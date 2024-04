Z Arizony bude Utah něco. Coyotes se mohou do pěti let vrátit

Hokejový klub Arizona Coyotes bude mít v NHL po změně majitele a stěhování do Salt Lake City i nové jméno. Zatím je jasné jen to, že dál bude v soutěži hrát jako Utah, o druhém jménu se rozhodne až později. Agentuře AP to řekl nový vlastník Ryan Smith, jenž je i majitelem basketbalového klubu NBA Utah Jazz.