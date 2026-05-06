Vzpruha na začátek. Toronto slaví v loterii, má šanci získat mega hvězdu. Koho zvolí?

Fanoušci Toronta prožívají impulzivní období.
Mají za sebou utrápenou sezonu, jejich oblíbencům Maple Leafs se nedařilo a navzdory obrovské síle na soupisce se nepodívali do play off.
Zklamaní pak vyhlíželi změny ve vedení klubu, jenže když se role generálního manažera ujal kontroverzní John Chayka, sociální sítě zaplavili kritikou.
O den později je ale zasáhly zase jiné emoce. Po delší době veselé.
Přestože měli až pátou nejvyšší šanci na vítězství v loterii, slavili posun na první příčku. „Jsem nadšený!“ hlásil pochopitelně Chayka.
Pořadí na draftu
1. Toronto Maple Leafs (posun o 4 místa)
I jemu může tato klika pomoct. Stojí na startu reorganizace týmu, loterie mu přihrála geniální kartu, jak začít.
Protože může získat hráče, jehož nejenže klidně využije už v příští sezoně, ale především se může stát tváří klubu na dlouhá léta.
„Potřebovali jsme trochu štěstí a nám se ho dostalo. Samozřejmě nás čeká dlouhá cesta a ještě spousta práce, ale když získáte první místo v draftu, je to opravdu jedinečná příležitost,“ říkal Chayka.
V Buffalu 26. června, kdy se událost koná, musí trefit správně. Nutno však podotknout, že zatímco některé drafty doprovází přízvisko slabší, v nichž se neočekává halda těch největších talentů, o dražbě mladíků roku 2026 se mluví už několik let.
Hlavně díky geniálnímu útočníkovi Gavinu McKennovi.
„Sleduji ho už delší dobu. Jeho dovednosti, kreativita, práce s pukem i střelba jsou opravdu výjimečné. Ale všechno to teprve budeme s našimi skauty probírat,“ říkal Chayka.
Není divu, že ho zná. Přestože do NHL ještě logicky nenakoukl, v zámoří se o něm diskutuje už opravdu dlouho. Možná jste jej zaregistrovali i vy, některé příběhy totiž kolovaly po celém světě.
Nutno podotknout, že kromě geniálních kousků na ledě veřejnost probírala i jeho zkraty.
Třeba když na dvou posledních juniorských šampionátech po vyřazeních s Českem pokaždé slovně napadl rozhodčího. Nebo když v baru reagoval na provokace muže pěstními údery, až mu přivodil zlomeniny v obličeji.
Ale vně mantinelů? Nesporný šikula.
Juniorskou WHL brzy přerostl, překonával rekordy, v sezoně 2024/25 nasbíral i s play off za 72 zápasů fenomenálních 167 bodů.
Ačkoliv si to v Medicine Hat nepřáli, museli pochopit, že chtěl učinit další krok. Proto se přesunul mezi starší na univerzitu, kde si dokonce vydělával nemalé peníze.
Chvíli si zvykal, nakonec ale ročník zakončil v obrovské formě. A jestli někdo pochyboval o tom, jestli se má stát jedničkou draftu, nyní je opět jasným favoritem.
I tak z Toronta ale neuslyšíte s předstihem, že si McKennu vybere. Však i krátce po loterii nově zvolený hlavní poradce pro hokejové operace Mats Sundin neurčitě hlásil: „Je to silný draft, budeme se dívat na různé hráče. Čeká nás spousta práce.“
McKenna má totiž jednoho vážného vyzyvatele. A právě Sundin by ho teoreticky mohl doporučovat. Jeho krajan Ivar Stenberg zářil ve Frölundě a dost možná si vybojuje místo ve švédské reprezentaci na světovém šampionátu.
„První kolo je opravdu silné a Ivar má za sebou skvělou sezonu. Od mistrovství světa juniorů až po pravděpodobně i letošní mistrovství světa dospělých, které se koná za pár týdnů,“ pravil Sundin.
Stenberg posbíral v SHL 33 bodů, vůbec nejvyšší počet od osmnáctiletého hráče od výkonů bratrů Sedinových, kteří v sezoně 1998/99 získali ještě o jeden víc.
I proto čeká Toronto klíčové rozhodování. Naposledy bralo na této pozici v roce 2016. Také tehdy pár odvážlivců mluvilo o tom, že může svou volbou překvapit, nakonec však podle očekávání ukázalo na Austona Matthewse.
A pokud by se mělo letos trefit podobně, v klubu budou jistě nadšení. Takovou vzpruhu totiž potřebují.