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Lze to považovat za start přípravy na novou sezonu NHL. Tamní kluby mají od 1. července možnost podepsat hokejisty z listiny volných hráčů. Ta letos čítá například nejlepšího střelce v historii soutěže Alexandera Ovečkina, další zkušené útočníky i obránce či brankářské opory posledních let. A kterých Čechů se otevřený trh může týkat? Redakce iDNES.cz přináší přehled vybraných jmen.
Autor: AP
RADKO GUDAS. Začínáme trochu netradičně. Právo na českého obránce totiž z Anaheimu jen dva dny před otevřením trhu získala Florida, kde už Gudas dříve působil. Podle informací ze zámoří byl o něj zájem z klubu velký, a je tak možné, že se předloňský mistr světa s Panthers na nové smlouvě skutečně domluví. A klidně i s předstihem. Otázkou bude výše kontraktu, naposledy zkušený bek pobíral čtyři miliony dolarů ročně.
Autor: AP
DAVID KÄMPF. Podobně jako Gudas zažil s předstihem výměnu také útočník Kämpf, jehož poslal Washington do Buffala. Kromě Capitals už v sezoně patřil také Torontu a Vancouveru. A adresu může znovu měnit i nyní, se Sabres totiž zatím smlouvu neuzavřel. Je tak otázkou, kde po sezoně, ve které odehrál 40 zápasů a získal šest bodů, nakonec skončí.
Autor: Simon Fearn/Imagn Images, Reuters
TOMÁŠ NOSEK. Velmi nejasno je také kolem forvarda Floridy. Nosek sice před rokem s Panthers po zisku Stanley Cupu prodloužil smlouvu o jednu sezonu, jenže tu mu výrazně zkomplikovaly zdravotní problémy. Kvůli nim se dostal do hry až v březnu, za 21 duelů zapsal čtyři body. Pokud by se nedohodl v zámoří, opakovaně se mluví o návratu do mateřských Pardubic.
Autor: AP
PETR MRÁZEK. Ještě více než u Noska ovlivnily zdravotní komplikace ročník zkušenému brankáři Mrázkovi. Trápení s kyčlemi ho pustilo do pouhých 10 střetnutí, mezi třemi tyčemi Anaheimu se naposledy představil na začátku ledna. Pokud by se však dal po fyzické stránce dohromady, některý z klubů by po něm klidně mohl sáhnout jako po spolehlivé dvojce.
Autor: AP
VÍTEK VANĚČEK. Smlouva vypršela také dalšímu českému gólmanovi Vaněčkovi. Ten v Utahu vytvořil tandem s Karlem Vejmelkou, jenž byl jasnou jedničkou. Vaněčka pustil do 22 zápasů, loňský vítěz Stanley Cupu si však výkony o setrvání v elitní lize řekl. Bude to i v dalším roce v české partě v Utahu, kde figuruje také mladík Michael Hrabal?
Autor: Sergei Belski, Reuters
DAVID RITTICH. A další český brankář. Rittich v NHL vyzkoušel už šestý klub, šanci dostával u newyorských Islanders. Nejvíce prostoru obdržel na přelomu roku, kdy odchytal sedm duelů v řadě a hlasitě si říkal o účast na olympijských hrách. Na ně se nakonec nedostal, v klubu pak především kryl záda Iljovi Sorokinovi a mezi třemi tyčemi se objevoval sporadicky. Smlouvu v Islanders má navíc na další rok také zkušený Sorokinův krajan Semjon Varlamov. Dostane Rittich šanci jinde?
Autor: AP
MATĚJ BLÜMEL. Nejasná je budoucnost také kolem Blümela. Šikovný útočník vyměnil před rokem Dallas za Boston, kde se chtěl konečně napevno usadit v NHL. Jenže ani tam se mu to nepovedlo, přidal pouhá čtyři utkání, jinak opět trávil sezonu na farmě, kde se mu tradičně bodově dařilo a kluby z elitní úrovně mohl svými výkony oslovit. Šestadvacetiletý forvard chce ještě v zámoří o příležitost zabojovat, spekuluje se však také o návratu do Evropy, zájem má projevovat Sparta.
Autor: NHL / via Getty Images
JIŘÍ PATERA. A ještě jeden z českých brankářů. V listopadu se Patera na jeden zápas představil v bráně Vancouveru, na začátku května si na Českých hrách odbyl reprezentační premiéru. Jinak ale gólman, který má na kontě také osm startů v NHL za Vegas, působil na farmě. V 27 letech bude ještě vyčkávat, zda dostane v nejlepší lize světa další šanci.
Autor: AP
JAN JENÍK, MARTIN FRK, JAKUB ŠKAREK. Blümela s Paterou doplňuje ještě další trojice hráčů, kteří se představují ve farmářských celcích. O útočnících Jeníkovi s Frkem se mluví v souvislosti s evropským angažmá, ani u brankáře Škarka se dvěma starty v NHL po několikaletém působení v zámoří není setrvání příliš pravděpodobné.
Autor: Jacques Boissinot, AP
ALEXANDER OVEČKIN. Bezpochyby největší jméno, které se na trhu s volnými hráči objevuje, historicky nejlepší střelec NHL. V září už jedenačtyřicetiletý hvězdný ruský útočník bude zřejmě volit mezi dvěma možnostmi. Buď ještě roční prodloužení ve Washingtonu a posunutí současných rekordních 929 gólů, nebo návrat domů do Ruska, o kterém Ovečkin v minulosti opakovaně mluvil.
Autor: AP
JOHN CARLSON. Volný je také dlouholetý Ovečkinův parťák z Washingtonu, zkušený obránce Carlson. Ten se v březnu přesunul do Anaheimu, který však šestatřicetiletého zadáka vyměnil během letošního draftu se šampiony z Caroliny. Ve hře je ještě stále podpis s Hurricanes, o volného hráče by pak mohlo mít zájem hned několik celků, které by splnily platové požadavky.
Autor: Geoff Burke, Reuters
JACOB TROUBA. Opět velmi zkušený obránce, který naposledy působil v Anaheimu. Ten tak zřejmě přijde po Gudasovi a Carlsonovi o další oporu defenzivy, vždyť bývalý kapitán New York Rangers byl druhým nejproduktivnějším bekem Ducks. Zájem by o Troubu mohly projevit především týmy s cílem přidat zkušenosti do zadních řad.
Autor: David Kirouac, Reuters
RASMUS ANDERSSON. V lednu po devíti a půl sezonách opustil Calgary, kde dělal i asistenta, a s Vegas se dostal až do finále Stanley Cupu. Bodově zažil jeden z nejúspěšnějších ročníků. Překážkou jeho setrvání v Golden Knights můžou být finance, pro očekávanou vylepšenou smlouvu musí klub vytvořit větší prostor pod platovým stropem. Nebo se bude Andersson opět stěhovat?
Autor: AP
PATRICK KANE. Po Ovečkinovi jdeme k další vybraným zahraničním útočníkům. Tím prvním je nejproduktivnější Američan v historii NHL a trojnásobný vítěz Stanley Cupu s Chicagem. Po něm krátce působil v New York Rangers a nyní tři sezony v Detroitu. Na play off v něm však nedosáhl, v 37 letech tak je nyní ve hře ještě další změna. V zámoří se v posledních dnech často objevuje ve spojení s Torontem.
Autor: Duane Burleson, AP
MATS ZUCCARELLO. Norská hvězda se suverénně nejvíce odehranými zápasy i s nasbíranými body v rámci své země. Má za sebou štace v New York Rangers, krátce v Dallasu a v posledních sedmi letech v Minnesotě. S Wild se ale podle všeho na setrvání nedohodl, což mělo Zuccarella vytočit. A zájem o něj na trhu s volnými hráči stále může být.
Autor: Isaiah J. Downing, Reuters
VLADIMIR TARASENKO. A Minnesota se velmi pravděpodobně rozloučí i s dalším zkušeným útočníkem. Ostatně pro ruského forvarda nejde o příliš nic nového, v posledních čtyřech sezonách vystřídal šest klubů. Tarasenko také nedávno změnil agenta a po solidním ročníku s Wild míří nejspíše za další novou adresou.
Autor: Matt Krohn, Reuters
JAMIE BENN. Osobnost Dallasu, kde odehrál už 17 sezon a od ročníku 2013/14 dělá kapitána. Hráč, který typicky nastupuje s helmou bez plexiskla. Benn v dresu Stars nasbíral 992 bodů, jubilejní hranici by v něm měl nakonec i překonat. Podle zámořských informací je pravděpodobné prodloužení smlouvy stejně jako před rokem.
Autor: Jerome Miron, Reuters
CLAUDE GIROUX. Bývalý dlouholetý parťák a kapitán Jakuba Voráčka ve Philadelphii nastupuje poslední čtyři roky za Ottawu, kde si i v 38 letech udržel solidní výkonnost. A v kanadském klubu může klidně setrvat i nadále, prodloužení se Senators není vyloučeno.
Autor: Reuters
COREY PERRY. Je mu sice už 41 let, končit ale Perry ještě nehodlá. V průběhu sezony se po třech letech vrátil do Tampy, její generální manažer potvrdil, že velezkušený útočník trh s volnými hráči otestuje. Prožil vydařený ročník, bodově nejlepší od sezony 2021/22. Výše smlouvy by pro kluby měla být přijatelná, s Perrym se však pojí určité prokletí, kdy ve finále Stanley Cupu padl hned pětkrát ze šesti účastí.
Autor: Reuters
SERGEJ BOBROVSKIJ. Floridu dovedl skvělými výkony ke dvěma Stanley Cupům, za poslední nevydařenou sezonu vzhledem k četné marodce příliš nemohl. U Panthers ovšem pokračovat nebude, vedení za něj získalo náhradu a z New Jersey v úterý večer přivedlo Jakoba Markströma. V září už osmatřicetiletý ruský gólman bude o lukrativní kontrakt žádat jinde, spekuluje se o zájmu Toronta.
Autor: AP
FREDERIK ANDERSEN. Šampion z Caroliny, jenž měl na zisku Stanley Cupu obří podíl. V play off vychytal osm výher v řadě, začal i ve finále proti Vegas. Ve třetím klání byl ale vystřídán a zbytek série i vzhledem k zdravotním problémům sledoval z tribuny. Právě zdraví bude klíčové, zda se dánský brankář rozhodne v kariéře pokračovat, nebo skončí. Pokud bude chtít chytat dál, Hurricanes mají být otevření nové smlouvě.
Autor: Eric Hartline, Reuters