Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Úchvatná i zničující hra ve třech proti třem. Nenastal v hokeji čas na další změnu?

Premium

Fotogalerie 33

Hokejisté Spojených států porazili Švédsko v prodloužení a udrželi se na prvním místě skupiny A. | foto: AP

Dan Hübsch
Snad každý sport prochází pravidelnou obměnou, zvlášť když je rychlý a hraje se v týmech. Nevyhnutelně pak podléhá i výrazným změnám pravidel. Na jeden takový zásah si v létě 2015 troufla jinak konzervativní NHL. Zabodovala, prodloužení ve formátu 3 na 3 rychle proniklo do Evropy, oslnilo.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Uteklo však pouhých deset let a je znát, jak se atraktivita proměnila. Hokej stojí na prahu dalších úprav.

„Už tu máme taktiku,“ přiznával smířeně obránce Victor Hedman zámořským novinářům už v lednu 2020, jak hokejisté i trenéři novotu prokoukli a naučili se s ní pracovat.

V říjnu 2015 přitom švédský zadák byl u premiéry formátu. A proti němu stál i Jakub Voráček. Souboj jeho Philadelphie s Tampou nabídl úžasný, strhující závěr, kde rychle jeden útok střídal druhý. Led zase ovládla živelná podívaná.

„Když máte kotouč, je to sranda, když ho nemáte, fuška. Může se stát, že se zaseknete ve své třetině a jen puk honíte. Je to vabank, šance budou a jde jen o to, kdo je využije,“ líčil český útočník.

Byť je formát stále oblíbený, experti přemítají nad tím, zda už není překonaný. Popularita totiž klesá. Nejpatrnější změna dekády si vybírá svou daň.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

VIDEO: Běsnící matka malého hokejisty vtrhla v Letňanech na led během zápasu

Podobné excesy se v hokejovém prostředí sem tam objeví. Jednomu takovému přihlíželi o víkendu účastníci mládežnického turnaje Czech Lions Summer Cup v pražských Letňanech. Rozzuřená matka jednoho z...

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů

Hokej reaguje, na evropské scéně se testuje další nové pravidlo. Liga mistrů po dohodě s mezinárodní federací IIHF v nadcházející sezoně zakáže hráčům vycouvat s pukem z útočného pásma při...

Čech znovu zářil v bráně, hokejové hvězdy překvapil. Byl fantastický, smekl Fiala

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech přispěl v hokejové exhibici v Curychu k vítězství výběru hvězd NHL nad domácím vítězem švýcarské ligy a Ligy mistrů 10:3. Třiačtyřicetiletý rekordman v počtu startů...

Zemřel – a povstal! Zesnulý obránce Buchtela „dal“ gól, poklonily se mu hvězdy

Zemři a povstaň! Heslo vytetované do kůže hokejisty Ondřeje Buchtely se naplnilo v sobotu v chomutovské aréně. Po pěti letech od předčasného úmrtí talentovaného obránce skandovali fanoušci jeho...

Úchvatná i zničující hra ve třech proti třem. Nenastal v hokeji čas na další změnu?

Premium

Snad každý sport prochází pravidelnou obměnou, zvlášť když je rychlý a hraje se v týmech. Nevyhnutelně pak podléhá i výrazným změnám pravidel. Na jeden takový zásah si v létě 2015 troufla jinak...

11. srpna 2025

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

10. srpna 2025  12:29

Sportovního turistu z Francie očaroval Jágr. A co Češi? Jste „tajemní“, říká

Pomyslně zabodl s dětmi prst do mapy. Litvínov? Pojedeme tam! A když francouzský sportovní fotograf Denis Broyer až posléze zjistil, že jde o město posedlé hokejem a zrovna v den jejich příjezdu...

10. srpna 2025  7:48

Zemřel – a povstal! Zesnulý obránce Buchtela „dal“ gól, poklonily se mu hvězdy

Zemři a povstaň! Heslo vytetované do kůže hokejisty Ondřeje Buchtely se naplnilo v sobotu v chomutovské aréně. Po pěti letech od předčasného úmrtí talentovaného obránce skandovali fanoušci jeho...

9. srpna 2025  21:37

Po transplantaci jater skok do áčka. Bartovičův návrat sledovala celá rodina

Rok po obrovských zdravotních problémech si znovu zahrál zápas, navíc poprvé za liberecký A-tým. Talentovaný hokejový útočník Adrien Bartovič nastoupil v úvodní přípravě na ledě Mladé Boleslavi, v...

9. srpna 2025  14:37

Budějovický kapitán Přikryl: Snažím se být lídr i bez písmenka na dresu

Na ledě i v kabině by měl být jedním z lídrů. Filip Přikryl je ve 24 letech v ideálním věku. V extralize už odehrál přes 250 zápasů, v Českých Budějovicích začne čtvrtou sezonu a loni nakoukl i do...

9. srpna 2025  9:30

Záchranář Litvínova: Pomoc Orlenu? Nízká či žádná. Musíme sehnat až 50 milionů

Místo vysněného hladkého sprintu překážkový běh za záchranou hokejové extraligy pro Litvínov. Už je totiž jasné, že dosavadní většinový vlastník klubu Orlen Unipetrol své nástupce sponzorsky podpoří...

9. srpna 2025  7:45

Čech znovu zářil v bráně, hokejové hvězdy překvapil. Byl fantastický, smekl Fiala

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech přispěl v hokejové exhibici v Curychu k vítězství výběru hvězd NHL nad domácím vítězem švýcarské ligy a Ligy mistrů 10:3. Třiačtyřicetiletý rekordman v počtu startů...

8. srpna 2025  22:49

Z NHL do druhého domova. Vrána se po deseti letech vrací do Linköpingu

Hokejový útočník Jakub Vrána, který hrál naposledy v NHL za Nashville, podepsal dvouletou smlouvu s Linköpingem. Vrací se tam po deseti letech, švédský klub to uvedl na svém webu.

8. srpna 2025  20:38

Fanoušci dojímají. Trika Litvínov nezhasne jdou na dračku, berou je i soupeři

Dojemná vlna solidarity zaplavila Litvínov. Fronty na Jágra? Snad ještě větší na fanouškovská trika se záchranářským mottem Litvínov nezhasne. Při čtvrteční přípravě s Kladnem šla na dračku. „Velké...

8. srpna 2025  13:59

Přidejte recenzi své školce a vyhrajte zajímavé ceny
Přidejte recenzi své školce a vyhrajte zajímavé ceny

Svou recenzi můžete přidat zde Přidat svou zkušenost » Po skončení soutěže eMimino vylosuje výherce, které zkontaktuje pomocí soukromé zprávy, kde...

Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů

Hokej reaguje, na evropské scéně se testuje další nové pravidlo. Liga mistrů po dohodě s mezinárodní federací IIHF v nadcházející sezoně zakáže hráčům vycouvat s pukem z útočného pásma při...

8. srpna 2025  12:45

Čacho po příchodu do Olomouce: Protekce? Musím si vše vybojovat sám

V roce 2024 vyhrál s Třincem hokejovou extraligu, k čemuž Ocelářům dopomohl bilancí 9+12 v 72 zápasech. V minulém ročníku se ovšem slovenský útočník Viliam Čacho ve Slezsku spíše trápil, a proto se...

8. srpna 2025  10:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.