Švédský brankář Lundqvist bude uveden do hokejové Síně slávy v Torontu

Jednačtyřicetiletý Lundqvist se dočkal uvedení hned v prvním možném roce. Švédskou reprezentaci dovedl v roce 2006 k olympijskému zlatu a zářil i v NHL v dresu New York Rangers, kterým v roce 2014 pomohl do finále Stanley Cupu. V zámořské lize odchytal 459 vítězných zápasů, což ho v historických tabulkách řadí na páté místo. Dalších 61 výher přidal v play off. Kariéru ukončil v roce 2020 kvůli problémům se srdcem.

Barrasso vyhrál s Pittsburghem Stanleyův pohár dvakrát za sebou v letech 1991 a 1992. Vernon k prestižní trofeji dovedl v roce 1989 Calgary a v roce 1997 se radoval s Detroitem.

Turgeon, který v roce 1993 získal Lady Byng Trophy pro hokejového gentlemana, odehrál v NHL 1294 zápasů základní části, v nichž nasbíral 1327 bodů. Ouelletteová pomohla kanadské ženské reprezentaci ke zlatým medailím při všech svých čtyřech olympijských startech a je jednou ze tří hokejistek, které pod pěti kruhy triumfovaly alespoň čtyřikrát. Byla také součástí týmů, které získaly šest titulů mistryň světa.

Hitchcock dovedl před 24 lety hokejisty Dallasu k prvnímu titulu v historii klubu. V historickém pořadí mu mezi trenéry patří čtvrté místo v počtu vítězných zápasů v základní části. Lacroix pomohl v Coloradu Avalanche vybudovat týmy, které získaly trofeje v letech 1996 a 2001. Zemřel v roce 2020.

Noví členové budou do Síně slávy uvedeni při slavnostním ceremoniálu 13. listopadu.