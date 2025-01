Mobily pryč! V Utahu volí nový název a logo, návrhy si bedlivě hlídají

Ani nedostal šanci se trochu sžít s novým prostředím. Jen co přiletěl, už se chystal na brzký zápas. Bez velké přípravy, s neznámými spoluhráči. „Je to docela šílené,“ koukal hokejista Martin Nečas...

Prožívá nejlepší sezonu v kariéře. Vedl týmové bodování, atakoval elitní desítku tabulky produktivity celé soutěže. Říkáte si, co víc měl Martin Nečas pro setrvání v Carolině udělat? Těžká otázka,...

Přišlo to takřka zničehonic. Jedna z největších výměn v NHL za poslední roky. A její součástí je i Martin Nečas, který poprvé v zámořské kariéře mění dres. Carolina poslala českého hokejistu do...

Hokejová extraliga vstoupila ve 40. kole do poslední čtvrtiny. Druhé Pardubice zvítězily na ledě Kladna jednoznačně 5:2 a navýšily náskok na druhém místě před Litvínovem, který padl s Hradcem Králové...

Pastrňák zastínil vyměněného Nečase, hvězda Bostonu řídila obrat třemi body

Do nového působiště vletěl aktivně, ale čelil těžké výzvě. Hokejový útočník Martin Nečas necelý den po výměně do Colorada naskočil do sobotního utkání NHL v Bostonu. A hned v první lajně! Souhra ale...