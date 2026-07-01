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Kdo se může v NHL stěhovat? Na trhu volných hráčů je Ovečkin i řada Čechů

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  8:30
Hokejový útočník Alexandr Ovečkin se po posledním domácím zápase Washingtonu v... Obránce Radko Gudas se vrátil do sestavy Anaheimu. David Kämpf v dresu Vancouver Canucks. Tomáš Nosek (vlevo) z Floridy a Matthew Knies z Toronta. Brankář Petr Mrázek se nadechuje po zákrocích v první třetině. Vítek Vaněček (41) z Utah Mammoth v zápase s Calgary Flames. David Rittich hlídá očima kotouč, v pozici před bránou je připravený Tyler... Matěj Blümel se raduje z gólu Bostonu na ledě Anaheimu. Jiří Patera, gólman Vancouveru, upřeně hledí na letící kotouč. Jan Jeník z Ottawa Senators leží se zakrvaveným obličejem, souboj s ním svedl... Ruský hokejový útočník Alexandr Ovečkin slaví 1000. kariérní gól v NHL. John Carlson (74) a Alex Ovečkin slaví gól Washington Capitals.
Lze to považovat za start přípravy na novou sezonu NHL. Tamní kluby mají od 1. července možnost podepsat hokejisty z listiny volných hráčů. Ta letos čítá například nejlepšího střelce v historii soutěže Alexandera Ovečkina, další zkušené útočníky i obránce či brankářské opory posledních let. A kterých Čechů se otevřený trh může týkat? Redakce iDNES.cz přináší přehled vybraných jmen.

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