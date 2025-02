Čelit oběma? To si ani nejde představit. Finové odskákali řádění otravných bratrů

12:55

Poprvé v dospělém hokeji se bratři Tkachukové představili vedle sebe. Sedmadvacetiletý Matthew provokuje běžně sám v dresu Floridy, o dva roky mladší Brady je zase nesnesitelný pro kohokoli, kdo narazí v NHL na Ottawu. Co si ale prožili finští hokejisté na úvod Four Nations, to byl extrém. Americké sourozenecké duo se při společné premiéře blýsklo pěti body, kterými přispělo k debaklu 6:1.