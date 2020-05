Hokejový mladíček Trunda uspěl na draftu, sáhla po něm Omaha

„Jsem hodně rád, moc jsem to nečekal a hodně mě to překvapilo. Nikdo o tom nic nevěděl, vůbec s nikým jsem nebyl v kontaktu a bylo to zničehonic, ale povedlo se,“ netajil Trunda překvapení v rozhovoru pro server hokej.cz. „Říkal jsem si, jestli je to vůbec možné. Znamená to pro mě docela hodně, je to další krok v kariéře a jeden z největších úspěchů.“

Tým Omaha Lancers, který po Trundovi sáhl, patří k elitě soutěže. V minulé sezoně skončil na druhém místě své konference. Ve své čtyřiatřicetileté historii klub získal už pět pohárů pro vítěze USHL. Úspěch mladého útočníka je o to větší, že v první fázi draftu byl jedním z pouhých čtyř hráčů, kteří se nenarodili v Severní Americe.

V žákovských kategoriích hrál Tomáš Trunda za pražské Letňany, ale brzy dostal nabídku od Liberce. V předminulé sezoně získal s dorostem Bílých Tygrů mistrovský titul, v té poslední se přes skvělé výsledky ve své kategorii probojoval do juniorky a ani mezi výrazně staršími a urostlejšími hráči se neztratil.

„Byl jsem hrozně rád, že jsem si zahrál za juniorku, protože jsem dostal hodně času na ledě a trenér mi věřil. Byla to super sezona,“ řekl. Ve 28 dorosteneckých zápasech nasbíral 45 kanadských bodů a během 17 startů v juniorce si připsal bilanci 5+2.



„V dorostu se mi dařilo hodně, možná jsem tam získal i více bodů, než byly moje představy. A v juniorce to taky docela šlo, pár bodů jsem tam měl, hlavně jsem byl ale rád, že jsem tam vůbec nastoupil.“

Hrál také za reprezentaci šestnáctiletých a právě tam si ho zřejmě vyhlédli zástupci Omahy. „Agent mi říkal, že na turnaji čtyř ve Švédsku si mě dost všímali. Byl to povedený turnaj, ale nevyhráli jsme, co jsme chtěli, měli jsme trochu i smůlu. Po osobní stránce jsem byl celkem spokojený, i když to vždycky může být lepší.“

Teď hokejový talent řeší otázku, co dál. Jestli zůstat v Liberci, nebo už teď odejít do zámoří bojovat o svůj sen jednou si zahrát NHL. „Já osobně bych klidně odešel, protože by mi to pomohlo do života i do hokeje,“ uvažuje.