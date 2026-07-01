V NHL se otevírá trh s volnými hráči. Týká se i Čechů, bez smlouvy hned čtyři gólmani

Jde hned o osm hráčů, kteří v uplynulé sezoně zasáhli do NHL.
V první řadě o Radka Gudase, jemuž vypršel tříletý kontrakt s Anaheimem. V pondělí sice zamířil na Floridu, ale s týmem ještě nepodepsal smlouvu.
Nejistá je situace kolem Tomáše Noska, jenž také nemá smlouvu. Sezonu mu ztížila zranění, řešil se návrat do Pardubic.
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Gudas se vrací na Floridu. Klub o něj stál, musí však ještě podepsat smlouvu
Podobně je na tom také David Kämpf, kterého Washington v minulém týdnu poslal do Buffala v rámci balíčku za Alexe Tucha. Doposud však s klubem novou dohodu nepodepsal, tudíž i on se může podruhé za krátkou dobu stěhovat.
Velmi se může zúžit počet českých brankářů v NHL. Hned čtveřici z nich totiž končí smlouva a není jasné, zdali po nich některý z klubů ještě sáhne. Šanci na pokračování v zámoří ale jistě mají.
Petr Mrázek pro tuto chvíli končí v Anaheimu, David Rittich u Islanders, Vítek Vaněček v Utahu a Jiří Patera ve Vancouveru.
Angažmá si hledají po štacích na farmách také Martin Frk, Matěj Blümel, Jan Jeník nebo Jakub Škarek.
A ty největší hvězdy?
Není jich přehršel jako v jiných letech, i tak ale letošní trh pár zvučných jmen nabízí.
Svou budoucnost řeší Alexandr Ovečkin. Přidá další sezonu v NHL, nebo se přesune zpět do Ruska?
Z útočníků je volný ještě Patrick Kane, Jamie Benn nebo Claude Giroux.
Z obránců vyčnívají především John Carlson, Jacob Trouba či Rasmus Andersson.
Týmy, co pokukují po posile do brankoviště, zajímá zase Sergej Bobrovskij, Frederik Andersen nebo Stuart Skinner.