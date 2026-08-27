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Toronto zdražilo vstupenky, fanoušci se čílí: Nepřipadáte si hloupě? Stáli jste za nic

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  14:39
Nadšení fanoušci Toronta na tribunách Scotiabank Areny.

Nadšení fanoušci Toronta na tribunách Scotiabank Areny. | foto: AP

Novým vládcem draftu do hokejové NHL se stal kanadský útočník Gavin McKenna...
John Chayka, nový generální manažer Toronta, na tiskové konferenci.
John Chayka, nový generální manažer Toronta, na tiskové konferenci.
John Chayka, nový generální manažer Toronta, odpovídá na otázky novinářů.
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Po mizerné sezoně mají důvody k optimismu. Nebo minimálně k tomu navštěvovat domácí zápasy s nadějí a odhodláním. První volba na letošním draftu NHL a výběr Gavina McKenny přišly Torontu náramně vhod. Fanoušci z hokejem poblázněného města ale řeší nový problém, nesouhlasí s vysokými cenami vstupenek.

Nepřekvapí, že v Kanadě obecně přijdou lístky na hokej draho. Maple Leafs se v žebříčku organizací v tomto ohledu řadí na nejvyšší příčky, od nové sezony ještě zdražují.

V pondělí uvedl klub vstupenky do prodeje. A některé fanoušky pořádně namíchl.

I ty nejlevnější, tedy na stání nebo s omezeným výhledem, se cenově převážně pohybují mezi 150 a 270 dolary (3 110 až 6 010 korun).

Na úvodní duel nového ročníku proti Montrealu se diváci nedostanou za méně než 268 dolarů (5 554 korun), za lístek na listopadový souboj s Edmontonem dají minimálně 281 dolarů (5 824 korun).

Pokud jde o sedadla ve spodním patře Scotiabank Areny, fanoušci většinou zaplatí mezi 300 a 350 dolary (6 218 až 7 254), na vybraná utkání se ale ceny mohou vyšplhat až na 400 dolarů (8 290 korun).

Společnost MLSE (Maple Leaf Sports & Entertainment), která tým vlastní, hájila plošné zvýšení cen o 2 % mimo jiné tím, že se jedná o hodnotu nižší než celostátní míra inflace.

Najali jste lháře. Toronto ohromilo volbou manažera, v minulosti porušoval pravidla

„Dynamické stanovování cen, které bylo zavedeno v celém sportovním odvětví, nabízí fanouškům škálu cenových možností, přičemž u nejžádanějších zápasů jsou ceny vyšší a u ostatních jsou k dispozici levnější,“ uvádí v prohlášení pro deník Toronto Star.

Fanoušci ale na zdražení vstupenek příliš neslyší. A jedním z důvodů jsou i neuspokojivé výkony v minulé sezoně. V Atlantické divizi skončili Maple Leafs poslední, v NHL byli pátí nejhorší.

„Stáli jste za nic, 60 let jste nevyhráli Stanley Cup. I tak vám nepřipadá hloupé si účtovat tolik? Vítejte v Torontu!“

Hráči Toronta sedí zamyšleně na střídačce, nad nimi stojí kouč Craig Berube.

Kapitán Auston Matthews, Easton Cowan (53) a Jake McCabe (22) z Toronto Maple Leafs slaví gól proti Winnipeg Jets.

„200 dolarů za lístek na stání? Děláte všechno pro to, aby opravdoví fanoušci přestali na hokej chodit.“

„Pak se nedivte, že to ve Scotiabank Areně vypadá jako ve městě duchů.“

„Naprosto příšerné ceny! Snad v Torontu založí druhou organizaci, aby na zápasy mohly chodit rodiny s dětmi.“

To je jen výběr nespokojených komentářů ze sociální sítě X.

Zdražování vstupenek je ale v případě kanadského mužstva obvyklé. Dochází k němu pravidelně, jednu z výjimek představoval ročník 2005/06 kvůli předchozí výluce.

Smlouva pro jedničku. McKenna se dohodl s Torontem, kvůli hvězdě zvolil nové číslo

Kapacitu se i tak daří solidně naplňovat. V minulé sezoně byla průměrná návštěvnost šestá nejvyšší v NHL (18 667) po Montrealu (20 962), Tampě (20 203), Floridě (19 822), Detroitu (19 319) a Chicagu (18 949).

V té nové láká do ochozů uzdravený kapitán Auston Matthews, velký talent McKenna i výrazně pozměněný tým vedený novým koučem Jimem Hillerem a sestavený novým generálním manažerem Johnem Chaykou.

„Máme v sestavě vynikající hráče, kteří patří k nejlepším na světě. Je na mně, abych nastavil základní pravidla a poskytl jim prostředky k tomu, aby mohli dosáhnout našich společných cílů,“ hlásil Chayka.

Toronto má co napravovat. Proti Canadiens zahájí sezonu hned v první hrací den základní části (30. září v 1.00). S vyprodaným hledištěm, nebo prázdnými sedačkami?

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