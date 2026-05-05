Najali jste lháře. Toronto ohromilo volbou manažera, v minulosti porušoval pravidla

V zámoří se přinejmenším podivují nad tím, že Keith Pelley, prezident vlastnické skupiny MLSE (Maple Leaf Sports & Entertainment), se při hledání zachránce tradiční značky vydal právě tímto směrem.
Patrné to bylo hned při první tiskové konferenci. Především ve chvíli, kdy si vzal slovo novinář Steve Simmons z deníku Toronto Sun.
„V uplynulých dnech jsem udržoval kontakt s asi dvaceti lidmi, kteří pracují v NHL, někteří z nich jsou známé osobnosti. Jeden Johnovo přijetí podporoval, zbytek to považoval za švindl. Padala slova jako podvodník, lhář. Jakým způsobem jste došel k jinému závěru?“ dotázal se Pelleyho.
Steve Simmons says he spoke to 20 people around the league. 1 supported the Chayka hiring, 19 said it was a "sham" and called Chayka a "con artist," "liar," "salesman"
Zaskočený šéf jen odvětil: „To jste asi musel hovořit s jinými lidmi než já.“
Na což Simmons reagoval: „To je vše...? Protože hokejový svět je tímto oznámením zcela ohromen.“
Překvapení skutečně panuje. Z mnoha různých důvodů. Třeba i proto, že Chayka o práci v NHL nezavadil takřka šest let. Předtím působil čtyři roky ve stejné funkci v Arizoně.
„Nikdo o něm ani neuvažoval. Toronto se pouští do obrovského risku, nebál bych se to nazvat hazardem,“ přiznal moderátor Bryan Hayes z televizní stanice TSN.
„Jedna z největších hokejových organizací na světě najme člověka, který nedosáhl žádných výsledků. Žádných! Působí to zmatečně, bezradně, vůbec tomu nerozumím,“ doplnil jej kolega Craig Button.
Pelley je v posledních měsících do každodenního chodu organizace víc zatažený, jeho zapojení se ještě umocnilo poté, co na konci března odvolal generálního manažera Brada Trelivinga.
Za Chaykovým jmenováním si stojí, stejně tak za rozhodnutím, že z pozice poradce mu bude pomáhat bývalý hvězdný švédský útočník a klubová ikona Mats Sundin.
„Když se nám naskytla příležitost spojit tyto dvě osobnosti, neváhali jsme ani vteřinu,“ popisoval. „Johnova vize na nás udělala obrovský dojem, dodala nám odvahu. Jsem přesvědčený, že jsme vybrali správně. Oba pánové se plně soustředí na to, aby do Toronta přivedli Stanley Cup.“
Půjde o složitý úkol. Před novou dvojicí leží spousta práce. Přichází do organizace, která má momentálně mnohem blíž ke dnu tabulky než k mistrovským ambicím.
Oproti předchozímu ročníku se Maple Leafs v základní části zhoršili o propastných třicet bodů, v play off chyběli poprvé od roku 2017.
O rok dříve začínal Chayka v Arizoně. Bylo mu teprve šestadvacet, stal se nejmladším generálním manažerem v historii NHL, vedení zaujal především znalostmi z oblasti analytiky.
Vzájemné vztahy se postupem času narušily, mezi oběma stranami vznikla animozita. V červenci 2020 vyvrcholily spory Chaykovou rezignací, která přišla jen pár dní před startem play off v covidové bublině.
„Jeho jednání a načasování nás hluboce zklamalo, rozhodl se opustit silné mužstvo, oddaný personál a nejlepší fanoušky v lize,“ napsali Coyotes v oficiálním prohlášení.
Situace se údajně vyhrotila poté, co majitelé zjistili, že kanadský funkcionář, který měl platnou smlouvu ještě na další tři roky, zvažuje nabídky od jiných týmů. Na to konto mu komisař Gary Bettman udělil roční suspendaci za „škodlivé chování pro ligu“ a „neplnění závazků vůči klubu“.
Nedlouho poté navíc vyšlo najevo, že Chayka porušil i pravidla týkající se testování hráčů před draftem. O co přesně šlo?
Coyotes pod jeho vedením podle ESPN pozvali na fyzické testy dvacítku nadějných mladíků z juniorské CHL ještě před centrálními testy NHL (NHL Scouting Combine). Za trest přišla Arizona o výběr v druhém kole draftu 2020 a v prvním kole 2021.
„Bylo to komplikované, největší výzva a nejtěžší věc v mém životě. Učinil jsem rozhodnutí, na která jsem hrdý, ale také jsem udělal chyby, z nichž jsem se poučil. Jsem teď lepším člověkem,“ vrátil se dnes šestatřicetiletý Chayka k předchozímu angažmá.
K jeho minulosti se vyjádřil také Pelley: „Udělal jsem si pečlivou, velice důkladnou prověrku. Přečetl jsem všechny zprávy, mluvil s celou řadou lidí. A jsem spokojený s tím, k jakému výsledku jsem dospěl.“
Mimo kanceláře Maple Leafs ale panuje spíš skepse.