Zlepšený výkon a úleva. Mrázka chválil i trenér: Potřebujeme, aby se rozjel

„Nedařilo se mi, pak jsem se chvíli do branky ani nedostal. Proto jsem rád, že jsem opět dostal šanci pomoci týmu k výhře. Dva body jsou super.“

Z Mrázka byla cítit úleva. Vždyť v předchozích čtyřech zápasech pustil hned sedmnáct gólů, jeho výkony měly k ideálu hodně daleko.

Proti Devils už si ostravský rodák vedl o poznání lépe. Předvedl dvacet úspěšných zákroků, nedosáhl pouze na tečovanou střelu Damona Seversona a dorážku Nica Hischiera.

„Od začátku jsem se cítil dobře, byl jsem v zápase. Soustředil jsem se jen na věci, které můžu mít pod kontrolou. Žádné zbytečné pohyby, žádné nahánění puků,“ vyprávěl.

Maple Leafs i díky jeho příspěvku dosáhli na třetí domácí vítězství v řadě. Vyrovnanou partii rozhodla povedená individuální akce Pierra Engvalla z šestapadesáté minuty.

Spokojený kouč Sheldon Keefe chválil po utkání nejen defenzivní posilu a debutanta Marka Giordana, ale také českého gólmana, kterého v minulých týdnech otevřeně kritizoval.

„Vypadal dobře. Klidně a sebevědomě. Neměl to snadné, v první třetině na něj šlo jen pár střel, ale přitom musel řešit několik náročných situací. Po přestávce měl soupeř najednou spoustu šancí, ale i s tím si poradil.“

Podle jedenačtyřicetiletého trenéra se Mrázek vydal správným směrem: „Není pochyb o tom, že jde o velice zkušeného brankáře. Dlouhodobě ukazuje, že je schopen se oklepat a vrátit se k dobrým výkonům. Potřebujeme, aby se opět rozjel.“

V podobném smyslu hovořil i generální manažer Kyle Dubas: „Petr si věří bez ohledu na to, co o něm kdo říká. Musí jen tvrdě pracovat a najít cestu zpět. Věřte mi, že si to nikdo nepřeje více než on sám.“

Třicetiletý gólman nechce druhou šanci promarnit. Kdyby o něj na začátku týdne projevil zájem jakýkoliv z ostatních jedenatřiceti týmů, mohl už působit na jiné adrese.

A kdyby Arizona z takzvaného waiver listu nevyfoukla Torontu vítěze letošních olympijských her Harriho Säteriho, mohl dokonce zůstat ve farmářské AHL.

„Tohle samozřejmě nechce nikdo. Nikdy nevíte, jak to dopadne, vaše kariéra se může z minuty na minutu změnit. Ale už je to za mnou. Těší mě, že jsem pořád tady,“ řekl Mrázek zámořským médiím.

První úspěšný krok má za sebou, ale pořád stojí teprve na začátku. Aby získal zpět plnou důvěru realizačního týmu, musí na utkání s New Jersey navázat. Moc prostoru pro další chyby už nemá.