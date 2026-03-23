Tragédie v NHL. Hokejová reportérka a její tři děti uhořely. Případ řeší policie

  13:15
Obrovské neštěstí v hokejovém světě. V sobotu v noci nalezli doma mrtvou hokejovou reportérku týmu Minnesota Wild Jessie Piercovou a její tři děti. Příčinu požáru vyšetřuje policie. „Celý náš tým je zdrcený a zlomený ztrátou Jessi a jejích dětí,“ uvedl šéfredaktor webu NHL.com Bill Price.

Reportérka Jessi Pierce na zápas Minnesoty Wild. | foto: instagram/Jessi Pierce

Hasiči vyjížděli k požáru domu Piercové v sobotu večer poté, co oheň zaznamenali a nahlásili sousedi. Reportérce ani jejím dětem už ovšem nebylo pomoci. Spolu s nimi v domě uhořel i jejich pes.

„Reportérka NHL Jessi Pierceová a její tři děti v sobotu zahynuly při požáru jejich domu v Minnesotě,“ uvedl hokejový klub v neděli na svých webových stránkách.

„Soucítíme se všemi, kterých se tato tragédie dotkla,“ napsal v prohlášení velitel hasičů Greg Peterson.

Reportérčina smrt zasáhla klub i spoustu hokejových fanoušků. Na sociálních sítích proto od nedělního rána přibývá kondolencí a prohlášení organizací.

„Celá NHL posílá modlitby a vyjadřuje upřímnou soustrast rodině Jessi Pierceové a jejích tří malých dětí. Jessi milovala naši hru a po dekádu byla váženým členem NHL.com. Bude nám obrovsky chybět,“ zveřejnila zámořská soutěž na síti X.

Vyjádřil se i klub Minnesota Wild. „Jessi byla laskavá a empatická osoba, které velmi záleželo na její rodině a lidech v jejím okolí,“ stojí ve zprávě na sociální síti. „Jsme zdrceni, všichni v naší hokejové Minnesotě truchlíme nad tragickou ztrátou Jessi a jejích dětí. Ať odpočívají v pokoji.“

We are heartbroken and join the State of Hockey in mourning the tragic loss of Jessi and her children. May they rest in peace .

Smrt reportérky zasáhla i její kamarádku a kolegyni z hokejového podcastu Bardown Beauties Kirsten Krullovou. Na Piercovou zavzpomínala na svých sociálních sítích.

„Jessi pro mě byla jako druhá starší sestra. Měla v sobě sebevědomí a schopnost promluvit si s kýmkoli. Měla bezkonkurenční pracovní morálku a obrovské srdce. Kdykoli jsem potřebovala pomoc, byla tu pro mě bez váhání,“ napsala Krullová na instagram. „Byla tou nejlepší maminkou a své děti i rodinu milovala nade vše.“

K tragédii se vrátil i hokejový novinář Michael Russo. Upřímnou soustrast vyjádřil především manželovi reportérky Michaelu Hinrichsovi, který byl v době neštěstí na služební cestě.

„Myslím na Mikea kvůli této nepředstavitelné ztrátě jeho manželky a dětí a na Jessiinu rodinu, přátele a kolegy,“ napsal na síti X. „Prosím, myslete na Jessi a její krásné děti a modlete se za ně. Přeji Mikovi všechen klid, podporu a štěstí na světě.“

Sedmatřicetiletá Piercová pracovala pro NHL posledních deset let. Publikovala zejména na webu NHL.com, kde psala o týmu Minnesoty, z níž pocházela.

