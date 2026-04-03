Bída dovršena. Pohár stále v nedohlednu, jádro neuspělo. Co dál chystají v Torontu?

  14:45
To, k čemu se velkou část sezony schylovalo, se naplnilo. Hokejisté Toronta si nezahrají play off NHL. Šest zápasů před koncem základní části mají jistotu, že jim po dlouhé době začne dovolená už v půlce dubna. „Stále chceme vyhrávat a snažit se. Budeme v tom pokračovat a dva body za výhru ještě získáme,“ hlásil odhodlaně útočník Easton Cowan. Ale co bude s Maple Leafs dál?
Hráči Toronta sedí zamyšleně na střídačce, nad nimi stojí kouč Craig Berube.

O poslední malinkatou naději přišli hráči Maple Leafs v noci na ledě San Jose, kde prohráli 1:4.

„Myslím, že jsme nehráli tak přesně s kotoučem jako v předchozím zápase. Ale ta bojovnost, díky které se dokážeme vyhecovat k lepšímu výkonu, tam byla v podstatě pořád,“ řekl útočník Toronta John Tavares.

Všichni dotázaní se vyjadřovali především k samotnému zápasu. O faktu, že Maple Leafs se stoprocentní jistotou budou chybět v play off, se prakticky ani nezmínili.

Jen zadák Simon Benoit na otázku, jak těžké je hrát proti týmu, který mocně usiluje o postup, odvětil: „Každý teď o něco hraje... I když my už jsme mimo hru, co?“

Měl pravdu. Poprvé od roku 2016 si Toronto nezahraje vyřazovací sérii. Stále trčí až na patnáctém, předposledním místě Východní konference, na osmý Detroit ztrácí jedenáct bodů. Ani šest výher ze šesti duelů mu kvůli rozlosování dalších týmů nebude stačit.

Toronto mimo play off je obrovským zklamáním pro všechny zainteresované. Hráče, vedení, fanoušky. Tak silný tým zkrátka do vyřazovací fáze patřil, jenže výkony v sezoně si místo mezi nejlepší šestnáctkou nezasloužil.

Přitom když jste před startem kterékoliv sezony v posledních letech brouzdali po internetu a hledali různé prognózy, v kolonce ‚favorité na zisk Stanley Cupu‘ jste velmi pravděpodobně narazili i na Toronto.

Rok co rok se řadilo k těm papírově nejsilnějším týmům, ačkoliv výsledky v play off tento argument moc nepodporovaly.

Chronologicky: První kolo, první kolo, první kolo, předkolo, první kolo, první kolo, druhé kolo, první kolo, druhé kolo.

To je pro kanadského giganta šíleně nelichotivá bilance.

Pro organizaci je možná dobře, že nezapíše další podobný výsledek v play off, ale vůbec se do něj nepodívá. Takový tvrdý direkt může spustit daleko razantnější kroky v kanceláři.

A ty se podle všeho chystají, byť totální čistku zase také nečekejte.

„Už máme základní stavební kameny sestavy, což mi dává jistotu, že se velmi brzy budeme moci zapojit do boje o pohár,“ řekl na nedávné tiskové konferenci majitel klubu Keith Pelley.

„Jen potřebujeme více výběrů v draftu a více nadějných hráčů. Musíme najít způsob, jak posílit sestavu kolem jádra. A musíme to udělat rychle,“ přidal.

Naznačil tak, že pravděpodobně nebude doporučovat výměnu kapitána Austona Matthewse a dalších opor. Chce na nich i dál stavět. Jen potřebuje vyčistit atmosféru a vybudovat fungující tým.

O to by se měl především zasloužit nový generální manažer. Brad Treliving o místo přišel už na začátku týdne, v těch následujících bude probíhat výběr jeho nástupce.

„Vážně si myslím, že nám chyběla soudržnost, správná kultura i struktura, kterou jsme potřebovali k úspěchu. Neříkám, že současný stav leží kompletně na Bradových bedrech, ale po hloubkové analýze jsme došli k závěru, že tým musí nastoupit na novou cestu pod jiným vedením, aby dosáhl našeho cíle. A tím je získat Stanley Cup,“ završil Pelley.

Dá se očekávat, že brzy skončí i kouč Craig Berube, pod jehož vedením se Torontu v aktuálním ročníku vůbec nedařilo. Ale o tom rozhodne až nový manažer, jenž sestaví tým i trenérský štáb.

A ačkoliv Pelley odmítl slova o přestavbě až na dřeň s rozprodejem nejcennějších položek, z jeho vět se dala vycítit myšlenka: „Toronto vstupuje do nové éry.“

Ale jaká bude?

Pelley a spol. se musí rozhodnout správně. Konkurence v Atlantické divizi je totiž obrovská, všechny zbylé týmy mají ambice na play off, z posledních let utrápené Buffalo nebo Montreal najednou patří k nejlepším v celé lize.

A ano, Floridě se nedaří a jádro Tampy postupně taky stárne (byť v současnosti drží první příčku v divizi), jenže oba konkurenti se mohou chlubit dvěma Stanley Cupy.

To Toronto v letech, kdy mělo uspět, neuspělo. Slavnému poháru se ani nepřiblížilo.

Proto teď musí promyslet, jak nepovedené období co nejlépe zvrátit.

