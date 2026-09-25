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Vyndej si dres, nebo jdeš ven. NHL opět zpřísňuje pravidlo, které vytáčelo i hvězdy

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  14:51
Trevor Zegras z Philadelphie s pukem před J.T. Milllerem z New York Rangers

Trevor Zegras z Philadelphie s pukem před J.T. Milllerem z New York Rangers | foto: Reuters

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins v zápase s Philadelphia Flyers, vedle něj...
Trevor Zegras z Philadelphie se raduje z gólu, v brance Anaheimu ho sleduje...
David Rittich v brance NY Islanders zasahuje, před ním je Trevor Zegras z...
Christian Dvorak z Philadelphia Flyers (uprostřed) se raduje se spoluhráči...
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Před sezonou vzkázali: „Dávejte si pozor, budeme to přísněji trestat!“ NHL znovu po letech nabyla dojmu, že hokejisté neberou pravidlo o výstroji dostatečně vážně. Už v přípravě se slova rozhodla podpořit činy. Trevor Zegras, opora Philadelphie, dostal v utkání s Bostonem (2:0) dvě minuty kvůli špatně zastrčenému dresu.

Že vám to připadá zvláštní? Tak vězte, že v nové sezoně, která startuje už v úterý večer, se s přísnějším dodržováním Pravidla 9.5 o hráčském vybavení můžete setkávat častěji.

Pravidlo 9.5

„Veškeré ochranné pomůcky, s výjimkou rukavic, přileb, chráničů krku a chráničů nohou brankářů, musí být nošeny pod dresem. Pokud si rozhodčí všimne, že hráč má na sobě například chránič loktů, který není zakrytý dresem, musí hráče vyzvat, aby chránič zakryl; druhé porušení ze strany téhož hráče bude mít za následek udělení menšího trestu.“

Záleží především na hokejistech. Buď si na citlivější přístup ze strany sudích budou déle zvykat, nebo si i vzhledem k Zegrasově vyloučení, které může posloužit jako varování, dají větší pozor.

„Do zápasu jsem nastoupil se zastrčeným dresem, obvykle tak hraju,“ popisoval americký útočník.

Právě to se ale NHL snaží z ledu vymýtit. Kvůli bezpečnosti, aby se vyčnívající plastové hrany chráničů nebo kalhot nezachytávaly o mantinely nebo výstroj soupeřů.

Část Pravidla 9.5 věnovaná zastrčenému dresu zní: „Hráči si nesmí zastrčit dres tak, aby horní část chrániče a/nebo další ochrana těla (připevněná ke kalhotám nebo k tělu hráče) vyčnívala z dresu. Číslo na zádech nesmí být žádným způsobem zakryto ani zakryto vyčnívajícími chrániči nebo jinou ochrannou výstelkou.“

Rozhodčí dostali během letní přestávky jasné pokyny.

Dotyčného nejprve slovně upozornit, pak automaticky přejít k dvouminutovému trestu za zdržování hry. Pokud ani to nepomůže, mohou posléze sáhnout i k vyloučení na deset minut.

Zegras po vítězství nad Bruins přiznal, že hlavní sudí Jon McIsaac za ním s varováním přijel už v úvodu zápasu.

„Poslechl jsem, ale pak se mi dres nějak dostal zpátky. Asi na střídačce, netuším... Nevšiml jsem si toho, ale vyloučení stejně přišlo,“ líčil centr elitní formace Flyers, jenž v NHL pykal za neobvyklý prohřešek jako první hokejista od roku 2013.

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„Abychom byli fér, věděli jsme o tom, řekli nám to asi před dvěma třemi týdny,“ popisoval trenér Rick Tocchet.

Přiznal, že jedné z novinek nevěnoval před blížící se novou sezonou takovou pozornost. Ale když jeho tým zadarmo nabídl Bostonu přesilovku, začal být ostražitější.

Když si na střídačce v zápalu utkání všiml, že dres má zastrčený i Matvej Mičkov, sám mu ho raději upravil: „Nechceme, aby se to opakovalo. Za pár dní začíná základní část, taková vyloučení si nemůžeme dovolit.“

Pozor, nejde o novinku. Pravidlo je údajně v regulích zámořské soutěže zaneseno už od 60. let minulého století, ale přístup k němu se v čase měnil.

Apel na striktnější posuzování přišel mimo jiné před startem ročníku 2013/14. NHL tím naštvala i největší hvězdy, Alexandr Ovečkin přes média vzkázal: „Je to úplně stupidní!“

Po ledě byl zvyklý se pohybovat se zastrčeným dresem, stejně jako před ním i Wayne Gretzky a Jaromír Jágr, dvojice legendárních útočníků, a celá řada dalších.

NHL chce trestat hráče za zastrčený dres. Je to stupidní, řekl Ovečkin

Sudí tehdy v přípravě vyhmátli Alexandra Sjomina, prvním potrestaným hráčem v soutěžním duelu se stal v listopadu Jevgenij Malkin, který se divil: „Je to můj osobitý styl, chtějí mi ho sebrat. Ale nedá se nic dělat, asi si musím koupit delší dres nebo menší kalhoty.“

Ruský centr si dokonce od kustodů nechal na spodní lem dresu našít patnáct centimetrů látky navíc, aby se mu při bruslení samovolně nezasekával za chrániče.

Nepřekvapí, pokud rázná změna po letech volnějšího metru ze strany sudích opět vyvolá rozporuplné reakce. „Nevím, co si o tom myslet, široké hokejové kalhoty nosím už od dětství,“ pokrčil rameny Zegras.

Ať to jemu nebo dalším není zrovna po chuti, musí se přizpůsobit. Primární zájem všech je jasný: vyhnout se trestné lavici a zbytečně neoslabit tým.

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