Tři mače, tři české čtyřstovky. V čem Pastrňák trumfnul Jágra s Eliášem

Boston i díky jeho příspěvku (2+1) porazil Toronto 5:3, protáhl svou triumfální sérii na sedm mačů. Pastrňák v devětadvaceti prožil takřka dokonalý večer, na nějž hodně dlouho nezapomene.
Teprve jako třetí Čech se v základní části NHL prostřílel na hranici 400 branek. Před ním něco takového zmohli pouze velikáni Jágr s Eliášem.
Čeští střelci v NHL
V listopadu 2000 dokvapil na metu Jaromír Jágr, před 10 lety Patrik Eliáš. A teď David Pastrňák.
Jaromír Jágr 1733 zápasů/776 gólů (1990-2018)
„Je paráda, že se mi to podařilo před našimi fanoušky a že jsme zároveň vyhráli,“ liboval si.
Zmíněné legendy trumfnul způsobem, jakým na čtyřstovku dosáhl, přestože si ani jeho předchůdci vůbec nevedli zle.
Jágr význačný počin slavil v dresu Pittsburghu v osmadvaceti – byl ještě o rok mladší než Pastrňák.
Stalo se tak před 25 lety, 13. listopadu 2000 na ledě Colorada.
Číslem 399 po asistenci Josefa Beránka ve druhé třetině vyrovnal na 1:1. Jubilejním zásahem v čase 40:43 dotáhl na 2:2, přičemž mu přihrával další krajan Jan Hrdina. V obou případech inkasoval uctívaný gólman Patrick Roy.
Dcera přinesla štěstí
Penguins ulovili bod za remízu po 60 minutách a v prodloužení Jágr málem znovu skóroval po svém typickém sólu. Načež na druhé straně rozhodl Joe Sakic.
„Mrzí mě, že jsem toho góla nedal doma. Je to velká cifra, ale to je asi tak všechno,“ pravil.
Protloukal se zrovna obtížným obdobím. Obklopený českými kumpány a s trenérem Ivanem Hlinkou na střídačce sám od sebe očekával ještě lepší výkony. Brzy poté se ovšem dozvěděl, že se z penze senzačně vrací idol Mario Lemieux. S jeho vydatnou pomocí posléze popáté ovládl bodování National Hockey League.
Než se s ligou nadobro rozloučil, nasázel ještě dalších 366 branek, v čemž ho Pastrňák spíš nedotáhne. Musel by v patřičném tempu pálit nejméně do čtyřiceti. Finální verdikt ale nechme na budoucnosti.
Jágra s Eliášem by nesmírně rád okopíroval v počtu získaných Stanley Cupů. Zatím za oběma zaostává o dva, vysněného triumfu se totiž ještě nedočkal.
Každopádně stejně jako ti dva nasbíral 400 přesných zásahů v jediném týmu. A právě tuhle skutečnost vyzdvihl Eliáš, když v únoru 2015 k milníku doputoval.
V osmatřiceti už se zvolna blížil k závěru svého působení v NHL.
Devět utkání se v zakončení trápil, při partii s Torontem jeho rána nejprve zlomyslně břinkla o tyčku.
|
Co předcházelo magické čtyřstovce? Připomeňte si Pastrňákovy milníky v NHL
Až ve druhé minutě druhé třetiny si znamenitě najel ze druhé vlny na pas, který vyslal Travis Zajac, a pohotovým švihem zvýšil na 2:0, čímž do zápisu zanesl vítěznou branku při výsledku 4:1.
„Jo, konečně! Trvalo mi dost dlouho, než jsem tu smůlu protrhnul,“ svěřoval se Eliáš reportérům.
Jeho radost umocnila přítomnost dcerky Sophie v hale Prudential Center. „Myslím, že mě viděla skórovat úplně poprvé,“ konstatoval spokojený táta.
A teď čeká pětistovka
Na rozdíl od pravých křídel Jágra a Pastrňáka se „levaso“ Eliáš mnohem pečlivěji věnoval bránění. New Jersey Devils ve své nejúspěšnější éře prosluli urputnou, až otravnou defenzivou.
„Patty má ten největší cit pro hru, jaký můžete mít,“ pronesl tenkrát přísný a puntičkářský šéf Lou Lamoriello, generální manažer a prezident Devils.
„Jsem na to bezpochyby hrdý,“ řekl čerstvý čtyřstovkař Eliáš. „Tím spíš, že jsem celou dobu strávil v jednom jediném klubu. Měl jsem štěstí na spoustu kvalitních spoluhráčů, kteří mi pomohli.“
Pozoruhodný večer v New Jersey korunoval trefou do prázdné branky Jágr, jenž se tehdy v pokročilém věku v týmu sešel s Eliášem nebo s bekem Markem Židlickým.
Pastrňák nyní v tabulce kanonýrů nejspíš ještě do Vánoc předstihne Eliášův součet (408). A pak se požene za pětistovkou, k níž by mohl dorazit v sezoně 2027/28.