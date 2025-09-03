Premium

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

Autor:
  11:05
Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale chybělo, účasti se totiž nedočkali Rusové. A velkým dílem se o to měli zasloužit jejich severští konkurenti.
„Důvodem, proč se tohoto turnaje v únoru zúčastnily pouze čtyři země, bylo to, že Švédsko a Finsko daly NHL jasně najevo, že pokud se na něm objeví Rusko, ony se ho nezúčastní,“ pronesl uznávaný novinář Frank Seravalli v podcastu Insider Notebook od Bleacher Report.

Severské země tím velmi pravděpodobně reagovaly na dění na Ukrajině, kde Rusové vedou krutou válku. Už před třemi lety, kdy boje vypukly, patřily k prvním, kdo se proti počínání východního giganta jasně vymezily.

Jako sourozenci, co se nesnáší. Seveřané lákají rivalitou, za války si ale pomohli

Zato NHL tak razantní postoj nemá. Válku sice odsoudila, ale ruské hráče v soutěži odmítla trestat a zaručila jim ochranu.

„NHL a její hráčská asociace se ocitly v těžké situaci. Někteří přední hráči či superhvězdy jsou Rusové a NHL jim musela vysvětlovat, že je na turnaj nepozve, ačkoliv za nic nemůžou,“ přidal Seravalli.

Rusko na Four Nations tedy nakonec chybělo, vyhrála ho Kanada, která ve finále přemohla rivaly ze Spojených států 3:2 v prodloužení.

Stejný osud potká Ovečkina, Kaprizova nebo Panarina i na olympiádě v Miláně, z níž Mezinárodní olympijský výbor (MOV) v návaznosti na Mezinárodní hokejovou federaci (IIHF) Rusko taky vyškrtl.

Zprava Nikita Kučerov a Alexander Ovečkin vyčkávají u střídačky během přátelského zápasu Ruska s Českem před Světovým pohárem.

„Doporučení výkonného výboru MOV z března 2023 týkající se týmů sportovců s ruským pasem zůstává v platnosti. Je založeno na skutečnosti, že skupinu neutrálních individuálních sportovců nelze ze své podstaty považovat za tým. Bereme na vědomí, že IIHF potvrdila, že se bude tímto doporučením řídit,“ napsal MOV v prohlášení.

Další šanci na velkou akci budou mít Rusové nejdřív za tři roky, kdy NHL plánuje uspořádat Světový pohár 2028. A na něm už nemusí brát ohledy na postoje a rozhodnutí IIHF, zvažuje dokonce, že akci zorganizuje kompletně sama. Ledaže by se ostatní opět hlasitě vzepřeli.

Zápasy se mají odehrát na území Severní Ameriky i Evropy, představit by se v nich mělo minimálně osm týmů.

Světový pohár od NHL. Bomba! Co když ale ohrožuje Čechy a mezinárodní hokej?

„NHL čekají bouřlivé vody, kterými bude muset proplout. Ale pro její štěstí může na turnaji startovat víc než osm federací, takže se může rozhodnout, jestli Rusko pozve nebo ne,“ přidal Seravalli.

Sám očekává, že šestice Kanada, Spojené státy, Švédsko, Finsko, Česko a Švýcarsko má účast prakticky jistou.

Podle něj se dál rozhoduje mezi Ruskem, Německem a Slovenskem, přičemž Lotyšsko, Dánsko, Norsko nebo Francie pozvánka velmi pravděpodobně mine.

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

