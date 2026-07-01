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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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Další sportovní akce v roce 2026:
Nejlepší Češi na draftu: jak se dál měnili v hvězdy i zklamání. A znáte obě jedničky?
Když se octnete mezi těmi nejvýš postavenými hokejisty na draftu NHL, máte slušnou šanci v elitní soutěži prorazit. Ale zdaleka ne jistotu. Média v zámoří ráda vyzdvihují „startovní pozice“ hráčů. I...
Kdo se může v NHL stěhovat? Na trhu volných hráčů je Ovečkin i řada Čechů
Lze to považovat za start přípravy na novou sezonu NHL. Tamní kluby mají od 1. července možnost podepsat hokejisty z listiny volných hráčů. Ta letos čítá například nejlepšího střelce v historii...
Nejúspěšnější draft v historii. Když Češi ve zlaté éře naplno oslnili kluby NHL
Český hokej v tu dobu zažíval skvělé období. V půlce května roku 2001 ovládla reprezentace potřetí za sebou mistrovství světa. Junioři si předtím na světovém šampionátu připsali druhé zlato v řadě. A...
Galvas se na draftu konečně dočkal. Uspěl další tucet Čechů, jedničkou je McKenna
Podle očekávání se jedničkou draftu hokejové NHL 2026 stal kanadský útočník Gavin McKenna, jehož si v pátečním 1. kole výběru talentovaných mladíků v Buffalu vybrali zástupci Toronta. Z Čechů se v...
Bartošák urážel sexuální menšiny. Fašisti, mám právo na názor, vzkázal po kritice
Kolem českého hokejového brankáře Patrika Bartošáka je opět rušno. Po několika kontroverzích se ohledně něj řeší další kauza. Na sociálních sítích se pustil do diskuze na téma transmaskulinních osob....
Velký zvrat. Kladno vyplatilo ze smlouvy střelce, ten ale jde do NHL. A Vary se baví
Z návratu do Česka vznikla spletitá sága. Hokejový útočník Eduards Tralmaks si ale v nejbližší době extraligu nezahraje, v zámoří totiž podepsal novou smlouvu s Edmontonem a znovu se pokusí o štěstí...
Nečas do Calgary? Všechno mohlo být jinak, nakonec však z výměny sešlo
Už je to poměrně dávno, od té doby se toho stalo opravdu spoustu. Ale když se i po čase dozvíte, že nejlepší český hokejista měl být vyměněn v rámci obřího trejdu, stojí to za pozornost i po letech....
V NHL se rozjel hráčský trh. Z Čechů podepsali Vaněček, Jeník a Patera
Sotva skončila ligová sezona a draft, NHL má v kalendáři další velkou událost. Ve středu v 18 hodin (SELČ) se otevírá trh s volnými hráči, kteří opět mohou podepisovat smlouvy s jakýmkoliv klubem....
Plekanec o Rulíkovi i kladenské touze po titulu. Tralmaks podepsal v NHL
Silný majitel v zádech, hvězdný realizační tým na střídačce, zvučné posily na ledě. Může sportovní ředitel hokejového Kladna a asistent trenéra Tomáš Plekanec říct něco jiného, než… „Nechci tady...
Galvas o synově draftu a Pittsburghu: Snad se okénko otevře. A teď ještě rok v Liberci?
Významnou událost ani nestačili pořádně probrat. Lukáš Galvas stihl do telefonu svému synovi Tomášovi akorát říct: „Užij si to. A hlavně nic nezapomeň.“ Nadaný český hokejista prožívá hektické dny,...
MS v hokeji 2027 v Düsseldorfu a Mannheimu: program, skupiny, s kým hrají Češi
Hokejové mistrovství světa v roce 2027 hostí Německo, konkrétně města Düsseldorf a Mannheim. Turnaj začíná 14. května a vyvrcholí boji o medaile 30. května. Nechybí ani česká reprezentace. S kým se...
Další Vaněčkovo stěhování. V NHL bude hájit branku Islanders, podepsal na rok
Hokejový brankář Vítek Vaněček bude od nové sezony NHL hájit barvy New York Islanders. S klubem podepsal loňský vítěz Stanley Cupu s Floridou podle ESPN jako nechráněný volný hráč roční kontrakt na...
Tučný kontrakt pro Vladaře, Flyers si při oznámení pomohli odkazem na Star Wars
Potvrdilo se, co se napříč hokejovým zákulisím v NHL proslýchalo už několik týdnů. Daniel Vladař podškrábl ve Philadelphii novou smlouvu. Pětiletou, navíc s tučnější odměnou, která vzroste na 5,5...
Šest let pro Gudase. Na Floridě podepsal dlouholetou smlouvu, finančně slevil
Vše nasvědčovalo tomu, že se na smlouvě obě strany dohodnou. A skutečně. Český hokejový obránce Radko Gudas podepsal s Floridou šestiletý kontrakt za celkových devět milionů dolarů. V NHL by tak mohl...
Má swag! Český talent budil zájem, pomohl mu i Frodl. Roste Vladařovi konkurent?
Špitalo se, že si ho kluby v NHL oblíbily. Zajímaly se o něj takřka všechny, znalé ani tolik nepřekvapilo, že na draftu moc dlouho volný nevydržel. Přitom kdyby neměl tak pevnou vůli, hokej by ani...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Kdo se může v NHL stěhovat? Na trhu volných hráčů je Ovečkin i řada Čechů
Lze to považovat za start přípravy na novou sezonu NHL. Tamní kluby mají od 1. července možnost podepsat hokejisty z listiny volných hráčů. Ta letos čítá například nejlepšího střelce v historii...
Gudas se vrací na Floridu. Klub o něj stál, musí však ještě podepsat smlouvu
Hokejový obránce Radko Gudas mění působiště v NHL. Odchází z Anaheimu a míří na Floridu, která jej získala výměnou za A.J. Greera. Aby za ni však mohl naskočit do zápasu, musí s ní nejprve podepsat...