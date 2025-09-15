Premium

Vlastňák, co se často nevidí. Český gólman prožil těžký návrat, u kouče našel zastání

  12:58
Hned věděl, že šlo o moment, který pobaví nejednoho hokejového fanouška. Smutně sklopil hlavu, pomalu se došoural k vlastní brance, kam pár chvilek předtím po velké chybě uklidil puk. Gólman Tomáš Suchánek si v přípravě na novou sezonu NHL dal málokdy vídaného vlastňáka. I tak se po zápase usmíval. Aby ne, když se vrátil do akce po dlouhých sedmnácti měsících.
Český hokejový brankář Tomáš Suchánek. | foto: Profimedia.cz

„Jsem rád, že jsem zpátky. Strašně jsem se těšil, nemohl jsem se dočkat,“ přiznal v rozhovoru pro klubový web Anaheimu, který v přípravném duelu mladíků podlehl Los Angeles 1:4.

I kvůli Suchánkově kiksu.

Blížila se polovina druhého dějství, Ducks hráli přesilovku. Po jednom vyhození si český gólman sjel pro puk až na kruh, před dotírajícím protivníkem ho chtěl omést o zadní mantinel.

Velmi špatně se ale zorientoval a poslal jej přímo do branky. Parťáci ho podpořili, i když Kings rázem spadlo do klína komfortní vedení 3:0, které už do závěrečné sirény nepustili.

„Výsledek mohl být lepší, to je jasné, ale jinak jsem si to užil,“ pokyvoval hlavou dvaadvacetiletý odchovanec Přerova, jenž si musel projít přetěžkými zdravotními útrapami.

Tomáš Suchánek zasahuje proti Švédsku.

Bez hokeje byl téměř rok a půl. Loni v létě si při tréninku vážně poranil přední zkřížený vaz v koleni. První operace se nepovedla, dostal infekci, posléze musel absolvovat i druhý lékařský zákrok.

Vynechal celou minulou sezonu, všechno se mu zbortilo. Přitom předtím se zdálo, že jeho kariéra konečně najela na správnou kolej.

„Chtěl jsem se stát plnohodnotným brankářem AHL a podepsat smlouvu v NHL. Na začátku to bylo těžké, ale pak do sebe všechno zapadlo, za což jsem moc vděčný,“ líčil loni v květnu po prvním ročníku na farmě.

Nic mě nepoloží! Suchánek o zklamání, stesku po dvacítce a strachu na hotelu

Úspěšnost zákroků udržel na jedenadevadesáti procentech. Doufal, že si postupně upevní pozici a třeba dostane na pár zápasů šanci i mezi zámořskou hokejovou elitou.

Zranění mu plány překazilo. Začíná zase od nuly, o místo opět musí zabojovat: „Nejdůležitější bude, abych zpět nabral sebevědomí. Musím na tom pracovat každý den, chci všem ukázat, co umím.“

Nezačal nejlépe, ale u trenéra Matta McIlvanea našel zastání.

„Po druhé třetině jsem za ním zašel a řekl mu: Vím, že tě to bude pár dní provázet a štvát, ale zapomeň na to! Takové věci se zkrátka stávají, když někdo sedmnáct měsíců nehraje. Jinak sis vedl dobře.“

Za sezonu si přijde na osmkrát víc. Dostál vyjednal nový kontrakt ještě před arbitráží

Stříbrný medailista z juniorského šampionátu v roce 2023 má velkou motivaci se prosadit.

Také proto, že v pozici jedničky Anaheimu i nadále pokračuje Lukáš Dostál, jeho velký hokejový vzor a očekávaný tahoun reprezentace na olympijských hrách, s nímž by rád vytvořil gólmanský tandem.

Záda mu teď nejspíš pokryje výrazně zkušenější Petr Mrázek, kterého Ducks po odchodu Johna Gibsona získali z Detroitu. Převezme po něm v budoucnu roli Suchánek?

Vlastňák, co se často nevidí. Český gólman prožil těžký návrat, u kouče našel zastání

