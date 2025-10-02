Koukejte, už vydělávám nejvíc! V rodině je další milionář, trumfl oba starší bratry

Nejdřív Quinn, poté Jack, teď už také Luke. I třetí z bratrů podepsal svůj první pořádně tučný kontrakt, během sedmi let si přijde na zhruba 1,3 miliardy korun.
V zámořském slangu to dělá devět milionů dolarů ročně.
Jen 32 hráčů v lize má pro nadcházející ročník uvedeno ve své smlouvě vyšší částku. A mimochodem byste mezi nimi nenašli ani jednoho z Lukových sourozenců.
Ne že by snad byl lepší než jeho bratři, v interním žebříčku by stále pravděpodobně obsadil až třetí příčku, ale zkrátka těží z aktuální situace.
Quinn i Jack podepisovali úmluvy ještě předtím, než bylo v NHL jasno, jak se bude vyvíjet hranice platového stropu. Nepředpokládalo se, že poroste tak strmě, jen v létě se zvedl o raketových 7,5 milionu.
Proto si Devils mohli dovolit investovat do Luka víc peněz než před čtyřmi lety do Jacka (8 milionů ročně) nebo Vancouver ve stejný čas do Quinna (7,85 milionu).
Generální manažer Tom Fitzgerald tak splnil to, co slíbil na tiskové konferenci už na začátku července. Pojistit si nejmladšího z Hughesů totiž označil za „prioritu číslo jedna“.
„Podepíšeme ho. Mluvil jsem o tom už dřív, ale naší prioritou je podepsat ho na dlouhou dobu. To je cíl, který se nezměnil,“ pravil v polovině září, kdy se hráči začali scházet v New Jersey.
„Jednání je součást procesu. Jsme v tom společně, obě strany předkládáme svoje názory, kam chceme směřovat. Vzájemně se respektujeme,“ popisoval Fitzgerald námluvy.
Může se nechat plácat po zádech, protože má hotovo ještě před startem sezony. Luke se klidně mohl zaseknout a požadovat kratší kontrakt, aby měl možnost si říct o další přídavek trochu dřív.
Strop se bude totiž nadále navyšovat, za pět let klidně až o třicet, čtyřicet milionů. Hokejisté, kterým končí smlouva za rok nebo za dva, jsou tak v ideální pozici.
Ale i tak musí být nejmladší z bratrů s devíti miliony nadmíru spokojený. Devils mu tím dávají najevo, že s ním pevně počítají, chtějí kolem něj vybudovat obranné řady a dát mu prostor především na přesilové hře.
Přestože Luke oslavil teprve nedávno 22. narozeniny, v NHL už dvakrát atakoval hranici padesáti bodů (47, 44). Teď ji v konkurenci Dougieho Hamiltona, Bretta Pesceho, Jonase Siegenthalera i Šimona Nemce klidně může překonat.
Rázem se z něj stal dvanáctý nejvýdělečnější obránce v soutěži, tudíž i očekávání ještě vzrostou. Čeká ho třetí rok mezi profesionály, bude se chtít zase předvést.
Ideálně se zařadit taky mezi nejlepší zadáky v soutěži, měl by cílit na Norris Trophy pro nejlepšího obránce. A rovněž dělat maximum proto, aby se New Jersey opět zařadilo mezi hlavní favority na zisk Stanley Cupu.