejprve po boku hvězdného Davida Krejčího zaznamenal v základní části 41...

18. září 2025  8:59

Liberecká noční můra? Bídné vstupy do utkání. Velký problém, mračí se kouč

Čtyři kola, pouhé tři body a až jedenácté místo v tabulce. Vstup do nového extraligového ročníku se hokejistům Liberce příliš nevydařil, i když měli hned třikrát výhodu domácího prostředí. Ve všech...

18. září 2025  8:22

Šest bodů ze dvou zápasů? Mora čekala rok. Machovský: Klukům jsem nepomáhal

Vyzní to až neuvěřitelně, hokejová Olomouc získala ze dvou po sobě jdoucích extraligových zápasů šest bodů naposledy takřka před rokem. Loni v říjnu Hanáci ve zdařilé sérii zdolali postupně za tři...

18. září 2025  7:28

Litoměřice přetlačily Slavii a jsou první, Zlín proti Sokolovu ukončil čekání na výhru

Souboj neporažených týmů mezi Litoměřicemi a Slavií v první lize dopadl lépe pro hokejisty Stadionu, kteří se po výhře 3:2 posunuli do čela tabulky po 3. kole. V první třetině Pražany do vedení...

17. září 2025  22:02

Na startu přípravy bez největší hvězdy. Pastrňák chybí Bostonu kvůli zánětu šlach

Hvězdný český útočník David Pastrňák kvůli zánětu šlachy zmešká začátek přípravy Bostonu na novou sezonu NHL. Zámořská média o tom informoval generální manažer Bruins Don Sweeney.

17. září 2025  21:41

Olomouc - Kladno 4:1, domácí zapsali druhou výhru v sezoně, dařilo se Orsavovi

Středeční dohrávka 4. kola extraligy dopadla lépe pro hokejisty Olomouce. Domácí porazili Kladno 4:1 a jsou na desátém místě tabulky, hosté jsou jedenáctí. Olomoučtí vyhráli podruhé v řadě, v minulém...

17. září 2025  17:50,  aktualizováno  21:04

Nepříjemnost pro Noska. Kvůli zranění bude Floridě chybět několik měsíců

Útočník Tomáš Nosek přijde kvůli zranění o začátek nové sezony NHL a hokejistům Floridy, jimž pomohl v minulém ročníku k úspěšné obhajobě Stanley Cupu, bude chybět několik měsíců. Má blíže...

17. září 2025  17:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.