Vzpruha na začátek. Toronto slaví v loterii, má šanci získat mega hvězdu. Koho zvolí?

  13:35
Když se vám nepovede sezona a play off NHL se odehrává bez vás, právě tuto událost očekávaně vyhlížíte. V případě štěstí pak snad i zapomenete na ty měsíce, kdy jste se marně snažili častěji vítězit. A tentokrát při loterii uspěli hokejisté Toronta, kteří slaví zisk první volby na draftu.
Poradce pro hokejové operace v Torontu Mats Sundin spokojeně komentuje úspěch v draftové loterii. | foto: AP

Fanoušci Toronta prožívají impulzivní období.

Mají za sebou utrápenou sezonu, jejich oblíbencům Maple Leafs se nedařilo a navzdory obrovské síle na soupisce se nepodívali do play off.

Zklamaní pak vyhlíželi změny ve vedení klubu, jenže když se role generálního manažera ujal kontroverzní John Chayka, sociální sítě zaplavili kritikou.

O den později je ale zasáhly zase jiné emoce. Po delší době veselé.

Najali jste lháře. Toronto ohromilo volbou manažera, v minulosti porušoval pravidla

Přestože měli až pátou nejvyšší šanci na vítězství v loterii, slavili posun na první příčku. „Jsem nadšený!“ hlásil pochopitelně Chayka.

Pořadí na draftu

1. Toronto Maple Leafs (posun o 4 místa)
2. San Jose Sharks (posun o 7 míst)
3. Vancouver Canucks
4. Chicago Blackhawks
5. New York Rangers
6. Calgary Flames
7. Seattle Kraken
8. Winnipeg Jets
9. Florida Panthers
10. Nashville Predators
11. St. Louis Blues
12. New Jersey Devils
13. New York Islanders
14. Columbus Blue Jackets
15. St. Louis Blues (volba Detroitu)
16. Washington Capitals

I jemu může tato klika pomoct. Stojí na startu reorganizace týmu, loterie mu přihrála geniální kartu, jak začít.

Protože může získat hráče, jehož nejenže klidně využije už v příští sezoně, ale především se může stát tváří klubu na dlouhá léta.

„Potřebovali jsme trochu štěstí a nám se ho dostalo. Samozřejmě nás čeká dlouhá cesta a ještě spousta práce, ale když získáte první místo v draftu, je to opravdu jedinečná příležitost,“ říkal Chayka.

V Buffalu 26. června, kdy se událost koná, musí trefit správně. Nutno však podotknout, že zatímco některé drafty doprovází přízvisko slabší, v nichž se neočekává halda těch největších talentů, o dražbě mladíků roku 2026 se mluví už několik let.

Hlavně díky geniálnímu útočníkovi Gavinu McKennovi.

„Sleduji ho už delší dobu. Jeho dovednosti, kreativita, práce s pukem i střelba jsou opravdu výjimečné. Ale všechno to teprve budeme s našimi skauty probírat,“ říkal Chayka.

John Chayka, nový generální manažer Toronta, na tiskové konferenci.

Není divu, že ho zná. Přestože do NHL ještě logicky nenakoukl, v zámoří se o něm diskutuje už opravdu dlouho. Možná jste jej zaregistrovali i vy, některé příběhy totiž kolovaly po celém světě.

Nutno podotknout, že kromě geniálních kousků na ledě veřejnost probírala i jeho zkraty.

Třeba když na dvou posledních juniorských šampionátech po vyřazeních s Českem pokaždé slovně napadl rozhodčího. Nebo když v baru reagoval na provokace muže pěstními údery, až mu přivodil zlomeniny v obličeji.

Malér očekávané jedničky draftu. McKenna čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví

Ale vně mantinelů? Nesporný šikula.

Juniorskou WHL brzy přerostl, překonával rekordy, v sezoně 2024/25 nasbíral i s play off za 72 zápasů fenomenálních 167 bodů.

Ačkoliv si to v Medicine Hat nepřáli, museli pochopit, že chtěl učinit další krok. Proto se přesunul mezi starší na univerzitu, kde si dokonce vydělával nemalé peníze.

Chvíli si zvykal, nakonec ale ročník zakončil v obrovské formě. A jestli někdo pochyboval o tom, jestli se má stát jedničkou draftu, nyní je opět jasným favoritem.

I tak z Toronta ale neuslyšíte s předstihem, že si McKennu vybere. Však i krátce po loterii nově zvolený hlavní poradce pro hokejové operace Mats Sundin neurčitě hlásil: „Je to silný draft, budeme se dívat na různé hráče. Čeká nás spousta práce.“

Mats Sundin a John Chayka pózují novinářům.

McKenna má totiž jednoho vážného vyzyvatele. A právě Sundin by ho teoreticky mohl doporučovat. Jeho krajan Ivar Stenberg zářil ve Frölundě a dost možná si vybojuje místo ve švédské reprezentaci na světovém šampionátu.

„První kolo je opravdu silné a Ivar má za sebou skvělou sezonu. Od mistrovství světa juniorů až po pravděpodobně i letošní mistrovství světa dospělých, které se koná za pár týdnů,“ pravil Sundin.

Stenberg posbíral v SHL 33 bodů, vůbec nejvyšší počet od osmnáctiletého hráče od výkonů bratrů Sedinových, kteří v sezoně 1998/99 získali ještě o jeden víc.

I proto čeká Toronto klíčové rozhodování. Naposledy bralo na této pozici v roce 2016. Také tehdy pár odvážlivců mluvilo o tom, že může svou volbou překvapit, nakonec však podle očekávání ukázalo na Austona Matthewse.

A pokud by se mělo letos trefit podobně, v klubu budou jistě nadšení. Takovou vzpruhu totiž potřebují.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Výsledky

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Opět silná Kanada i vycházející hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté ozdobí MS

Kanaďan Celebrini v souboji s Ondřejem Kašem.

Jak se světový šampionát blíží, zvučná hokejová jména na soupiskách jednotlivých reprezentací přibývají. Respekt budí především soupiska Kanady, která do Švýcarska přiveze našlapaný útok plný hvězd...

Problémy hokejistů, kvůli díře v ledu rušili trénink. Neakceptovatelné, čílil se Hnilička

Zklamaní čeští hokejisté po prohře na nájezdy se Švýcarskem

Nepříjemné komplikace řešili čeští hokejisté. Kvůli díře v ledu museli v Ängelholmu před startem Švédských her zrušit středeční trénink. „Organizátoři nám neumožnili plný trénink, což je naprosto...

