Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

„Důvodem, proč se tohoto turnaje v únoru zúčastnily pouze čtyři země, bylo to, že Švédsko a Finsko daly NHL jasně najevo, že pokud se na něm objeví Rusko, ony se ho nezúčastní,“ pronesl uznávaný novinář Frank Seravalli v podcastu Insider Notebook od Bleacher Report.
Severské země tím velmi pravděpodobně reagovaly na dění na Ukrajině, kde Rusové vedou krutou válku. Už před třemi lety, kdy boje vypukly, patřily k prvním, kdo se proti počínání východního giganta jasně vymezily.
Zato NHL tak razantní postoj nemá. Válku sice odsoudila, ale ruské hráče v soutěži odmítla trestat a zaručila jim ochranu.
„NHL a její hráčská asociace se ocitly v těžké situaci. Někteří přední hráči či superhvězdy jsou Rusové a NHL jim musela vysvětlovat, že je na turnaj nepozve, ačkoliv za nic nemůžou,“ přidal Seravalli.
Rusko na Four Nations tedy nakonec chybělo, vyhrála ho Kanada, která ve finále přemohla rivaly ze Spojených států 3:2 v prodloužení.
Stejný osud potká Ovečkina, Kaprizova nebo Panarina i na olympiádě v Miláně, z níž Mezinárodní olympijský výbor (MOV) v návaznosti na Mezinárodní hokejovou federaci (IIHF) Rusko taky vyškrtl.
„Doporučení výkonného výboru MOV z března 2023 týkající se týmů sportovců s ruským pasem zůstává v platnosti. Je založeno na skutečnosti, že skupinu neutrálních individuálních sportovců nelze ze své podstaty považovat za tým. Bereme na vědomí, že IIHF potvrdila, že se bude tímto doporučením řídit,“ napsal MOV v prohlášení.
Další šanci na velkou akci budou mít Rusové nejdřív za tři roky, kdy NHL plánuje uspořádat Světový pohár 2028. A na něm už nemusí brát ohledy na postoje a rozhodnutí IIHF, zvažuje dokonce, že akci zorganizuje kompletně sama. Ledaže by se ostatní opět hlasitě vzepřeli.
Zápasy se mají odehrát na území Severní Ameriky i Evropy, představit by se v nich mělo minimálně osm týmů.
„NHL čekají bouřlivé vody, kterými bude muset proplout. Ale pro její štěstí může na turnaji startovat víc než osm federací, takže se může rozhodnout, jestli Rusko pozve nebo ne,“ přidal Seravalli.
Sám očekává, že šestice Kanada, Spojené státy, Švédsko, Finsko, Česko a Švýcarsko má účast prakticky jistou.
Podle něj se dál rozhoduje mezi Ruskem, Německem a Slovenskem, přičemž Lotyšsko, Dánsko, Norsko nebo Francie pozvánka velmi pravděpodobně mine.