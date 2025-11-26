Pro nejbohatší klub slavné ligy velká rána.
Pro veřejnost a tamní média zase příležitost k výčitkám. Televize CBS už psala o panice, bulvární list Toronto Sun zase hlásal, že jde o ostudu, a i serióznější média už několik dní propírají, zda by klub neměl vyhodit trenéra Craiga Berubeho.
„Maple Leafs by to zřejmě stálo přes deset milionů dolarů,“ píše web SportsNet.
Jenže Toronto nedávno padlo s Bostonem (3:5) a naposledy i s dalším velkým rivalem z Montrealu (2:5). To se pak emoce v Kanadě těžko krotí.
|
Vstoupí Sparta do NHL? Ve Švédsku řeší rozšíření ligy, vznikla by Evropská divize
„Prostě nerozumím tomu, proč nedokážeme diktovat hru. Nejsme sebevědomí, nevidím na nás pocit naléhavosti a dokáže nás srazit pár gólů,“ říkal minulý týden kouč Berube. „Přitom máme zkušený tým, takže je to neomluvitelné. Nemá se to dít.“
Problémem je marodka. Týmu vypadla brankářská jednička Anthony Stolarz, hvězdný centr Auston Matthews, jeho parťák z křídla Matthew Knies, centr Nicolas Roy a důležití obránci Brandon Carlo s Chrisem Tanevem.
Někteří by se mohli brzy vrátit, třeba Matthews už bruslí, byť ještě ne v plném tempu. Mimochodem, zranil se v zápase proti Bostonu, když ho Nikita Zadorov poslal krosčekem na mantinel.
Jiní – jako gólman Stolarz – už naopak měli být zdraví, ale ukázalo se, že je jejich stav vážnější. A tak musí Maple Leafs přetěžovat náhradníka Josepha Wolla, kterému pak raději ordinují volno místo tréninků.
„Potřebujeme je zpátky zdravé,“ uznal útočník Steven Lorentz.
„Nechci říkat, že to všechno je frustrující, ale...“ nedořekl větu lídr John Tavares.
Jde i o to, že Toronto mělo v první čtvrtině základní části celkem přívětivý los. Většinou hrálo doma (15x) oproti zápasům venku (7x) a většinou se utkávalo s týmy ze spodku tabulky, které by mělo porážet.
|
Že tolik nehraju? S tím jsem ale počítal. Tomášek poznává tvrdou realitu NHL
Přesto patří s více než osmdesáti obdrženými brankami k nejhorším v lize.
Ani tak ale vedení klubu zřejmě neuvažuje o velkých změnách. „Výměnami hráčů většinu problémů nevyřešíte,“ tvrdí generální manažer Brad Treliving. „Nestanou se žádné kouzelné trejdy, nepřijde patnáct nových hráčů. Všechno se musí spravit uvnitř kabiny.“
A pozice hlavního kouče? „Craigovi naprosto věřím. Nestal se z něho přes noc špatný trenér. Potřebujeme týmu vrátit nadšení.“
Statistici v zámoří ale vytáhli jeden fakt, který může elán hodně rychle zchladit. Byť ho můžete považovat spíš za úsměvný příklad.
Ale Toronto teď čeká pět zápasů ve Spojených státech a tam se taky blíží Den díkuvzdání, což je doba, která už hodně napoví o tom, kdo se dostane do play off. V minulé sezoně se vyřazovacích bojů zúčastnilo šest z osmi týmů, které byly na postupových pozicích už při tradičním svátku.
Torontu k tomu chybí pět bodů, jenže venku zatím vyhrálo jediný ze sedmi duelů. „Tenhle trip do Států bude klíčový,“ ví kouč Berube.
Útočník Scott Laughton zase říká: „Mně se líbí, že nikdo na nikoho neukazuje prstem. Což se často děje, když je tým v krizi.“
Zdálo by se, že sezona teprve začala a Maple Leafs mají času dost.
Ale v Torontu si kvůli penězům a své dávné slávě takový komfort jako jinde dovolit nemohou. Jejich úpadek je zatím zklamáním sezony.