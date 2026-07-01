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V NHL se otevírá trh s volnými hráči. Týká se i Čechů, bez smlouvy hned čtyři gólmani

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  13:00
Český obránce Radko Gudas se otáčí s kotoučem na holi, za ním bruslí útočník...

Český obránce Radko Gudas se otáčí s kotoučem na holi, za ním bruslí útočník Marco Rossi z Vancouveru. | foto: Reuters

Obránce Radko Gudas se vrátil do sestavy Anaheimu.
Tomáš Nosek (vlevo) z Floridy a Matthew Knies z Toronta.
David Kämpf z Vancouver Canucks přijímá gratulace po trefě v duelu proti...
Brankář Petr Mrázek se nadechuje po zákrocích v první třetině.
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Sotva skončila ligová sezona a draft, NHL má v kalendáři další velkou událost. Ve středu v 18 hodin (SELČ) se otevírá trh s volnými hráči, kteří opět mohou podepisovat smlouvy s jakýmkoliv klubem. Platí to i pro několik českých hokejistů. Ale bude o ně zájem?

Jde hned o osm hráčů, kteří v uplynulé sezoně zasáhli do NHL.

V první řadě o Radka Gudase, jemuž vypršel tříletý kontrakt s Anaheimem. V pondělí sice zamířil na Floridu, ale s týmem ještě nepodepsal smlouvu.

Nejistá je situace kolem Tomáše Noska, jenž také nemá smlouvu. Sezonu mu ztížila zranění, řešil se návrat do Pardubic.

Gudas se vrací na Floridu. Klub o něj stál, musí však ještě podepsat smlouvu

Podobně je na tom také David Kämpf, kterého Washington v minulém týdnu poslal do Buffala v rámci balíčku za Alexe Tucha. Doposud však s klubem novou dohodu nepodepsal, tudíž i on se může podruhé za krátkou dobu stěhovat.

Velmi se může zúžit počet českých brankářů v NHL. Hned čtveřici z nich totiž končí smlouva a není jasné, zdali po nich některý z klubů ještě sáhne. Šanci na pokračování v zámoří ale jistě mají.

Petr Mrázek pro tuto chvíli končí v Anaheimu, David Rittich u Islanders, Vítek Vaněček v Utahu a Jiří Patera ve Vancouveru.

Brankář Petr Mrázek se nadechuje po zákrocích v první třetině.

Angažmá si hledají po štacích na farmách také Martin Frk, Matěj Blümel, Jan Jeník nebo Jakub Škarek.

A ty největší hvězdy?

Není jich přehršel jako v jiných letech, i tak ale letošní trh pár zvučných jmen nabízí.

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Z útočníků je volný ještě Patrick Kane, Jamie Benn nebo Claude Giroux.

Z obránců vyčnívají především John Carlson, Jacob Trouba či Rasmus Andersson.

Týmy, co pokukují po posile do brankoviště, zajímá zase Sergej Bobrovskij, Frederik Andersen nebo Stuart Skinner.

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Témata: Anaheim Ducks

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