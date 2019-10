Dostal balík. Okouzlil Prahu a pak Konecny zkoušel češtinu: Jak se maš?

Víc českých slovíček nebo frází Konecny nezná. Před českými novináři se ještě raději hlavní hvězda pátečního duelu ujišťovala, co vlastně znamená „Jak se máš?“

„Je to něco jako „How are you?“ v angličtině, že?“ otázal se Konecny a pak vysvětloval: „Mám české příjmení, protože tu měl dědeček příbuzné, kteří tu žili. S dědou mám blízký vztah, ale s nimi už ne a upřímně ani nevím, jak to přesně bylo.“

Konecny se narodil v roce 1997 v kanadské provincii Ontario. Hokejovou velmoc reprezentoval v Břeclavi před pěti na Hlinkově memoriálu, kde se tehdy v jednom týmu potkal například s Adamem Musilem nebo Mitchem Marnerem.

Teď se v Česku objevil podruhé. A exceloval.

V sedmé minutě potrestal chybu chicagského beka Gilberta a jeho úvodní trefa pražský mač rozproudila. Druhou přidal v závěru druhé třetiny, byla to hokejová paráda, která patří k nejpohlednějším akcím začínajícího ročníku NHL.

Konecny převzal puk v plné rychlosti na červené čáře, před zkušeným zadákem Keithem si ho elegantně stáhl na bekhend a ukázkově zakončil.

„Obránci si v takových situacích snaží držet odstup, ale zkusil jsem kolem něj projet a vyšlo to,“ liboval si útočník Flyers. „Celkově jsme předvedli pár dobrých střídání a měli pár dobrých šancí.“

Mladý boháč. Vydělá si jak Hertl

Konecny v nespoutané třetí třetině klidně mohl završit hattrick, ale jeho pumelici už Crawford chytil. Do samostatného sóla vyslal i kolegu Lindbloma a zámořští novináři si pokládali otázky: „Věřili byste, že nedá gól Claude Giroux, Kevin Hayes, James van Riemsdyk, Sean Couturier nebo Jakub Voráček, ale Philadelphia přesto zvítězí?“

Dobrý vstup do nového ročníku NHL navíc zařídil Flyers mladík, který s týmem ani nezahájil přípravný kemp. „Začínáme novou éru, tvoříme novou partu a jsem zklamaný, že tu Travis není,“ nechal se slyšet nový kouč Flyers Alain Vigneault. „Mám zkušenost, že pokud kdokoliv promešká kemp, později se to projeví v zápasech. A nezáleží, jestli jste zranění, nebo jste v Travisově situaci.“

Pro vysvětlenou - Konecny se jako řada dalších stoupajících hvězdiček dostal v létě do hokejového meziprázdna. Po vypršení nováčkovského kontraktu se s vedením klubu dlouho handloval o štědřejší gáži. Nakonec si vyhandloval šestiletou smlouvu, po kterém mu přiteče na konto 33 milionu dolarů. Jen pro porovnání - kolem pěti a půl milionu dolarů ročně si vydělá například Tomáš Hertl v San Jose.

V pražské O2 areně ani nebylo znát, že Konecny kvůli zdlouhavému vyjednávání přišel o čtyři dny v tréninkovém kempu. „Vím, že teď musím trenérům dokazovat, že jsem schopný hrát dobře ve všech situacích,“ líčil. „Také se musím učit minimalizovat chyby, ale jo. Určitě to byl dobrý start.“

Voráček nebodoval. No a co?

Po sezonách, v nichž postupně nastřádal 28, 47 a 49 bodů, naznačil, že může povýšit mezi hlavní ofenzivní persony Flyers, kterými jsou Claude Giroux nebo Jakub Voráček. „Pro Jakea to byl speciální zápas. Jsem si jistý, že taková událost pro něj představoval splněný sen,“ říkal Konecny, když se po českém mači stejně jako při rozpravách s dalšími spoluhráči stočila řeč k českému lídrovi týmu.

„Jake nebyl a nikdy není nervózní, ale bylo cítit, že všichni od něho hodně očekával,“ všiml si Konecny. „Pár lidí může říct, že nedal gól a nebodoval, ale udělal na ledě spoustu práce a jsem za něj šťastný, že se nám zápas povedl. Říkal nám, že už nebude mít šanci si zahrát NHL před rodinou a tolika kamarády. A nejen pro něj to byl speciální zápas.“

Do Prahy na zápas přiletěl i jeho otec a dědeček.

A tak přeci jeden hokejista zažil v zemi, z níž pochází jeho rodina, gólový večer.

Od českého startu se chtějí Flyers po zpackaném minulém ročníku odrazit a vrátit zpět do play off. „Máme nový tým, nové trenéry a novou možnost něco dokázat,“ říká Konecny. „Máme také nový systém a cítil jsem, že to může fungovat. Zatím to je jen pozitivní.“

Další duel čeká Philadelphii v noci na čtvrtek s New Jersey. Už v zámoří. „Ale NHL v Česku byla skvělá pro všechny,“ ujistil Konecny.