V Torontu a Ottawě se návštěvnost na zápasech NHL a NBA omezí na polovinu

„Opatření jsme zavedli proto, aby se omezily příležitosti pro blízká setkání ve vysoce rizikových vnitřních prostorech, kde se schází velké množství lidí a ne vždy se tam nosí respirátory,“ uvedli představitelé provincie v prohlášení. Snížit návštěvnost na 50 procent musí všechny arény s kapacitou přes 1000 diváků.

Prvním zápasem, jehož se omezení dotknou, bude sobotní duel Raptors s Golden State Warriors v NBA. Hokejisté Maple Leafs se doma představí až 23. prosince, hráči Senators o čtyři dny dříve. Do torontské Scotiabank Areny mohou fanoušci pouze s dokladem o očkování nebo negativním testem na covid-19.

Zhoršující se koronavirovou situaci řeší i vedení NHL. Roste totiž počet hráčů na takzvaném covidovém seznamu. Podle zámořských médií se soutěž v příštích dnech vrátí k pravidlům, která platila v minulé sezoně.

Hokejisté budou nově testováni každý den, ne jednou za tři dny jako doposud, porady před jednotlivými zápasy se budou konat online přes video a v zázemí týmů budou všichni nosit respirátory. Zároveň by hráči a realizační týmy měli omezit sociální kontakty. Upravená pravidla by podle ESPN měla platit nejméně do 7. ledna.

Největší problémy s koronavirem má aktuálně Calgary, kde onemocnělo šestnáct hráčů i trenéra Darryla Suttera. Za poslední dva dny byli na covidové seznamy umístěny více než dvě desítky hokejistů. Mezi pěticí zástupců Floridy je i český obránce Radko Gudas.