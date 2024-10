Vyhráli jsme i pro Ondríka. Hrát v Praze je pocta, řekl Tatar a chválil Paláta

Útočník New Jersey Tomáš Tatar v závaru před brankou Buffala na zápase NHL v Praze. | foto: AP

Panuje spokojenost?

Určitě, sehráli jsme nejlepší zápas od přípravy, zvládli jsme ho do poslední tečky. Perfektní.

Co říkáte na Ondřeje Paláta? Ukázal se tu jako jediný Čech.

Taky měl výborný zápas, na konci si vypracoval tutovku a věřím, že fanoušci přišli kvůli němu. I pro Ondríka jsme vítězství urvali. Všichni máme z téhle cesty do Evropy radost, před sezonou se to jako teambuilding moc hodí. Klukům hlavně chutná jídlo!

Naplnila se očekávání ze zápasu v Praze?

Ona je velká pocta hrát před českými a slovenskými fanoušky. V zámoří žiju od 17 let, taková příležitost je skvělá a podpory si vážím. Atmosféra byla trochu jiná než na mistrovství světa, kde prakticky celý stadion utvořil jeden slovenský kotel a hnal nás dopředu. Na NHL bývá atmosféra vyváženější.

Co zdobilo vaši hru?

Velmi rychlý hokej, rychlost v přechodech a že jsme v obraně netrávili příliš času. Zastupovali jsme se a v útoku drželi puk na svých hokejkách. Líbila se mi naše spolupráce ve formaci s Nicem Hischierem a Dawsonem Mercerem. Klape nám to.

Druhé utkání hrajete už od 16 hodin, není to krátký čas?

Uvidíme, jestli nám půjdou nohy. Musíme dobře zregenerovat, ale oba týmy v tom jedou společně.