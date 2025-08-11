Úchvatná i zničující hra ve třech proti třem. Nenastal v hokeji čas na další změnu?

Uteklo však pouhých deset let a je znát, jak se atraktivita proměnila. Hokej stojí na prahu dalších úprav.
„Už tu máme taktiku,“ přiznával smířeně obránce Victor Hedman zámořským novinářům už v lednu 2020, jak hokejisté i trenéři novotu prokoukli a naučili se s ní pracovat.
V říjnu 2015 přitom švédský zadák byl u premiéry formátu. A proti němu stál i Jakub Voráček. Souboj jeho Philadelphie s Tampou nabídl úžasný, strhující závěr, kde rychle jeden útok střídal druhý. Led zase ovládla živelná podívaná.
„Když máte kotouč, je to sranda, když ho nemáte, fuška. Může se stát, že se zaseknete ve své třetině a jen puk honíte. Je to vabank, šance budou a jde jen o to, kdo je využije,“ líčil český útočník.
Byť je formát stále oblíbený, experti přemítají nad tím, zda už není překonaný. Popularita totiž klesá. Nejpatrnější změna dekády si vybírá svou daň.